ECO Canada se réjouit des annonces du budget 2023 faites par le gouvernement du Canada quant à l'investissement dans la main-d'œuvre environnementale et la création d'opportunités de qualité pour l’apprentissage intégré au lieu de travail des…

CALGARY, Alberta, 31 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada se réjouit du budget 2023 annoncé par le gouvernement du Canada, qui met l'emphase sur un soutien et des investissements réitérés pour aider les jeunes à se tourner vers les métiers de l'environnement. Ces mesures garantiront l'acquisition par les étudiants des compétences, de l'éducation et de l'expérience de travail en situation réelle nécessaires à une transition réussie vers des carrières soutenant une économie canadienne solide.



Dans ce sens, ECO Canada espère que le gouvernement du Canada rendra à l’avenir permanent le Programme de placement professionnel des étudiants afin de répondre aux besoins à long terme en main-d’œuvre environnementale. Nous espérons également que l’industrie continuera à bénéficier des investissements publics pour mettre en place un plan d’emploi durable pour palier la demande en nouveaux types d’emplois environnementaux. Étant donné que près de 30 pour cent de la main-d’œuvre actuelle devrait partir à la retraite au cours de la prochaine décennie, il est crucial d’attirer de nouveaux talents dans l’industrie environnementale, notamment des groupes en quête d’équité et des personnes en réorientation professionnelle à mi-carrière. D’ici 2025, il est prévu de développer et d’améliorer les compétences des professionnels actifs afin de pourvoir plus de 170 000 postes dans le domaine de l’environnement.

« L’annonce du gouvernement du Canada de poursuivre son soutien à l’apprentissage intégré au travail et aux programmes de placement professionnel des étudiants par le biais de partenariats entre les employeurs et les établissements d’enseignement postsecondaire est une bonne nouvelle », a déclaré Kevin Nilsen, président-directeur général d’ECO Canada.

Ces initiatives rejoignent la mission organisationnelle d’ECO Canada; l’engagement renouvelé du gouvernement en faveur de la création d’emplois, du développement des compétences et des investissements verts soutiendra une industrie environnementale en pleine croissance. Le financement maintenu du Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle et de l’intégration des nouveaux arrivants au Canada répondra aux besoins à long terme de l’industrie.

Cette récente annonce budgétaire réaffirme la volonté du gouvernement d’aider les étudiants à devenir aptes à l’emploi, en particulier dans un marché du travail environnemental de plus en plus complexe et en constante évolution. Dans les cinq dernières années, l’engagement d’ECO Canada envers la main-d’œuvre environnementale a permis de créer plus de 15 183 emplois, et les subventions fédérales accordées dans le cadre des programmes d’aide à l’emploi d’ECO Canada s’élèvent à 150 millions de dollars.

» Grâce au soutien continu du gouvernement, nous continuerons à bâtir le savoir-faire mondialement reconnu de la main-d’œuvre canadienne et à élargir notre réseau de professionnels de l’environnement (EP®), qui compte à ce jour plus de 3 000 membres », a souligné Kevin Nilsen, président-directeur général d’ECO Canada.

ECO Canada s’engage à aider à la création d’une main-d’œuvre environnementale compétente en facilitant le passage des études vers le monde du travail pour les jeunes diplômés. La mission de l’organisation reste plus que jamais à faire en sorte que le Canada dispose d’un nombre suffisant de professionnels qualifiés possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins en ressources humaines dans le domaine de l’environnement. Cela concerne les secteurs public comme privé avec des programmes de formation, de certification, d’aide à l’emploi et des partenariats forts.

ECO Canada se définit comme le gardien de l’industrie environnementale canadienne. Des aides à l’emploi au financement des salaires, en passant par la formation et les études sur le marché du travail, nous accompagnons les professionnels de l’environnement du début à la fin de leur carrière. Notre objectif est de promouvoir et de stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l’industrie, tout en veillant à ce que la protection de l’environnement et les meilleures pratiques restent des priorités à l’esprit de tous les acteurs de l’industrie. Au cours des 30 dernières années, nous avons mis en place des partenariats universitaires, des outils et des études pour accompagner les employeurs et les professionnels dans leurs projets, pour former et certifier les demandeurs d’emploi dans le domaine de l’environnement et contribuer à fournir le marché du travail en main-d’œuvre qualifiée.

Nous travaillons main dans la main avec le gouvernement, les décideurs politiques, les universités, les étudiants, les employeurs, les professionnels, l’industrie et des instances internationales pour assurer le leadership mondial du Canada en matière d’innovations pour la main-d’œuvre et la création d’emplois. Nous demeurons la référence sur le marché du travail environnemental ; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses précieuses sur les tendances économiques et sociales de l’industrie, permettant d’identifier les lacunes en terme de main-d’œuvre.

