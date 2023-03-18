Curia 任命 Philip Macnabb 为首席执行官

/EIN News/ -- 纽约奥尔巴尼, March 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一流合同研究、开发及制造企业 Curia 近日宣布已任命 Philip Macnabb 接替 John Ratliff 成为首席执行官。



“我们谨代表董事会对 John Ratliff 在其任期内帮助 Curia 取得巨大进步表示感谢，”Curia 董事、GTCR 总经理 Sean Cunningham 和 Carlyle 总经理 William McMullan 说道。“我们很荣幸欢迎 Philip 这位经验丰富的高级管理者，他在使公司专注于核心价值主张、提升客户体验和以真切实际的价值来构建组织方面均有令人印象深刻的成绩。在持续增长的委托开发暨制造服务公司 (CDMO) 市场中，Curia 占有优势地位，我们对其在 Philip 带领下的前景有着乐观的展望。”

Macnabb 先生讲道：“Curia 在其各项端对端产品及服务方面具有深耕的科学专业知识，这令公司独树一帜。我们在全球 Curia 社区当中拥有优秀的人才，他们对我们改善患者生活的崇高使命表现出了高度积极性。今后，我们将致力于为客户和员工创造可持续价值。”

Macnabb 加入 Curia 前曾在医疗行业多家公司担任过多年的领导职务。而此前，Macnabb 曾在技术、分销和消费品行业担任要职。他拥有芝加哥大学 MBA 和普渡大学 BS 学位。

关于 Curia

Curia 是一家一流合同研究、开发及制造企业，为医药以及生物制药客户提供从研发到商业化生产的产品及服务。Curia 在美国、欧洲和亚洲 29 处业务所在地有近 4,000 名员工，帮助其客户实现将求知欲的愿景转化为得治愈的成果。如需了解更多信息，请访问 CuriaGlobal.com 。

公司联系人：

Sue Zaranek

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

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