HVAC Market Report, Size, Share, Analysis, Trends 2023-2028

Global HVAC Market 2023-2028

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, March 23, 2023/ EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado de HVAC 2023-2028′, que brinda un análisis en profundidad del mercado, por equipos, tipo de implantación, uso final, y regiones clave. El informe proporciona análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Según el informe, la industria mundial de HVAC generó USD 158,800 millones en 2022 y se prevé que genere USD 227,820 millones en 2028, con una CAGR del 6,2% en 2023-2028.Informes de Expertos published a new report, titled, ‘Global HVAC Market 2023-2028’ , which gives an in-depth analysis of the market, by equipment, type of deployment, end-use, and key regions. The report provides analysis for historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. According to the report, the global HVAC industry generated 158.800 million in 2022 and is anticipated to generate USD 227.820 million in 2028, witnessing a CAGR of 6.2% from 2023 to 2028.Get a Free Sample Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-hvac/solicitar-una-muestra Los aspectos más destacados del informe incluyen:Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 6,2%En los últimos años, el mercado de HVAC ha experimentado una notable expansión, impulsada por diversos factores. Uno de ellos es la creciente necesidad de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado eficientes desde el punto de vista energético. La mayor concienciación de los consumidores y las empresas con respecto a su impacto medioambiental les ha obligado a buscar formas de minimizar el consumo de energía y reducir su huella de carbono. Utilizando sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado eficientes desde el punto de vista energético, pueden cumplir estos objetivos sin dejar de mantener un ambiente interior confortable. En consecuencia, los fabricantes de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado están invirtiendo grandes sumas en investigación y desarrollo para desarrollar sistemas más ecológicos y eficientes desde el punto de vista energético.La creciente popularidad de la tecnología doméstica inteligente también ha contribuido al crecimiento del mercado de HVAC. Los consumidores buscan cada vez más sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado que puedan manejarse sin esfuerzo a través de sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos. Los sistemas HVAC inteligentes proporcionan a los usuarios un mayor control sobre su ambiente interior, lo que les permite optimizar su consumo de energía. Además, estos sistemas pueden combinarse con otros dispositivos domésticos inteligentes, como termostatos, para establecer un sistema domótico más racionalizado y eficiente. Como resultado, los fabricantes de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado están integrando progresivamente la tecnología inteligente en sus productos para satisfacer las necesidades del mercado.Read Full Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-hvac Definición y Segmentos Principales del MercadoLas siglas HVAC representan el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, diseñado para gestionar y mantener la calidad del aire interior, la temperatura y la humedad. Incluye múltiples componentes, como unidades de calefacción, acondicionadores de aire, sistemas de ventilación, filtros de aire, termostatos y otros equipos necesarios. El objetivo principal de la climatización es crear un ambiente interior agradable e higiénico regulando la temperatura, la humedad y la calidad del aire. Este sistema está muy extendido en estructuras residenciales y comerciales, como hospitales, oficinas, escuelas, espacios públicos y hogares.Por base de los equipos, el mercado se segmenta en:1. CalefacciónBombas de CalorAire-aireAire-aguaAgua-aguaHornosAceiteGasEléctricoOtrosCalderasOtros2. VentilaciónUnidades de Tratamientde AireFiltros y Purificadores de AireVentiladoresVentiladores AxialesVentiladores CentrífugosVentiladores de FlujCruzadoOtrosDeshumidificadores y HumidificadoresOtros3. RefrigeraciónAcondicionadores de Aire UnitariosSplitPackagedSistemas VRFResfriadoresEnfriadoresTorres de RefrigeraciónEvaporativoEnfriamienten SecoHíbridoOtrosBasándose en el tipo de implantación, el mercado puede bifurcarse en:Nuevas ConstruccionesRemodelacionesSegún el uso final, la industria se divide en:ResidencialComercialIndustrialLas regiones clave cubiertas incluyen:América del NorteEuropaAsia PacíficoAmérica LatinaOriente Medio y ÁfricaTendencias del MercadoEl mercado de HVAC ha sido testigo de varias tendencias en los últimos tiempos, siendo una de las más significativas el énfasis en la eficiencia energética. Debido a la creciente concienciación medioambiental, los consumidores buscan sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Los fabricantes de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado abordan esta tendencia invirtiendo en investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas que puedan mejorar la eficiencia energética de sus productos. Por ejemplo, algunos fabricantes utilizan ahora sensores sofisticados y controles inteligentes para optimizar el rendimiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, reduciendo el consumo de energía y los costes.Otra tendencia importante en el mercado de HVAC es la incorporación de IoT y la tecnología de hogares inteligentes. A medida que más hogares se convierten en hogares inteligentes, los clientes buscan sistemas HVAC que puedan integrarse fácilmente en su red doméstica inteligente general. Esta integración permite a los usuarios gestionar su sistema HVAC de forma remota, ajustar los niveles de temperatura y humedad y optimizar el consumo de energía. Los fabricantes de HVAC están respondiendo a esta tendencia mediante la integración de IoT y la tecnología del hogar inteligente en sus productos, tales como termostatos inteligentes que pueden aprender los comportamientos de los usuarios y ajustar el sistema HVAC en consecuencia. La integración de la IoT y la tecnología doméstica inteligente también permite el mantenimiento predictivo, lo que permite a los sistemas HVAC detectar y abordar posibles problemas antes de que se conviertan en problemas significativos.Panorama CompetitivaLos principales actores del mercado son:Lennox International, Inc.LG Electronics, Inc.Carrier Global CorporationSamsung Electronics Co. Este informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria. 