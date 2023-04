Estudio del Mercado de Cervezas: Crecimiento, Tendencias 2023-2028

Global Beer Market Report Size - Mercado de Cerveza

La industria mundial de cerveza obtuvo un volumen de 205 mil millones de litros en 2022 y se prevé que crezca a una CAGR del 3,20% en 2023-2028.

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, March 31, 2023/ EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado de Cerveza 2023-2028′, que brinda un análisis en profundidad del mercado, por tipo (lager estándar, lager premium, especialidad cerveza, otros); por envase (vidrio, botella de PET, lata, otros); por producción (macro cervecería, micro cervecería, otros); por contenido de alcohol (alto, bajo, sin alcohol); por sabor (sin sabor, saborizado); por canal de distribución (hipermercados y supermercados, tiendas de conveniencia, otros) y regiones clave. El informe proporciona análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Informes de Expertos published a new report, titled, 'Global Beer Market 2023-2028', which gives an in-depth analysis of the market, by type (standard lager, premium lager, specialty beer, other); by container (glass, pet bottle, can, others); by production (macro brewery, microbrewery, others); by alcohol content (high, low, no alcohol); by flavor (unflavored, flavored); by distribution channel (hypermarkets and supermarkets, convenience stores, others), and key regions. The report provides analysis for historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. 

According to the report, the global beer industry generated a volume of 205 billion liters in 2022 and is anticipated to witness a CAGR of 3.20% from 2023 to 2028. According to the report, the global beer industry generated a volume of 205 billion liters in 2022 and is anticipated to witness a CAGR of 3.20% from 2023 to 2028.Get a Free Sample Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-cerveza/solicitar-una-muestra Los aspectos más destacados del informe incluyen:Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 3,20%A medida que los consumidores en las naciones productoras de cerveza tradicionales se vuelven más ricos y pueden permitirse bebidas importadas más caras, el mercado mundial de la cerveza está creciendo sustancialmente. Aunque las ventas globales han disminuido debido a la pandemia, cabe destacar que el sector cervecero es dinámico y que también se observan cuotas de mercado considerables en la producción en China, Brasil, México y Alemania.El mercado de cerveza también se está expandiendo a nivel mundial, aunque en los últimos años, el área de Asia y el Pacífico ha experimentado una expansión particularmente rápida. Esta expansión puede estar vinculada a la presencia de un gran grupo de jóvenes que cada vez están más interesados en probar sabores y marcas frescas y de vanguardia. China, India e Indonesia son algunas de las principales naciones en el área de Asia y el Pacífico que impulsan la expansión del mercado de la cerveza.Read Full Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-cerveza Definición y Segmentos Principales del MercadoLa cerveza es una bebida alcohólica hecha de granos malteados, lúpulo, agua y levadura. Los granos suelen ser cebada o trigo, pero se pueden usar otros granos como el maíz o el arroz. El lúpulo se agrega para dar a la cerveza su amargor característico, mientras que la levadura se utiliza para fermentar los azúcares en los granos malteados, produciendo alcohol y dióxido de carbono.El informe ha analizado el mercado mundial de cerveza según el tipo:• Lager Estándar• Lager Premium• Especialidad Cerveza• OtrosSegún el envase, el estudio de cerveza ha sido evaluado y segmentado en:• Vidrio• Botella de PET• Lata• OtrosPor la producción, el informe cubre:• Macro Cervecería• Micro Cervecería• OtrosSegún el contenido de alcohol, hay tres tipos:• Alto• Bajo• Sin AlcoholPor el sabor, hay dos tipos de cervezas:• Saborizadas• Sin SaborSobre la base del canal de distribución, el mercado se puede dividir en:• Hipermercados y Supermercados• On-Trade• Tiendas Especializadas• Tiendas de Conveniencia• OtrosLas principales regiones cubiertas son:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Medio Oriente y ÁfricaTendencias del MercadoSe espera que la industria cervecera continúe creciendo debido al auge de la popularidad de la cerveza artesanal, la reforzada demanda de cerveza baja en alcohol y sin alcohol, y el incremento en los ingresos disponibles en los mercados emergentes. Se prevé que tendencias como la sostenibilidad, la cerveza artesanal y el marketing digital ayuden a expandir la cuota de mercado de cerveza a escala global. Varias otras tendencias pueden ayudar a expandir el tamaño del mercado objetivo, incluida la tendencia de salud y bienestar por parte de los consumidores. Por ejemplo, los consumidores buscan cada vez más opciones de bebidas más saludables, y las compañías cerveceras están introduciendo productos de cerveza con bajo contenido de alcohol y sin alcohol.Estos productos son particularmente populares entre los consumidores conscientes de la salud y aquellos que prefieren no consumir alcohol. Incluso, los consumidores son cada vez más conscientes del medio ambiente, y las cervecerías trabajan en métodos de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, así como opciones de envasado respetuosas con el medio ambiente. Panorama CompetitivaLos principales actores del mercado son:• Asahi Group Holdings Ltd.• Anheuser-Busch InBev• Carlsberg Group• Heineken N.V.• Sierra Nevada Brewing Co• United Breweries Ltd• The Smirnoff Co.• OtrosEste informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria. With our primary focus on the Latin America and Spain markets, our research experts provide relevant and actionable insights into the markets and track major trends, economic developments, and global trade data.