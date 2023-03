사우디아라비아 문화부, 2024년 현대미술 비엔날레 예술감독에 큐레이터 우테 메타 바우어 임명

[사진1] 2024년 현대미술 비엔날레 예술감독 우테 메타 바우어

리야드, 사우디아라비아 , March 16, 2023 / EINPresswire.com / -- (사우디아라비아 리야드, 2023년 3월 XX일) 사우디아라비아 문화부 산하의 ‘디리야 비엔날레 재단 (Diriyah Biennale Foundation, 이하 DBF)’은 2024년 1월에 열리는 ‘제2회 현대미술 비엔날레’의 예술 감독으로 저명한 큐레이터인 우테 메타 바우어(Ute Meta Bauer)를 임명했다고 밝혔다.우테 메타 바우어는 국제 자문위원회(International Advisory Committee)의 엄격한 심사를 거쳐 임명됐으며, 지난 몇십 년간 현대 미술, 영화, 공연 및 무대 음향 등 다양한 형식의 전시회에서 쌓은 큐레이터 경력으로 국제적인 명성을 얻은 바 있다.DBF는 이번 임명을 통해 사우디 내에서 해외 현대 미술의 인지도를 높이고 재능과 잠재력을 지닌 사우디 아티스트들이 세계 현대미술계에 크게 기여할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.아야 알바크리(Aya Albakree) 디리야 비엔날레 재단 대표이사는 “우테 메타 바우어를 제2회 현대미술 비엔날레 예술 감독으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다”라며 “바우어 감독이 그동안 쌓아왔던 경험을 바탕으로 DBF의 역할을 더 확대해 나가고 해외 현대 미술을 더 널리 알리는데 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.바우어 감독은 “제2회 현대미술 비엔날레를 이끌게 되어 큰 기쁨으로 생각하며”라며 “사우디 국내외 작가들과 함께 예술작품을 통해 전 세계 관람객들에게 사우디에서 일어나고 있는 다양한 사회적 및 문화적 변화를 선보일수 있도록 힘쓰겠다”라고 포부를 전했다.우테 메타 바우어는 독일에서 태어나 함부르크 미술대학(Hochschule für bildende Künste Hamburg)에서 시각 커뮤니케이션, 무대 디자인, 예술 이론을 전공했다. 2013년부터 난양 공과대학교(Nanyang Technological University, NTU)의 국립 연구 센터인 싱가포르 NTU 현대 미술 센터(NTU Centre for Contemporary Art Singapore)의 설립자 및 이사장, 그리고 NTU 예술, 디자인 및 미디어 대학원(NTU School of Art, Design and Media)의 교수, 박물관 연구 및 큐레이터 실습 석사의 공동의장으로도 활발하게 활동하고 있다. 최근에는 기후위기로 인한 문화적 손실에 초점을 맞춘 연구 프로젝트를 성공적으로 수행한 바 있다.디리야 비엔날레 재단의 두 번째 현대미술 비엔날레는 2021년 처음 진행되었던 '필링 더 스톤즈(Feeling the Stones)'의 성공을 바탕으로 이어진다. ‘필링 더 스톤즈’는 존경받는 박물관장이자 큐레이터인 필 티나리(Phil Tinari, 중국 UCCA 현대미술센터 소장 겸 최고경영자)와 공동 큐레이터였던 웨즈단 레다(Wejdan Reda, 닐 장(Neil Zhang), 루안쉬안(Luan Shixuan)이 큐레이터로 참여하였다. 첫 번째 비엔날레는 사우디아라비아 최초로 현대 미술을 주제로 한 비엔날레로, 1980년대 사회적으로 큰 변화가 있었던 시기의 행동을 은유적으로 표현했다. 비엔날레 전시회는 디리야의 잭스 구역(Jax District)에 위치해 있으며, 다양한 공개 프로그램들을 통해 약10만 명 이상의 사우디아라비아 및 해외 방문객들을 끌어 모았다. 2021년 비엔날레와 마찬가지로, 이번 비엔날레는 2030 왕국의 계획과 비전에 따른 문화, 예술, 그리고 변화하는 힘의 중요성을 재차 강조할 예정이다.*미디어 문의자료 관련해 문의사항이 있으시면 사우디아라비아 문화부 PR 담당자 이메일로 보내주시길 바랍니다: DBFMediaQueries@edelman.com*사진자료우테 메타 바우어 소개:수십 년의 경력동안, 바우어는 다음을 포함한 문화 및 학술 기관에서 지도자로 활동하였다.슈투르가르트 쿤슬러하우스 예술감독 (1990-1994)빈 미술원 현대미술의 이론, 실천 및 커뮤니케이션 교수, 및 국제학 부총장 (1996~2006)노르웨이 오슬로 현대미술사무소 설립이사 (2002~2005)런던 영국왕립예술학교 학장 (2012~2013)케임브리지 MIT비주얼 아트 프로그램 이사 (2005~2009) 및 MIT 예술, 문화, 기술 프로그램 창립 이사 (2009~2012)제 59회 베니스 비엔날레를에서 ‘Shubigi Rao: Pulp III: A Short Biography of the Banished Book’를 선보였으며 다비드 테 (David Teh), 아마르 칸와르(Amar Kanwar) 등과 함께 싱카포르 파빌리온의 큐레이팅을 맡았음오쿠위 엔베조르 예술감독 팀의 ‘Documenta11(2002)’의 공동 큐레이터이며 제 3회 베를린 현대미술비엔날레(2004)의 예술감독미국 파빌리온의 공동 큐레이터로 폴 하 (Paul C. Ha)와 함께 조안 조나스가 출연하며 2015년 제 55회 베니스 예술 비엔날레 최우수 국립관으로 명예상 수상큐레이터 선정 위원회에 대하여2024년 ‘제2회 현대미술 비엔날레’의 큐레이터 선정 권함을 위임받은 국제 자문 위원회는 다음을 포함한다.라팔 니에모예프스키 (Dr. Rafal Niemojewski, 이사장- 비엔날레 재단 이사안토니아 카버 (Antonia Carver) – 자멜 (Jameel) 예술감독아크람 자타리(Akram Zaatari) - 영화 제작자, 사진작가, 아카이브 아티스트 및 큐레이터라님 파르시(Raneem Farsi) - 큐레이터사라 빈라덴 (Sarah Binladen) – 예술의 후언자이자 수집가디리야 비엔날레 재단에 대하여사우디아라비아 문화부가 2020년 설립한 디리야 비엔날레 재단은 매년 ‘현대미술 비엔날레’와 ‘이슬람 미술 비엔날레’를 번갈아가며 개최할 계획이다. DBF는 2021년 12월부터 2022년 3월까지 디리야 JAX 지구에서 사우디아라비아 최초의 예술 비엔날레인 ‘디리야 현대미술 비엔날레’를 개최했다. 2023년에는 이슬람 예술에 초점을 맞춘 제2회 비엔날레를 진행했다. 현대미술 비엔날레는 사우디아라비아에서 가장 규모가 크고 중요한 현대미술 부문의 국제 전시 중 하나로, 빠르게 성장하는 사우디아라비아 문화계 및 창작 커뮤니티의 발굴 및 연결을 위한 플랫폼으로 자리매김하고 있다.디리야 비엔날레 재단은 사우디아라비아에서 일어나고 있는 다양한 변화 및 디리야 문화 유산에서 영감을 받아 창의적인 표현을 함양하고 문화, 예술, 그리고 그들이 가진 변혁적 잠재력에 대한 안목을 심어주는 중요한 역할을 하고 있다. 본 재단은 평생학습을 장려하고자 하며, 빠르게 성장하는 현지 예술계가 다양한 활동을 펼칠 수 있는 기회를 제공함으로써 사우디아라비아의 지역사회에 기여하고 있다. 사우디아라비아가 크게 진화하고 성장하고 있는 역사적인 이 순간 속에서 이러한 비엔날레 행사는 세계를 선도하는 예술가들을 선보일 뿐만 아니라 사우디아라비아 왕국과 국제사회 간의 문화교류를 주도하고 대화와 이해를 도모하며, 나아가 사우디아라비아가 중요한 문화중심지로 거듭날 수 있도록 할 것이다.디리야 비엔날레 재단에 대한 자세한 내용은 공식 트위터 또는 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.사우디아라비아 문화부에 대하여사우디아라비아 문화부는 창의성을 함양할 수 있는 풍부한 예술 생태계를 만들기 위해 문화적 변혁을 주도하고 있으며, 이 분야의 경제적 잠재력을 발굴하고, 새롭고 영감을 주는 형태의 표현의 장을 여는 데 앞장서고 있다.이러한 노력의 일환으로, 사우디아라비아 문화부는 사우디 왕국과 해외에서의 다양한 행사에서 사우디아라비아의 헤리티지와 문화의 존재감을 강화해 많은 사람들이 사우디 왕국의 깊고 풍부한 역사에 대해 배우고 후대에 사우디 헤리티지를 보존해 전할 수 있도록 하고 있다.