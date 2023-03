Unibail-Rodamco-Westfield SE: Modalités de tenue de l’Assemblée Générale Mixte d’Unibail-Rodamco-Westfield SE du 11 mai 2023, de mise à disposition de ses documents préparatoires et du Document d’Enregistrement Universel 2022

/EIN News/ -- Paris, Amsterdam, le 27 mars 2023

Communiqué de presse

Modalités de tenue de l’Assemblée Générale Mixte d’Unibail-Rodamco-Westfield SE du 11 mai 2023, de mise à disposition de ses documents préparatoires et du Document d’Enregistrement Universel 2022

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Unibail-Rodamco-Westfield SE se réunira au Palais des Congrès de Paris (2, place de la Porte Maillot, Espace Ternes - 75017 Paris, France) le jeudi 11 mai 2023 à 10h30 (heure de Paris).

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié ce jour, au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de vote à cette Assemblée.

Le Document d’Enregistrement Universel 2022 d’Unibail-Rodamco-Westfield SE a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le Document d’Enregistrement Universel 2022 comprend :

le rapport financier annuel 2022,

le rapport du Conseil de surveillance sur le Gouvernement d’Entreprise,

le rapport de gestion sur l’exercice 2022,

le rapport sur les rémunérations et la politique de rémunération des membres du Directoire et du Conseil de surveillance,

le rapport sur le développement durable,

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée Générale Mixte et le Document d’Enregistrement Universel 2022 sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et sont consultables sur le site www.urw.com (rubrique Investisseurs/Assemblées Générales).

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Alex Estruch

VP, Chief of Staff to the CEO

+1 424 303 1948

Alex.Estruch@urw.com

Relations presse

Royaume-Uni / Monde :

Cornelia Schnepf – Finelk

+44 7387 108 998

Cornelia.Schnepf@finelk.eu

France :

Sonia Fellmann – PLEAD

+33 6 27 84 91 30

Sonia.Fellmann@plead.fr

États-Unis :

Molly Morse – Kekst CNC

+ 1 212 521 4826

Molly.Morse@kekstcnc.com

À propos d'Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield est un propriétaire, développeur et exploitant d'actifs immobiliers durables et premium dans les villes les plus dynamiques d'Europe et des États-Unis.

Le Groupe opère 78 centres commerciaux dans 12 pays, dont 43 portent la marque emblématique Westfield. Ces centres attirent plus de 900 millions de visites par an et offrent une plateforme privilégiée aux enseignes et aux marques pour créer de nouveaux liens avec leurs clients. URW possède également un portefeuille de bureaux HQE, 10 centres de congrès et d’exposition à Paris, ainsi qu’un pipeline de développement de

3 milliards d'euros composé principalement d'actifs à usage mixte. Aujourd’hui, son portefeuille de 52 milliards d'euros est composé à 87 % de commerces, 6 % de bureaux, 5 % de centre de congrès et d’exposition et 2 % de services (au 31 décembre 2022).

URW est un partenaire engagé auprès des grandes villes dans le cadre de projets de régénération urbaine, en développant des projets à usage mixte et d’urbanisme, mais également en accompagnant la rénovation complète de bâtiments existants pour les rendre conformes aux normes de développement durable les plus exigeantes du secteur. Ces engagements sont renforcés par le programme « Better Places 2030 » du Groupe, qui s'efforce d'avoir un impact environnemental, social et économique positif sur les villes et les communautés où il opère.

Les actions jumelées d’Unibail-Rodamco-Westfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par l’intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation BBB+ par Standard & Poor's et d’une notation Baa2 par Moody’s.

Pour de plus d’informations, veuillez consulter le site www.urw.com

Pièce jointe