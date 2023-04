Luis Horta e Costa anuncia o novo projeto de desenvolvimento Azo da Square View, em parceria com a Stone Capital

Luis Horta e Costa anuncia novo projecto AZO, uma colaboração entre a Square View e a Stone Capital. O novo projecto AZO Square View apresenta 18 apartamentos exclusivos em Cascais. A fachada modular do edifício AZO oferece sombra e sol, ideal para a vida interior e exterior durante todo o ano.

LISBOA, PORTUGAL, April 4, 2023/EINPresswire.com/ -- O sócio fundador Luis Horta e Costa anunciou o acesso antecipado ao Azo, um novo projeto Square View que está a ser desenvolvido em conjunto com a Stone Capital. Localizado na vila de Cascais, a apenas 20 minutos a oeste de Lisboa, o empreendimento Azo contará com 18 apartamentos, com configurações duplex selecionadas, bem como unidades que variam entre T1 e T4 e entre 71 e 191 m2de área, divididos entre quatro edifícios residenciais independentes. A poucos passos da praia e com cada unidade a oferecer vistas espetaculares em frente à baía, juntamente com a construção modular projetada para controlo de temperatura e sustentabilidade, os apartamentos do Azo são oferecidos a uma taxa especial e antecipada de agora até 10 de abril de 2023.

Ao descrever o Azo, Horta e Costa disse: “Juntamente com os nossos amigos e parceiros da Stone Capital, temos um pequeno projeto fruto de muita criatividade, pequenos detalhes e materiais escolhidos com dedicação e a pensar na satisfação do cliente.” Para tal, cada apartamento do empreendimento terá também janelas de varanda e amplas oportunidades para vida interior/exterior, permitindo aos residentes tirar partido do clima temperado de Cascais durante todo o ano. Adicionalmente, o empreendimento foi desenhado a pensar no futuro, como refere Luis Horta e Costa, “Sustentabilidade, estacionamento para carros elétricos e muitos espaços verdes fizeram parte do projeto desenvolvido pela OTO”, um escritório de arquitetura e design de interiores sediado em Cascais conhecido pela sua estética contemporânea que ainda honra o design e o artesanato do velho mundo.

Para aproveitar os preços antecipados, os potenciais residentes devem preencher e enviar um formulário de reserva de unidade juntamente com um depósito não reembolsável. As partes interessadas no desenvolvimento do Azo são convidadas a questionar sobre mais informações, incluindo plantas de unidades específicas, imagens 3D selecionadas e preços para listagens individuais.

Sobre Luís Horta e Costa

Juntamente com Nuno Horta e Costa, Luis Horta e Costa é sócio fundador da Square View, focando-se nas relações com investidores da empresa e em novas oportunidades de investimento. Antes de fundar a Square View, Luis promoveu mais de 250.000 m2em projetos imobiliários ao longo de uma carreira de 35 anos no Grupo Espírito Santo, a maior plataforma de investimento privado de Angola. Ele também é o cofundador da Habitat Vitae, uma plataforma de promoção imobiliária com sede em Portugal, da qual, entretanto, saiu.

Sobre a Square View

Fundada em 2015 por Nuno e Luis Horta E Costa, a Square View é uma promotora e gerente de ativos imobiliários com sede em Lisboa, Portugal e arredores. Além do novo desenvolvimento Azo, a empresa gere um portfolio que compreende um investimento total de desenvolvimento de aproximadamente 260 milhões de euros, traduzido em mais de 500 unidades residenciais em desenvolvimento.

Sobre a Stone Capital

Fundada em 2010 pelos irmãos Arthur e Geoffroy Moreno, a Stone Capital é uma promotora imobiliária dedicada a reabilitar os distritos históricos de Lisboa sem sacrificar o seu caráter único. Agora envolvida em projetos comerciais e residenciais, a empresa entregou 1500 apartamentos desde o seu início, com muitos novos projetos - incluindo o Azo - atualmente em desenvolvimento. Projetos notáveis incluem Étoile 240, um edifício de escritórios com certificação ambiental BREEAM., que ganhou o Prémio Nacional de Imobiliário de Portugal em 2015 e o Grande Hotel Monte Estoril, vencedor do Prémio Nacional de Imobiliário de 2017.