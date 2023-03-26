Submit Release
News Search
IMPORTANT - EIN Presswire is proud to announce the launch of its AI-powered press release generator. Try it now!
IMPORTANT - EIN Presswire is proud to announce the launch of its AI-powered press release generator. Try it now!

There were 225 press releases posted in the last 24 hours and 394,079 in the last 365 days.

知名投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 ZTO Express (Cayman) Inc. 投資者就 ZTO 證券集體訴訟調查狀況提出諮詢

/EIN News/ -- 紐約, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 將繼續代表 ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE：ZTO) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 ZTO 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 ZTO 證券，您可能有權獲得賠償，且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資人追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12595 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 3 月 2 日，市場分析機構 Grizzly Research 发布了一份關於 ZTO Express 的報告，名為「ZTO Express Inc. (NYSE： ZTO): 中國「最優秀」的物流公司實為「作秀最優秀」；我們相信財務報表是虛假的，內部人員正在侵吞公司資產。」報告指稱，ZTO Express 在其證券交易委員會（「SEC」）的申報中，對各種財務指標進行虛假操作，包括低估收入和高估淨利潤。此外，報告還聲稱，ZTO Express 少報員工以降低成本，其利用「虛假網路合作夥伴收購來豐富內部人員」，並進行未公開的相關交易。

受此消息影響，ZTO Express 的美國存託憑證（「ADR」）盤中交易價格下跌 1.06 美元，跌幅 4.32%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

透過以下方式獲知我們的最新動態， LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師廣告。過往結果無法保證獲得類似的結果。

聯絡資訊：

        Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016 （美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com


Primary Logo

You just read:

知名投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 ZTO Express (Cayman) Inc. 投資者就 ZTO 證券集體訴訟調查狀況提出諮詢

Distribution channels: Consumer Goods, Law


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more