Budget du Québec 2023-2024 : Vélo Québec se désole que la sécurisation des déplacements actifs ne figure pas parmi les priorités du gouvernement

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 21 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec se désole que le budget du Québec 2023-2024 ne prévoie aucune augmentation des sommes allouées aux programmes visant la sécurisation des déplacements actifs, un enjeu prioritaire selon nous.



Rappelons que face à la hausse préoccupante des décès et blessures graves des usagers·ères les plus vulnérables de la route ces dernières années, Vélo Québec juge qu’il est impératif de se doter d’une Stratégie gouvernementale de sécurité routière basée sur la Vision zéro* et d’y accorder le financement nécessaire à sa mise en œuvre. Pourtant, aucun soutien financier à cette stratégie ne figure au budget.

La bonification de TAPU et Véloce III, des programmes d’aide financière aux municipalités pour les infrastructures de transport actif, aurait pu être un premier pas dans la mise en œuvre de cet important chantier. Ils sont la clé pour favoriser la marche et le vélo et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs de la Politique de mobilité durable du Québec. Ces programmes permettent respectivement de planifier l’aménagement de réseaux piétons et cyclables attractifs et sécuritaires afin de bâtir des rues complètes** dans le cœur de nos municipalités, et de soutenir le développement et l’entretien de la Route verte, un actif précieux aux retombées considérables pour nos communautés.

Dans le cadre des consultations prébudgétaires, Vélo Québec recommandait de doubler les sommes investies dans ces deux programmes afin d’atteindre un investissement annuel minimum de 100 millions de dollars. Aucun investissement n’a été annoncé à cet effet.

Néanmoins, nous tenons à souligner le soutien du Gouvernement du Québec à la mise en œuvre de la Vision de la mobilité active de la Ville de Québec. Avec un montant de 15 millions de dollars (non-récurrent), le ministère de l’Environnement, la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs démontre l’importance de soutenir les municipalités dans leur objectif de transfert modal. Nous adhérons à la vision du gouvernement selon laquelle « la mobilité active et durable est bénéfique pour l’environnement ainsi que pour la population », et nous estimons qu’un tel soutien devrait être étendu à l’ensemble des municipalités du Québec.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Son expertise est reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.veloquebec.com

*Vision zéro

L’approche Vision zéro est tout simplement l’objectif ultime en termes de sécurité routière : zéro décès et zéro blessure graves sur le système routier québécois. Adoptée par la ville de Montréal en 2019, cette approche juge inacceptables tous les décès et blessures graves sur la route, et appelle à repenser les infrastructures routières afin d’éliminer les risques, au lieu de banaliser les collisions comme étant des conséquences inévitables de l’utilisation du système routier. Elle priorise également la sécurité des usagers·ères avant la fluidité de la circulation, et engage la responsabilité des concepteurs de routes pour créer des infrastructures qui atténuent les conséquences des erreurs humaines.

**Rue complète

Une rue complète, de l’anglais complete street, est conçue et aménagée de façon à être sécuritaire, pratique et agréable pour tous les usagers·ères, quels que soient leur mode de transport, leur condition physique ou leur âge. Cette politique vise à privilégier une approche globale de nos systèmes routiers et à fournir un réseau de transport continu, qui inclut toutes les routes, et ce, peu importe le palier gouvernemental responsable.

