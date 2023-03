/EIN News/ -- Financement de 6,2 millions d’euros attribué par l’ADEME au projet Prénidem mené par Global Bioenergies

4,4 m€ attribués à Global Bioenergies, 1 m€ attribué à Ajinomoto Foods Europe et 0,7 m€ attribué à ARD, les deux autres membres du consortium

Financement sous la forme de 60% de subvention (non remboursable) et de 40% d’avances remboursables sous réserve de l’atteinte de jalons techniques et commerciaux, versement en plusieurs tranches sur la durée du projet dont une tranche initiale de 15%.

Evry, le 14 mars 2023 : Global Bioenergies annonce recevoir le soutien de l’Etat dans le cadre de l’appel à projet « Produits biosourcés et biotechnologies industrielles » piloté par l’ADEME, en partenariat avec Ajinomoto Foods Europe, leader en fermentation industrielle, et ARD, spécialiste de la mise à l’échelle et de l’exploitation de procédés biotechnologiques. Ce projet s’étend jusqu’en septembre 2025.

Le projet met en œuvre la voie de production dite « deux-étapes » sur laquelle repose l’Horizon 2. La première étape correspond à la conversion de sucres résiduaires en DMA (également appelé « acide prénique »). La production de cet intermédiaire métabolique est réalisée dans un fermenteur de taille industrielle exploité par Ajinomoto Foods Europe. La deuxième étape consiste à convertir ce DMA en isobutène au sein de l’unité de production appartenant à Global Bioenergies et exploitée par la société ARD sur son site de Pomacle-Bazancourt.

Le premier objectif du projet est de valoriser les applications commerciales des dérivés d’isobutène biosourcé, dans le marché du maquillage mais également des additifs carburants renouvelables à haut indice d’octane actuellement recherchés par les acteurs de la Formule 1.

Le second objectif est d’optimiser la technologie afin de réduire les coûts de production de l’isobutène biosourcé et de ses dérivés.

Le projet bénéficiera au développement de nouvelles filières de production vertes sur le territoire français, en répondant à des enjeux stratégiques de souveraineté économique, de création de revenus et d’emplois.

Yves Duquesnoy, Directeur Général Adjoint d’Ajinomoto Foods Europe, commente : « Notre collaboration avec Global Bioenergies remonte à 2021 et est allée crescendo : nous avons réussi à monter à l’échelle 160.000 litres le procédé de production biologique du DMA. Nous sommes très contents de pouvoir optimiser la production industrielle grâce au soutien de l’Etat. »

Philippe Aubry, Directeur Général Adjoint chez ARD, déclare : « Nous accompagnons Global Bioenergies depuis 2014, et apportons dans le cadre de ce projet notre savoir-faire pour contribuer à l’industrialisation de ce procédé radicalement innovant. Nous produisons le biocatalyseur de la seconde étape sur un fermenteur de taille industrielle (180.000 litres), et réalisons la deuxième étape proprement dite (bioconversion du DMA en isobutène) sur le réacteur de Global Bioenergies. »

Bernard Chaud, Directeur de la Stratégie Industrielle de Global Bioenergies, ajoute : « Ce financement de l’Etat va nous permettre d’optimiser notre chaîne de production de l’Horizon 2 et de préparer le déploiement commercial de l’usine ViaViridia, qui correspond à notre Horizon 3, en proposant des volumes significatifs d’isobutène biosourcé et de dérivés à nos clients et prospects. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur LinkedIn : Global Bioenergies

Contacts

GLOBAL BIOENERGIES



invest@global-bioenergies.com







RELATIONS PRESSE



Iva Baytcheva

ibaytcheva@ulysse-communication.com







Nicolas Daniels

ndaniels@ulysse-communication.com





Pièce jointe