DNV e grupo report assinam MoU de colaboração técnica para avançar em tópicos relacionados a ESG e sustentabilidade na América Latina

SÃO PAULO, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A DNV e o grupo report anunciaram a assinatura de um MoU que apoiará a colaboração técnica em tópicos ESG e, efetivamente, permitirá que ambas as empresas ofereçam um portfólio combinado e com ampla gama de serviços, incluindo treinamentos, definição de estratégia, consultoria de sustentabilidade, verificação e asseguração de relatórios e serviços de comunicação em toda a América Latina.



"Esta parceria possibilitará que nossos clientes tenham acesso a uma gama integrada de produtos e serviços com a reconhecida excelência técnica e qualidade da DNV, ao mesmo tempo em que aproveitam a experiência do grupo report no mercado brasileiro ", disse Caroline Passuello, Latin America Advisory & Assessment Manager da DNV.

Por meio dessa colaboração técnica, ambas empresas se fortalecem em benefício de todos os clientes da região da América Latina. Segundo Gilberto Longo, Sócio Diretor do grupo report, “esta é uma oportunidade para o grupo oferecer a todos os nossos clientes a materialização da estratégia, tendo como aliado um líder global conceituado”. Desde 1864, o propósito da DNV tem sido proteger a vida, a propriedade e o meio ambiente, o que se encaixa bem e cria sinergias com o propósito e os valores centrais do grupo report.

“Temos o prazer de combinar nossa expertise e pontos fortes em sustentabilidade para atender a uma ampla base de clientes e, juntos, disseminar conhecimento e promover a agenda ESG em toda a região”, disse David Tellez - Líder Regional América da DNV Supply Chain & Product Assurance – “o grupo report é líder no mercado brasileiro e um parceiro ideal para alavancar o alcance global da DNV”.

Como parte do acordo, ambas as empresas podem recomendar o uso dos serviços da outra parte para seus clientes. Essa recomendação não é obrigatória e não afetará a independência ou separação de funções de nenhuma das partes.

Sobre a DNV

A DNV é uma provedora independente de garantia e gerenciamento de riscos, operando em mais de 100 países. Por meio de sua ampla experiência e profundo conhecimento, a DNV promove a segurança e o desempenho sustentável, define os padrões do setor e inspira e cria soluções. Seja avaliando um novo projeto de navio, qualificando a tecnologia para um parque eólico flutuante, analisando dados de sensores de um gasoduto ou certificando a cadeia de suprimentos de uma empresa de alimentos, a DNV permite que seus clientes e suas partes interessadas gerenciem a complexidade tecnológica e regulatória com confiança. Impulsionada por seu propósito, proteger a vida, a propriedade e o meio ambiente, a DNV ajuda seus clientes a aproveitar as oportunidades e enfrentar os riscos decorrentes das transformações globais. A DNV é uma voz confiável para muitas das empresas mais bem-sucedidas e com visão de futuro do mundo. Para mais informações sobre a DNV acesse www.dnv.com.br .

Sobre o grupo report

O grupo report atua há 20 anos integrando a sustentabilidade à estratégia, à gestão e à comunicação dos negócios por meio de um portfólio amplo e de uma equipe multidisciplinar. Como um dos pioneiros na agenda de desenvolvimento sustentável no Brasil, realizou mais de 1500 projetos para mais da metade das 500 maiores empresas do País. Com o propósito de apoiar a transformação das organizações por meio da sustentabilidade, investe constantemente em novas soluções em áreas como clima, finanças sustentáveis, comunicação e educação. Ao longo de sua trajetória, tem mantido parcerias com algumas das principais instituições globais, como GRI, IFRS e CDP. Para mais informações sobre o grupo report acesse https://gruporeport.com.br/ .

