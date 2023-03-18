New Mexico Senate Floor Wrap for March 17, 2023
For Immediate Release
Contact:
Chris Nordstrum
(415) 601-1992
Chris.Nordstrum@nmlegis.gov
New Mexico Senate Floor Wrap for March 18, 2023
This morning, the New Mexico Senate convened for its final floor session of the First Session of the 56th Legislature of the State of New Mexico. Final actions of the New Mexico Senate for the legislative season include:
Special Immigrant Juvenile Measure Passes Senate
The New Mexico Senate passed House Bill 15 by a vote of 33-6.
The Senate concurred on House amendments to the following:
SB466 — CHARTER SCHOOL & CHARTERING AUTHORITY AUDITS
SB280 — CYBERSECURITY ACT
SB107 — CUSTODY HEARINGS WITHIN 72 HOURS
SB188 — OFFICIAL STATE AROMA
SB246 — UNIFORM LAW ON NOTARIAL ACTS
SB051 — COST-SHARING CONTRIBUTIONS FOR PRESCRIPTIONS
Additional legislation passed on the Senate Floor today:
HB233 — RLD REORGANIZATION
HB459 — HORSE BREEDER FEE DISTRIBUTIONS
HB015 — SPECIAL IMMIGRANT JUVENILE CLASSIFICATION
HB083 — PODIATRY LICENSURE CHANGES
HB286 — MOTOR VEHICLE SUN SCREEN MATERIALS
New Mexico Senate Democrats’ legislation passed by both chambers this legislative session:
SB001 — REGIONAL WATER RESILIENCY
SB002 — JUDICIAL SALARY INCREASES
SB003 — FAMILY INCOME INDEX DISTRIBUTIONS FLEXIBILITY
SB004 — HEALTHY UNIVERSAL SCHOOL MEALS
SB006 — HERMITS PEAK-CALF CANYON FIRE RECOVERY FUNDS
SB007 — RURAL HEALTH CARE DELIVERY FUND
SB009 — CREATE LEGACY PERMANENT FUNDS
SB013 — REPRODUCTIVE HEALTH PROVIDER PROTECTIONS
SB016 — CREATE HEALTH CARE AUTHORITY DEPARTMENT
SB017 — DENTAL INSURANCE CHANGES
SB019 — LAW ENFORCEMENT & PUBLIC SAFETY TELECOMM
SB026 — EXCESS OIL & GAS FUNDS TO SEVERANCE TAX FUND
SB029 — MEDICAL AND GERIATRIC PAROLE
SB031 — GUARDIANSHIP CHANGES
SB035 — ANESTHESIOLOGIST ASSISTANTS CHANGES
SB041 — LOCAL TELECOMM CARRIER CHANGES
SB043 — INTIMIDATION OF ELECTION OFFICIALS
SB047 — DRIVER’S LICENSE SUSPENSION PENALTIES
SB050 — RIGHT TO REPAIR ACT
SB051 — COST-SHARING CONTRIBUTIONS FOR PRESCRIPTIONS
SB053 — STORAGE OF CERTAIN RADIOACTIVE WASTE
SB058 — INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS
SB064 — NO LIFE SENTENCE FOR JUVENILES
SB068 — ELECTRONIC MOTOR VEHICLE DOCUMENTS
SB069 — ELECTRIC-ASSISTED BICYCLE DEFINITIONS
SB071 — ORGAN DONATION DISCRIMINATION
SB072 — CREATE WILDLIFE CORRIDORS FUND
SB081 — IMMUNIZATION INFO CERTIFICATION
SB083 — TELECOMM ACT “CRAMMING” DEFINITION
SB084 — PROBATION & PAROLE VIOLATION CHANGES
SB092 — PHARMACIST SCOPE OF PRACTICE
SB094 — TRANSFER RIO GRANDE TRAIL ADMINISTRATION
SB102 — IMPROPER USE OF TRAVEL LANE
SB107 — CUSTODY HEARINGS WITHIN 72 HOURS
SB111 — TEMPORARY SUSPENSION OF LICENSING FEES
SB117 — PRESCRIBING PSYCHOLOGIST PRACTICE ACT
SB120 — OPEN ENROLLMENT FOR MILITARY CHILDREN
SB131 — PUBLIC SCHOOL FUNDING CHANGES
SB132 — STI PREVENTION & TREATMENT
SB133 — CATALYTIC CONVERTER SALES RECORDS
SB143 — NONPROFIT GAMING MACHINE PAYOUTS
SB144 — SANTA FE STATE OFFICE BUILDING
SB145 — STATE POLICE RETIREMENT CHANGES
SB147 — TAX CHANGES
SB153 — PUBLICATION OF SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS
SB155 — USE OF TELECOMM FUND FOR BROADBAND
SB160 — TRANSFER TRANSPORTATION FUNCTIONS FROM PRC
SB168 — DEATH PRONOUNCEMENTS BY NURSES
SB176 — ACEQUIA FUND FOR DISASTER RESPONSE
SB178 — TOBACCO FUND NOT A STATE RESERVE FUND
SB180 — ELECTION CHANGES
SB181 — OPIOID ANTAGONIST WARNING REQUIREMENTS
SB182 — RECYCLING & LITTER REDUCTION
SB187 — CERTAIN DRUG POSSESSION & HABITUAL OFFENDER
SB188 — OFFICIAL STATE AROMA
SB192 — ADDITIONAL APPROPRIATIONS & CONFIDENTIALITY
SB200 — WATER REGIONAL WATER SERVICES
SB203 — DATA ON DEVELOPMENTAL DISABILITIES
SB205 — ENACTING THE COUNTY HOSPITAL GROSS RECEIPTS TAX
SB206 — EXEMPTIONS FROM PROCUREMENT CODE
SB210 — NAT’L GUARD DEATH BENEFIT ACT
SB215 — ESTABLISH CRIME OF BESTIALITY
SB216 — BANKRUPTCY EXEMPTIONS
SB219 — COLLEGE STUDENT ATHLETE ENDORSEMENTS
SB223 — CHILD SUPPORT SCHEDULE CHANGES
SB224 — MEDICAID AS MANDATORY MEDICAL CHILD SUPPORT
SB240 — TAX EXEMPT ORGANIZATION TAX AUDITS
SB242 — MEDICAL CANNABIS ID AND RENEWAL
SB245 — RURAL EMERGENCY HOSPITAL LICENSURE
SB248 — PROBATE COURT CHANGES
SB251 — METRO DEVELOPMENT ACT CHANGES
SB260 — DEVELOPMENTAL DISABILITY REFERENCES
SB271 — EQUINE DEFINITION
SB273 — HEALTH INSURANCE MENTAL HEALTH COVERAGE
SB280 — CYBERSECURITY ACT
SB302 — JUDICIAL STANDARDS COMMISSION OVERSIGHT
SB307 — LICENSED TEACHER PREP AFFORDABILITY
SB309 — CAPITAL OUTLAY REAUTHORIZATIONS
SB310 — CRISIS TRIAGE CENTERS
SB315 — INTERSTATE COMPACT ON CHILD PLACEMENT
SB324 — COUNTY ASSESSOR CERTIFICATION PAY
SB332 — NMFA PUBLIC PROJECT REVOLVING FUND PROJECTS
SB335 — DELAY PART OF LOCAL ELECTION ACT
SB336 — USE OF RACETRACK FUNDS FOR INSURANCE
SB337 — WATER SECURITY PLANNING ACT
SB351 — LEGISLATIVE COUNCIL MEMBERS IN INTERIM COMMS
SB357 — PARENTS OF CHILDREN IN PERFORMING ART
SB364 — LEGISLATIVE STATIONARY PROHIBITIONS
SB368 — LAW ENFORCEMENT BODY CAM EXCEPTIONS
SB378 — SEVERANCE TAX FUND MINIMUM DISTRIBUTION
SB381 — NM HOUSING TRUST FUND BONDING
SB382 — BIOSCIENCE FUND REVERSION & INVESTMENT
SB383 — PUBLIC ED. BACKGROUND CHECK PROCESS
SB388 — AGE LIMIT FOR CHILDREN IN CUSTODY
SB389 — TOURISM DEPT. SPORTS AUTHORITY DIVISION
SB396 — MOTORCYCLE REGISTRATION FEE & FUND
SB397 — SCHOOL-BASED HEALTH CENTERS
SB398 — HOUSING AUTHORITY COMMISSIONER EMPLOYMENT
SB423 — NMFA OPERATING CAPITAL
SB425 — COUNTY DETENTION FACILITY TREATMENT PROGRAMS
SB426 — ATTORNEY GENERAL CIVIL RIGHTS DIVISION
SB442 — INCREASE ELECTED OFFICIAL SALARIES
SB452 — BROADBAND CHANGES
SB464 — AGRITOURISM PROMOTION ACT
SB468 — DOLORES HUERTA DAY
SB471 — REFUSAL OF END-OF-LIFE OPTIONS ACT
SB474 — SCHOOL DISTRICT IN-LIEU-OF-TAXES PAYMENTS
SB491 — HEALTH PREMIUM TAX FOR LAW ENFORCEMENT
SB521 — PUBLIC PEACE, HEALTH, SAFETY & WELFARE
SB523 — PUBLIC PEACE, HEALTH, SAFETY & WELFARE, MEDICAL MALPRACTICE
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