迪里耶双年展基金会即将在沙特阿拉伯举办第二届当代艺术双年展 乌特•梅塔•鲍尔出任艺术总监

利雅得, 沙特阿拉伯, March 16, 2023 / EINPresswire.com / -- 迪里耶双年展基金会(DBF)隆重宣布,著名策展人乌特·梅塔鲍尔(Ute Meta Bauer)将担任2024年1月举行的第二届当代艺术双年展艺术总监。数十年来,鲍尔在当代艺术、电影、表演和声音等各种形式的展览中担任策展人,取得了多项出色成就。作为一名学者,她在创建和培育新机构方面同样成就斐然。基金会委托国际咨询委员会实施了严格的艺术总监遴选流程,最终鲍尔凭借出色的能力脱颖而出。乌特·梅塔·鲍尔被任命为双年展艺术总监,表明迪里耶双年展基金会致力于将国际当代艺术引入沙特,同时积极为沙特艺术家搭建平台,帮助他们为全球现代艺术交流做出贡献迪里耶双年展基金会首席执行官阿雅·阿尔巴克里(Aya Albakree)表示:"举办优秀的展览始终是基金会的核心使命,我们高兴地欢迎乌特·梅塔·鲍尔担任第二届当代艺术双年展艺术总监。我们希望在上届双年展的成功基础上再接再厉,办好本届双年展,继续为全球和沙特的当代艺术对话提供新的视角。我相信,乌特拥有丰富的国际跨学科经验,将为我们实现愿景做出重要贡献。"鲍尔表示:"沙特已经走上了社会和文化加速转型的轨道,因此我认为这次双年展将提供独特机遇,帮助我们通过艺术作品捕捉这一特殊时刻。沙特正站立在前所未有的变革潮头,在这个瞬息万变的时代,艺术和文化已经成为表达细微差别和趋势的通用语言。我很高兴能够担任迪里耶双年展基金会第二届当代艺术双年展的艺术总监。我相信,这届双年展将在策展团队与沙特国内外艺术家的共同努力下取得成功。"乌特·梅塔·鲍尔出生于德国,在汉堡造型艺术学院(Hochschule für bildende Künste Hamburg)学习视觉传播、舞台设计和艺术理论。鲍尔还是一名编辑、教授和策展人,自2013年起在新加坡南洋理工大学(NTU)旗下的国家研究中心——当代艺术中心担任创办总监。作为南洋理工大学的艺术、设计与传媒学院教授,鲍尔联合开设了博物馆研究和策展实践硕士课程,近期研究项目侧重于文化缺损与气候危机之间的联系在几十年的职业生涯中,鲍尔曾在多家文化和学术机构担任领导职务,包括在斯图加特艺术家之家(Künstlerhaus Stuttgart)担任艺术总监(1990-1994);在维也纳美术学院(Academy of fine Art Vienna)担任当代艺术理论、实践和交流教授以及国际事务副校长(1996-2006);在奥斯陆的挪威当代艺术机构(Contemporary Art Norway)担任创始总监(2002-2005);以及在伦敦皇家艺术学院(Royal College of Art)担任美术学院院长(2012/2013)。鲍尔还曾在剑桥区麻省理工学院担任视觉艺术项目主任(2005-2009)以及麻省理工学院艺术、文化和技术项目ACT创始总监(2009-2012)。最近,鲍尔在第59届威尼斯艺术双年展上担任新加坡馆策展人,策划了苏比姬·劳(Shubigi Rao)的展览项目《纸浆III:被放逐的书籍小传》,她还与大卫·泰赫(David Teh)和阿玛尔·坎瓦尔(Amar Kanwar)一起担任第17届伊斯坦布尔双年展策展人。鲍尔曾加入艺术总监奧奎·恩维佐(Okwui Enwezor)团队,担任Documenta11(2002)联合策展人,还担任了第三届柏林当代艺术双年展(2004)的艺术总监。此外,她和保罗C·哈(Paul C. Ha)共同担任第55届威尼斯艺术双年展(2015)美国馆联合策展人,展出艺术家琼·乔纳斯 (Joan Jonas)的作品。美国馆在这次双年展上获得了最佳国家馆荣誉提名。迪里耶双年展基金会第二届当代艺术双年展将以2021年大获成功的首届双年展《摸着石头过河》(Feeling the Stones)为基础。首届双年展由深受尊重的博物馆馆长兼策展人田霏宇(Phil Tinari,中国尤伦斯当代艺术中心总监兼首席执行官)担任策展人,由韦丹·瑞达(Wejdan Reda)、张南昭(Neil Zhang)、栾诗璇担任联合策展人。这届展览也是沙特首个致力于展示当代艺术的双年展,其展览主题是对20世纪80年代深刻社会转型时期的暗喻。参展的主要艺术家包括威廉·肯特里奇(William Kentridge南非)、理查德·朗(Richard Long,英国)和莎拉·莫里斯(Sarah Morris,美国),沙特阿拉伯著名艺术家马哈·马卢赫(Maha Malluh)和艾哈迈德·马特尔(Ahmed Mater),以及代表沙特参加第59届威尼斯艺术双年展的穆罕纳德·肖诺(Muhannad Shono)。第一届双年展在全球疫情期间举办,吸引了来自世界各地的多位艺术届人士参加了双年展开幕式。在三个月的展出期间,双年展成为深受欢迎的打卡胜地,得到了当地居民及其亲友的一致好评。 双年展在迪里耶Jax创意区举办,展览及展览期间举办的丰富多彩的公共活动吸引了来自沙特和世界各国的10万多名参观者。与首届双年展一样,即将举办的第二届双年展也将契合沙特王国的2030年愿景,重申文化、艺术及其变革力量的重要意义。-完-关于策展人遴选委员会:迪里耶双年展基金会2024年第二届当代艺术双年展策展人由独立的国际咨询委员会选拔,委员会成员包括:拉法尔•涅莫耶夫斯基博士(Rafal Niemojewski)(主席)——双年展基金会总监安东尼•娅卡弗(Antonia Carver)——贾梅尔艺术中心(Art Jameel)总监阿克拉姆·扎塔里(Akram Zaatari)——电影制片人、摄影师、档案艺术家和策展人莱妮.法西(Raneem Farsi)——策展人莎拉·本·拉登(Sarah Binladen)——艺术赞助人和收藏家关于迪耶里双年展基金会:迪里耶双年展基金会(DBF)由沙特文化部创办于2020年,基金会每年轮换举办迪里耶当代艺术双年展和伊斯兰艺术双年年展。2021年12月至2022年3月,迪里耶双年展基金会在迪里耶JAX创意区举办了沙特阿拉伯首届艺术双年展——迪里耶当代艺术双年展。2023年又举办了第二场双年展,以伊斯兰艺术为展览主题。第一届迪里耶当代艺术双年展是沙特迄今为止规模最大也是最重要的当代艺术国际展览之一,为展示和连接沙特文化届与创意社区搭建了重要平台。沙特和迪里耶的历史遗产正在发生深刻变化,为当代艺术双年展提供了灵感。双年展为提升艺术届的创造性表达做出了重要贡献,加深了人们对文化艺术及其变革力量的了解。在沙特不断发展壮大的历史时刻,双年展致力于展示世界领先艺术家,推动沙特王国与国际社会之间的文化交流,促进对话与理解,进一步巩固沙特作为重要文化中心的地位。