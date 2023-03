Lebensrettende Technologien und gastronomische Schmankerl – Das war Taiwan Excellence auf der embedded world 2023

TAIPEH, TAIWAN, March 23, 2023/ EINPresswire.com / -- - Taiwan Excellence gewährte auf der Nürnberger Messe embedded world Einsichten in die neueste Technologie Taiwans, brachte aber auch die eigene Kultur näher.- Ganz nach dem Motto der Messe standen sozial verantwortungsvolle sowie umweltbewusste Technologien im Fokus.- Direktor der Wirtschaftsabteilung, Herr Ching-Ting Hung, von der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, lobte Deutschland in seiner Eröffnungsrede als einer der wichtigsten Handelspartner Taiwans.Vom 14. bis zum 16. März fand die embedded world Messe für eingebettete Systeme in Nürnberg statt. Mit dabei waren die von Taiwan Excellence ausgezeichneten Unternehmen und ihre neuesten Produkte. Die vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufene Initiative Taiwan Excellence zeichnet jährlich die innovativsten Produkte in Taiwan aus und fördert die ausgezeichneten Marken bzw. Unternehmen der Produkte weltweit. Insgesamt überzeugte der Stand mit seinen innovativen Technologien. Für Kulturbegeisterte gab es ebenfalls ein ansprechendes Angebot.Leidenschaft für Spitzentechnologie – Was Taiwan und Deutschland eintDer Direktor der Wirtschaftsabteilung, Ching-Ting Hung, von der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, betonte in seiner Eröffnungsrede die Position Taiwans auf dem 4. Platz im Index für wirtschaftliche Freiheit 2023, als einer der führenden Chip-Hersteller sowie als Hotspot für Technologie. Nicht zuletzt wegen der gleichen Leidenschaft für Spitzentechnologie sei Deutschland einer der wichtigsten Handelspartner Taiwans. Mit seiner Rede und den Vorträgen der Repräsentanten der Unternehmen Advantech, EverFocus, Lanner sowie Z-COM erklärte Taiwan Excellence seinen Stand auf der embedded world 2023 für das Publikum als offiziell eröffnet.Lebensrettende und smarte End-to-end Technologien standen im MittelpunktDie Digitalisierung erfordert mehr und mehr Technologien, die eine bessere, schnellere und einfachere Kommunikation realisierbar und vor allem auch visualisierbar machen. Zu den Highlights in diesem Bereich gehörten drei mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnete Marken, die ihre neuesten Innovationen auf dem Messestand vorgestellt haben:- Der Smarte AI Mirror von EverFocus Electronics Corp entdeckt Fußgänger und Fahrradfahrer im toten Winkel. Daraufhin warnt dieser mit akustischen sowie visuellen Signalen den Fahrenden und kann dadurch Leben retten.- Der industrielle KI-Computer SI-624-AI von IBASE wurde für AloT-Anwendungen in der Automatisierung, intelligentem Einzelhandel und Bildung entwickelt und ermöglicht es Institutionen, sich mit ihrem Publikum online über hochwertige Live-Videos oder KI-Analyse Inhalte zu verbinden und zu kommunizieren.- Das Miniatur-Near-Eye-Display-Modul von WiseChip kombiniert Mikrolinsen-, Mikrodisplay- und OLED-Verkapselungstechnologien und ist ideal für den Außenbereich oder Umgebungen mit hoher Lichtintensität geeignet. Das Produkt zeigt live aktuelle Daten beim Fahrradfahren oder weiteren sportlichen Aktivitäten im Freien an, wie z. B. zur Herzfrequenz, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.Bei einem Bubble Tea in Kindheitserinnerungen schwelgenAuf einer Messe für eingebettete Systeme Memory spielen? Warum nicht? Genau das taten die Besucher am Stand von Taiwan Excellence, der damit für Aufsehen und Freude sorgte. Außerdem konnten Kulturbegeisterte und Naschkatzen regelmäßig zu den Happy Hours Taiwans berühmten Bubble Tea genießen oder sich bei der Kaffeebar rund um die Uhr mit allen möglichen Variationen stärken. Der Taiwan Excellence Pavillon bot den Besuchern eine entspannende Umgebung, um die taiwanesische Kultur kennenzulernen und sich etwas vom anstrengenden Messe-Alltag zu erholen.Taiwans Informations- und Kommunikationstechnologie ist eine der führenden weltweit. Das Büro für Außenhandel (BOFT) und der Taiwanesische Rat für die Entwicklung des Außenhandels (TAITRA) arbeiten eng mit den taiwanesischen Unternehmen an der Spitze der globalen Wirtschafts- und Handelskooperation zusammen. Damit beabsichtigen die beiden Organisationen, die globale Verbreitung der taiwanesischen Informationstechnologie weiter voranzutreiben. Mit der Teilnahme an Messen wie der embedded world möchte Taiwan zusätzlich seine Partnerschaft mit den europäischen Partnern im ICT-Bereich durch seine prämierten Produkte und Marken intensivieren.Über Taiwan ExcellenceDie Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen. Jedes Jahr werden die Kandidaten einem strengen Auswahlverfahren unterzogen, das die vier Hauptaspekte „Forschung und Entwicklung", „Design“, „Qualität“ und Marketing" umfasst, um herausragende Produkte zu ermitteln, die einen "innovativen Wert" bieten und gleichzeitig das Schlüsselkriterium "Made in Taiwan" erfüllen. Produkte, die für die Taiwan Excellence Awards ausgewählt werden, dienen als Beispiele für die heimische Industrie und werden von der Regierung auf dem internationalen Markt gefördert, um das kreative Image der taiwanesischen Unternehmen zu prägen.Über das Bureau of Foreign Trade (BOFT)Das Bureau of Foreign Trade (BOFT), geleitet vom Wirtschaftsministerium von Taiwan, ist für die Umsetzung von Politiken und Regelungen für den Außenhandel, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie ausländischer Investitionen verantwortlich. Im Januar 1969 gegründet, wurden die Rolle und die Position des BOFT fortwährend angepasst, um den Bedürfnissen des wechselnden, globalen Wirtschafts- und Handelsumfeldes gerecht zu werden. Das BOFT hat mit TAITRA in einer Vielzahl von Wirtschaftsförderungsprojekten und -aktivitäten kooperiert – national und international. Nach jahrelanger und enger Zusammenarbeit, vertraut das BOFT TAITRA weiterhin in verschiedenen kritischen Regierungsprojekten, in Bezug auf Handel und / oder Investitionen, um Taiwan auf jedem möglichen Aspekt international zu fördern.Über den Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wurde 1970 gegründet und ist eine Non-Profit- bzw. halbstaatliche Handelsförderungsorganisation, um Taiwans Außenhandel zu etablieren. TAITRA wird gemeinsam von der Regierung, Industrieverbänden und mehreren kommerziellen Organisationen gesponsert. Ziel ist es, taiwanesische Unternehmen bei der Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbungsfähigkeit zu unterstützten und ihnen bei der Bewältigung von Herausforderungen in den ausländischen Märkten zu unterstützen. Mit dem Headquarters in Taipeh, verfügt TAITRA über eine gut koordinierte Wirtschaftsförderung, ein Informationsnetzwerk von über 800 internationalen Marketing-Spezialisten und 60 Standorten weltweit. Zusammen mit den Schwesterorganisationen, dem Taiwan Trade Center (TTC) und Taipeh World Trade Center (TWTC), erschafft TAITRA mittels effektiver Förderstrategien eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten.