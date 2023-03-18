Curia 任命 Philip Macnabb 為首席執行官

/EIN News/ -- 紐約州奧爾巴尼縣, March 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的合同研究、開發和製造公司 Curia 今日宣布 Philip Macnabb 接替 John Ratliff 擔任首席執行官。



Curia 董事會成員、GTCR 執行董事 Sean Cunningham 及 Carlyle 執行董事 William McMullan 表示：「我們代表董事會感謝 John Ratliff 在其任期內為 Curia 的卓越發展做出的貢獻」。「我們很高興歡迎 Phil，他是一位經驗豐富的高管，在專注於公司的核心價值主張、提升客戶體驗以及建立具有真正和持續價值的公司方面有著令人印象深刻的業績。Curia 在不斷增長的委託開發暨製造服務公司 (CDMO) 市場中處於有利地位，我們對公司在 Phil 領導下的前景感到興奮」。

Macnabb 先生評論：「Curia 是一家獨特的公司，在其端到端產品和服務中藴含深厚的科學專業知識。Curia 的全球辦事處擁有眾多優秀人才，他們對我們改善患者生活的崇高目標充滿熱情。未來，我們將專注於為客戶和員工創造可持續的價值。」

Macnabb 在加入 Curia 前曾在醫療保健行業的多家公司擔任過多年的領導職務。在此之前，Macnabb 曾在技術、分銷和消費品等行業細分領域擔任高級職位。他已取得芝加哥大學工商管理碩士學位及普渡大學工商管理學士學位。

關於 Curia

Curia 是領先的合同研究、開發和製造公司，向製藥和生物製藥客戶提供從研發到商業製造的產品和服務。Curia 在美國、歐洲和亞洲的 29 個辦事處擁有近 4,000 名員工，幫助其客戶開啓治癒之旅。如欲了解更多詳情，請瀏覽 CuriaGlobal.com 。

企業聯絡資訊：

Sue Zaranek

Curia

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corporatecommunications@CuriaGlobal.com

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