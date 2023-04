Kia Canada réalise le meilleur premier trimestre de son histoire

La marque réussit le meilleur premier trimestre de son histoire, avec un total de 20,499 unités vendues



L’augmentation des ventes du premier trimestre de 38% la plus élevée d’une année sur l’autre, et une croissance des parts de marché de 1,4%

Parmi les meilleurs vendeurs figurent les Seltos, Forte et Sportage

Les ventes de véhicules d’occasion certifiés ont doublé par rapport au précédent record de vente du premier trimestre 2021

/EIN News/ -- TORONTO, 03 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada crée un fort précédent pour 2023, réalisent déjà le meilleur premier trimestre de vente de son histoire. En janvier, février et mars, le constructeur a livré 20,499 unités dans le pays. De plus, Kia Canada constate une augmentation record de 38% de ses ventes du premier trimestre d’une année sur l’autre et une croissance de ses parts de marché de 1,4%. Le modèle le plus populaire des deux dernières années, le Kia Seltos, mène la charge avec 5,256 unités vendues, suivies de la Forte, atteignant 3,414 ventes, et du tout nouveau Sportage qui totalise 3,262 livraisons.

Les ventes de véhicules d’occasion certifiés (VOC) poursuivent leur succès remarquable. Cumulant un total de 2,836 livraisons, le premier trimestre de l’année s’est démarqué en enregistrant trois records mensuels consécutifs et un record trimestriel historique. Ce résultat est exceptionnel, surtout si l’on prend en compte le fait que ce chiffre double le précédent record de 1,465 ventes du premier trimestre 2021. Le mois de mars a également été le premier mois où les ventes de VOC ont dépassé la marque de mille unités, avec 1 118 unités vendues.

« La demande pour nos véhicules reste incroyablement forte et Kia poursuit sa série de records en 2023, » confirme M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Cette année sera à nouveau une année passionnante pour notre marque, tandis que nous continuons à augmenter notre part de marché dans les principaux segments automobiles. »

Au cours du premier trimestre, la marque a également reçu plusieurs prix englobant plusieurs catégories automobiles et plusieurs véhicules de sa gamme. Kia a récemment annoncé que la version 2024 du Seltos, le modèle le plus populaire de la marque, sera lancée avec des améliorations de style, de technologie, de sécurité et de performance. Ce nouveau Seltos doit arriver en concession le mois prochain.

Pour obtenir davantage de renseignements sur la gamme des véhicules Kia, veuillez visiter www.kia.ca.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d’un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

