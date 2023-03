Game-Changing Hyperhidrosis Treatment Options You Need to Know

Hyperhidrosis Treatment - Infographics - AMR

A disorder called hyperhidrosis disorder causes excessive sweating can occur in unusual situations, such as in cooler weather, or without any trigger at all.

Hyperhidrosis is a condition characterized by excessive sweating that can occur in various parts of the body, such as the palms, soles, underarms, and face. There are several treatment options available for hyperhidrosis, including:

๐€๐ง๐ญ๐ข๐ฉ๐ž๐ซ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ฌ: Over-the-counter or prescription-strength antiperspirants that contain aluminum chloride can help reduce sweating. They work by blocking the sweat glands.

๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: Certain medications, such as anticholinergics, can help reduce sweating. However, they may cause side effects such as dry mouth and eyes.

Botox injections: Botox injections can temporarily block the nerves that stimulate the sweat glands, reducing sweating in the treated area. The effects can last for several months.

๐ˆ๐จ๐ง๐ญ๐จ๐ฉ๐ก๐จ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐ฌ: This treatment involves using a device that delivers a low electrical current to the affected area, such as the hands or feet. The current temporarily blocks the sweat glands, reducing sweating.

๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ซ๐ฒ: In severe cases, surgery may be an option. Procedures such as sympathectomy involve cutting or blocking the nerves that stimulate the sweat glands.

It's important to talk to your doctor to determine the best treatment option for your specific case of hyperhidrosis.

โ€ขCAGR: 5.1%

โ€ข Current Market Size: USD 575.3 Million

โ€ข Forecast Growing Region: APAC

โ€ข Largest Market: North America

โ€ข Projection Time: 2021- 2031

โ€ข Base Year: 2021

๐‡๐ฒ๐ฉ๐ž๐ซ๐ก๐ข๐๐ซ๐จ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

The hyperhidrosis treatment market was valued at $575.32 million in 2021, and is estimated to reach $950.7 million by 2031, growing at a CAGR of 5.1% from 2022 to 2031.

๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐‡๐ฒ๐ฉ๐ž๐ซ๐ก๐ข๐๐ซ๐จ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ -

There have been several technological advancements in the hyperhidrosis treatment market in recent years. Here are a few examples:

๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐ฐ๐š๐ฏ๐ž ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ: Microwave technology has been developed for the treatment of axillary hyperhidrosis, which is excessive sweating of the underarms. The procedure involves using microwave energy to heat and destroy the sweat glands.

Laser technology: Laser technology has also been used for the treatment of axillary hyperhidrosis. Laser energy is used to destroy the sweat glands, which can reduce sweating.

๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š๐ฌ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ: Ultrasound technology has been developed for the treatment of palmar hyperhidrosis, which is excessive sweating of the palms. The procedure involves using ultrasound energy to destroy the sweat glands.

Iontophoresis devices: Iontophoresis devices have become more advanced and user-friendly. These devices use electrical currents to reduce sweating in the hands and feet.

๐๐จ๐ญ๐จ๐ฑ ๐š๐ฅ๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ: Several alternatives to Botox injections have been developed for the treatment of hyperhidrosis. These include topical treatments and other injectables that can reduce sweating.

๐‡๐ฒ๐ฉ๐ž๐ซ๐ก๐ข๐๐ซ๐จ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ โ€“

๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:

โ€ข AbbVie Inc.,

โ€ข Avanor Healthcare Ltd,

โ€ข Brickbell Biotech, Inc,

โ€ข Dr August Wolff Gmbh & Co.

โ€ข Kg Drugs,

โ€ข Eirion Therapeutics, Inc,

โ€ข Eli Lilly and Company,

โ€ข Hugel, Inc,

โ€ข Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.,

โ€ข Roivant Sciences Ltd.,

โ€ข Theravida, Inc,

โ€ข Dr. Reddy's Laboratories Ltd.,

โ€ข Intas Pharmaceuticals Ltd

