全球認可的投資法律顧問 ROSEN 鼓勵 Norfolk Southern Corporation 投資者在對 NSC 提起證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

/EIN News/ -- 紐約, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2020 年 10 月 28 日至 2023 年 3 月 3 日期間（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）購買 Norfolk Southern Corporation (NYSE: NSC) 普通股證券之人士，請謹記首席原告的重要截止日期為 2023 年 5 月 15 日。



影響：若您在集體訴訟期間購買了 Norfolk Southern 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Norfolk 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12322 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 15 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：在集體訴訟期間，被告作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未能揭露：(1) 該公司的精確調度鐵路（以下簡稱「PSR」），包括使用更長、更重、人員更少的列車，導致該公司遭受更多的列車脫軌事故，以及未來發生脫軌事故的風險大增；(2) 該公司的 PSR，包括使用更長、更重、人員更少的列車，是增加冒險文化的一環，因其僅關注短期利益，以犧牲合理安全預防措施為代價；(3) 該公司的 PSR，包括使用更長、更重、人員更少的列車，使該公司更容易發生列車脫軌，以及可能造成更嚴重的人員、財務、法律和環境後果的列車脫軌；(4) 該公司的資本支出和更換計畫旨在優先考慮利潤，而非提供安全、高效和可靠的鐵路運輸服務的能力；(5) 該公司的遊說工作已破壞其提供安全、高效和可靠鐵路運輸服務的能力；(6) 該公司致力於降低營運費用，作為其 PSR 目標的一部分，破壞了員工安全和該公司聲稱的「對無傷害工作場所的承諾」，因其 PSR 計畫優先考慮透過減少人員、加長列車、減少安全培訓、技術和設備（如熱軸承路邊偵測器（又稱「熱箱」）和音波感測器）來減少費用；(7) 由於採用 PSR 原則，該公司的鐵路服務更容易發生事故，可能對該公司、該公司員工、該公司客戶、第三方和環境造成嚴重經濟和身體傷害；(8) 該公司未能制定回應做法和程序，以儘最大可能降低在這些社區遭受 Norfolk Southern 運載危險和有毒材料的列車出軌時對其構成的威脅；以及 (9) 因此，上文詳述的被告關於 Norfolk Southern 營運安全的集體訴訟期陳述實質上係虛假和/或誤導性陳述。

如欲加入 Norfolk Southern 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12322 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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