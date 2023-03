Le CN, Trealmont Transport Inc. et Kaptan annoncent des plans pour une nouvelle installation de transbordement intermodal à Calgary

/EIN News/ -- CALGARY, Alberta, 27 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), Trealmont Transport Inc. (Montship Inc.) et Kaptan US LLC ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont conclu une entente pour l’aménagement d’une installation de transbordement multimodal dans le parc logistique du CN à Calgary. La nouvelle installation devrait être mise en service au troisième trimestre de 2024.



Kaptan et Trealmont Transport Inc. (Montship Inc.) ont convenu d’acheter un terrain situé dans le parc logistique du CN à Calgary et y construiront une installation logistique destinée au transbordement de conteneurs intermodaux en provenance et à destination des ports de Prince Rupert et de Vancouver. Cette installation logistique transformera la chaîne d’approvisionnement liée au commerce transpacifique en redirigeant les flux vers un modèle d’installation de transbordement entièrement ferroviaire située à l’intérieur des terres, à Calgary. Elle offrira un accès ferroviaire permettant le transbordement sans rupture des marchandises importées dans des conteneurs terrestres et une liaison directe pour les marchandises de l’Ouest canadien en vue du rechargement des conteneurs pour l’exportation. L’installation sera dotée d’un quai de transbordement pour marchandises diverses, d’un entrepôt, d’un parc à conteneurs pour l’entreposage et d’un embranchement ferroviaire relié directement à l’installation dans le parc logistique intermodal du CN.

« Nous voyons Calgary comme le prochain pôle du marché du transbordement. La ville est bien située pour desservir les deux points d’accès de la côte ouest (Vancouver et Prince Rupert) et l’installation offrira des avantages considérables aux clients importateurs et exportateurs. Faire équipe avec le CN et son réseau inégalé est une occasion unique pour nous. Nous sommes impatients de travailler avec les intervenants afin de concrétiser les avantages que ce projet présentera. »



- Brian McDonald, président et chef de la direction, Montship Inc.

« Nous sommes extrêmement heureux de notre partenariat avec Montship et Kaptan et nous leur souhaitons la bienvenue au parc logistique du CN à Calgary. En tirant parti du robuste réseau du CN et de deux options vers les marchés asiatiques par les ports de Vancouver et de Prince Rupert, cette nouvelle installation créera de la valeur pour nos clients et l’économie régionale. Elle desservira à la fois les importateurs du centre du Canada et du Midwest américain, ainsi que les exportateurs canadiens grâce à un service ferroviaire direct, situé dans le parc logistique du CN à Calgary. »

- Dan Bresolin, vice-président Intermodal, CN



Calgary, le principal centre de distribution de l’Ouest canadien, est l’endroit idéal pour le transbordement des marchandises importées dans des conteneurs terrestres de 53 pieds en vue de leur acheminement vers l’intérieur du pays et pour le rechargement des conteneurs de 40 pieds avec d’abondantes marchandises d’exportation. En utilisant le modèle de transbordement intérieur, les compagnies maritimes pourront équilibrer leurs envois de conteneurs, ce qui permettra de limiter la congestion et d’éliminer les coûts de main-d’œuvre de la côte Ouest et le transport par camion à destination et en provenance des ports, des avantages pour les propriétaires de marchandises. Le modèle générera une capacité de croissance fiable et durable. Le fait de transporter les marchandises par train plutôt que par camion génère jusqu’à 75 % moins d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui constitue une solution durable tout en améliorant la fluidité de la chaîne d’approvisionnement.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

À propos de Kaptan

Kaptan Industrial Logistics relie le commerce extérieur dans les Amériques en fournissant des solutions logistiques qui s’adaptent aux défis de nos clients. Kaptan mène ses activités dans neuf pays des Amériques, offrant des solutions sur mesure dans nos différents secteurs d’activité. Le portefeuille de services comprend les services aux terminaux à conteneurs, la logistique et la distribution, l’entreposage et le transbordement, le fret aérien, la logistique minière et les services industriels. Tout au long de son histoire, l’entreprise s’est engagée à fournir des services efficaces et sûrs, à agir comme gardien responsable de l’environnement et à soutenir les collectivités dans lesquelles nous travaillons.

À propos de Montship

Fondé en 1925, Montship Inc. (division de Trealmont Transport Inc.) est la plus grande agence maritime au Canada. Grâce à ses bureaux dans sept provinces, qui proposent des services d’agence de navire de ligne, d’agence portuaire, de logistique, de réparation de navires frigorifiques et de camionnage, l’entreprise est bien placée pour répondre aux besoins de tous les expéditeurs.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés, fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.



Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres, la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque pour le CN dans la section Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.



Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.



