AFAC : il est temps pour le gouvernement fédéral de passer de la parole aux actes en ce qui concerne la réconciliation

/EIN News/ -- Budget de 2023



OTTAWA, 28 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est découragée par le fait qu’une fois de plus les enjeux critiques auxquels sont confrontées les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre autochtones ne soient pas abordés dans le budget de 2023 du gouvernement fédéral : en particulier la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et celle des opportunités économiques en sont absentes. Le gouvernement fédéral a publié son budget plus tôt aujourd’hui, soulignant les priorités financières, économiques et sociales pour l’année à venir.

« Un budget est une question de priorités — et le budget de 2023 montre que la protection et l’autonomisation des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones ne sont pas une priorité pour ce gouvernement », a déclaré Lynne Groulx, chef de la direction de l’AFAC. « Nous voulions voir des investissements ancrés dans les principes de réconciliation et d’autonomisation — et un engagement à faire en sorte que les Autochtones prennent toute la place qui leur revient dans la société canadienne par l’intermédiaire d’investissements importants dans des efforts de réconciliation avec les Autochtones qui ont un impact direct sur le bien-être des femmes autochtones. Nous avons constaté au lieu un manque d’investissement pour mettre fin à la marginalisation économique des femmes autochtones, mettre un terme à la violence dont elles sont victimes et garantir leur pleine participation à l’économie canadienne. »

« Il est temps pour le gouvernement fédéral de passer de la parole aux actes » ajoutait Mme Groulx.

Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans réduction des taux de violence, de surincarcération et de disparité économique qui caractérisent la situation des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones dans notre pays. « La population du Canada est aux prises avec le coût de la vie et il est clair que c’est la principale priorité du budget. Les Autochtones sont pourtant confrontés à ce problème depuis de nombreuses décennies et le besoin d’investissements directs est criant », a déclaré Mme Groulx.

« Le budget de cette année ne nous surprend pas du tout. Année après année, les budgets ont toujours été décevants. Avec des mots, mais sans actions, ce gouvernement continue de montrer à la population du Canada que les femmes autochtones ne sont tout simplement pas une priorité », a déclaré Mme Groulx. « Nous sommes en 2023, deux ans après la publication du Plan d’action national, quatre ans après la publication du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui fait état d’un génocide en cours. Et la violence continue. Quand le gouvernement dira-t-il à la population du Canada que trop, c’est trop? Il ne l’a certainement pas fait dans ce budget.