Ice Cream Market Analysis, Value, Share, Growth 2023-2028

Global Ice Cream Market 2023-2028

The ice cream industry generated USD 77.5 billion in 2022 and is anticipated to generate USD 99.77 billion in 2028, witnessing a CAGR of 4.3% from 2023 to 2028.

SHERIDAN, WYOMING, USA, March 23, 2023 / EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado de Helado 2023-2028′, que brinda un análisis en profundidad del mercado, sabor, categoría, tipo de producto, uso final, canal de ventas, y las principales regiones. El informe proporciona análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Según el informe, la industria mundial de helado generó USD 77,5 mil millones en 2022 y se prevé que genere USD 99,77 mil millones en 2028, con una CAGR del 4,3% en 2023-2028.Informes de Expertos published a new report, titled, ‘Global Ice Cream Market 2023-2028’ , which gives an in-depth analysis of the market, by flavour, category, product type, end use, sales channel, and major regions. The report provides analysis for historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. According to the report, the global ice cream industry generated USD 77.5 billion in 2022 and is anticipated to generate USD 99.77 billion in 2028, witnessing a CAGR of 4.3% from 2023 to 2028.Get a Free Sample Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-helado/solicitar-una-muestra Los aspectos más destacados del informe incluyen:Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 4,3%Existen varios factores que impulsan el mercado de los helados, como la creciente demanda de helados premium, ecológicos y no lácteos. Los consumidores dan prioridad a productos más sanos y naturales, lo que se traduce en la introducción de una amplia gama de sabores de helados. También crece el interés por los helados artesanales elaborados con ingredientes de alta calidad y sabores únicos.Las tendencias de consumo están impulsando el mercado del helado, con especial atención a las opciones premium, ecológicas y no lácteas. La demanda de productos más sanos y naturales ha dado lugar a una variedad de nuevos sabores de helados. El mercado también ha visto crecer el helado artesanal con ingredientes de alta calidad y sabores distintivos. Además, la compra en línea se ha hecho cada vez más popular, y muchos fabricantes de helados han empezado a ofrecer sus productos en línea, lo que permite a los consumidores pedir y recibir sus sabores favoritos sin salir de casa.Read Full Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-helado Definición y Segmentos Principales del MercadoEl helado es un postre congelado elaborado con leche, nata, azúcar y aromas, que se bate y congela para crear una textura suave y cremosa. Puede tomarse solo o como cobertura de otros postres. Hay helados de muchos sabores, desde los tradicionales de chocolate y fresa hasta otros menos convencionales, como los de lavanda y té verde.Según los sabores, el mercado se fragmenta en:• Chocolate• Fruta• Vainilla• OtrosSobre la base de la categoría, el mercado puede segmentarse en:• Impulso• Take-Home• ArtesanalPor tipos de producto, el mercado se fragmenta en:• Copa• Palito• Cono• Ladrillo• Tarrina• OtrosBasándose en el uso final, el mercado puede bifurcarse en:• Servicio de Alimentos• MinoristasLos canales de ventas en la industria incluyen:• Supermercados e Hipermercados• Tiendas de Conveniencia• Heladerías• Online• OtrosLas regiones clave cubiertas incluyen:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Oriente Medio y ÁfricaTendencias del MercadoEl mercado del helado ha experimentado varias tendencias significativas en los últimos años, como la introducción de nuevos sabores e ingredientes, así como una mayor atención a la salud y el bienestar. Los helados no lácteos y vegetales se han hecho más populares debido a la creciente demanda de alternativas más sanas. Los helados ecológicos también han ganado adeptos, ya que los consumidores son más conscientes del impacto de sus elecciones alimentarias en el medio ambiente.Además, las empresas heladeras han empezado a utilizar sabores más exclusivos y exóticos, como lavanda, matcha y flor de saúco, para atraer a los paladares más aventureros. Algunas empresas han incorporado incluso sabores salados, como romero y aceite de oliva. Otra tendencia en el mercado de los helados es el creciente uso de la tecnología, como la realidad virtual y la realidad aumentada, para mejorar la experiencia general del cliente.Panorama CompetitivaLos principales actores del mercado son:• Unilever plc• Nestlé S.A.• General Mills, Inc.• Lotte Confectionery Co.,Ltd• Dairy Farmers of America, Inc.• Danone S.A.• The Kroger Co.• Meiji Holdings Co., Ltd.• Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd.• Turkey Hill Dairy• HP Hood LLC.• Wells Enterprises, Inc.• Tillamook County Creamery Association• American Dairy Queen Corporation• Ashby’s Ice Cream• OthersEste informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria.Read More Reports:Mercado de Textil: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-textil Mercado de Té: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-te Mercado de Alimentos Funcionales: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-alimentos-funcionales Mercado de Cosméticos: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-cosmeticos Mercado de Bicicletas: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-bicicletas Mercado de Cerveza: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-cerveza Mercado de Muebles: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-muebles Mercado de Agricultura Vertical: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-agricultura-vertical About UsInformes de Expertos, the Spanish variant of Expert Market Research, is a platform that offers market research and consultancy services to a broad clientele base across Spanish speaking countries. With our primary focus on the Latin America and Spain markets, our research experts provide relevant and actionable insights into the markets and track major trends, economic developments, and global trade data.Determined to bring client satisfaction, we make sure that our tailored approach meets the client’s unique market intelligence requirements. Our syndicated and customized research reports cover a wide spectrum of industries ranging from pharmaceuticals and food and beverage to packaging, logistics, and transportation.