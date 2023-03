¿Libros de texto gratis? Pronto podría ser una realidad en los colegios comunitarios de California

EN RESUMEN La Oficina del Rector de los Colegios Comunitarios de California tiene $115 millones para gastar y reducir la carga de los costos de los libros de texto en su sistema de 115 campuses. Un enfoque que ya está siendo desarrollado por algunos colegios comunitarios haría que los campus publiquen sus propios libros de texto y materiales del curso.

Read this article in English.

Durante la última década, Teague O’Shea ha estado entrando y saliendo de la universidad. Ahora, a los 42 años, vuelve a intentarlo. Continuar su educación era importante para O’Shea, quien había estado trabajando como aprendiz de electricista para su distrito de agua local, pero el costo creciente de la universidad lo hizo cuestionar su valor.

“California es un lugar muy caro para vivir y ya estoy pagando la universidad”, dijo O’Shea. “Estoy pagando $463 por tres clases y estoy como, ‘Está bien’. Pero no me puedo imaginar yendo a tiempo completo y pagando más. No puedo imaginar tener que gastar más dinero en libros, no sería feliz”.

O’Shea está trabajando para obtener su título de asociado en el programa de Tecnología de Sistemas de Agua, que prepara a los estudiantes para carreras en gestión de aguas residuales o distribución y tratamiento de agua potable. En el programa, se cubre al menos un costo importante: todos los cursos de O’Shea usan materiales gratuitos sin derechos de autor creados por la propia universidad. Eso le quita algo de presión, asegura O’Shea, para que pueda concentrarse en su objetivo de convertirse en un gerente certificado de planta de agua.

“Siento que me estoy preparando para volver a ingresar a la industria”, dijo.

Los estudiantes universitarios de California gastan en promedio $938 por año en libros de texto y materiales, según la Encuesta de gastos y recursos estudiantiles 2021-2022 de la Comisión de Ayuda Estudiantil de California, aproximadamente la mitad de eso es solo en libros de texto.

Una idea que está considerando la Oficina del Rector de los Colegios Comunitarios de California es financiar los colegios comunitarios para que produzcan sus propios libros de texto. El sistema debe decidir cómo gastar $115 millones en fondos estatales reservados para reducir la carga de los costos de los libros de texto. Cada colegio comunitario recibirá $20,000 para diseñar programas de costo cero en libros de texto y $180,000 adicionales para implementarlos. Algunas universidades también obtendrán subvenciones más grandes y competitivas.

Las universidades podrían gastar el dinero en cualquier cosa, desde publicar sus propios libros de texto hasta usar libros de texto gratuitos y disponibles públicamente, conocidos como “recursos educativos abiertos”, creados por profesores de otras escuelas. También podrían simplemente dar dinero a algunos estudiantes para comprar libros de texto tradicionales.

“Así que realmente vemos los libros de texto como casi un síntoma de un problema mayor en torno a la estabilidad financiera de los estudiantes, ¿verdad? Especialmente los estudiantes a los que servimos que ingresan a nuestras universidades, muchos de ellos ya tienen un déficit sin suficientes recursos financieros”, dijo Rebecca Ruan-O’Shaughnessy, vicerrectora de servicios educativos y apoyo en la Oficina del Canciller.

Muchos colegios comunitarios ya tienen algunas clases que utilizan recursos educativos abiertos, a menudo marcados en los catálogos de cursos como “costo cero de libros de texto”. Sin embargo, esos cursos a menudo se llenan rápido, dijo Ruan-O’Shaughnessy, y los estudiantes no siempre saben que se les ofrece.

“El enfoque estatal ayudará a estandarizar y agilizar el proceso para que los estudiantes ingresen a clase con un bajo costo de materiales de instrucción”. JERRY VAKSHYLYAK, UN ESTUDIANTE DE MISSION COLLEGE EN SANTA CLARA QUE FORMA PARTE DEL RECIÉN CREADO GRUPO DE TRABAJO SOBRE COSTOS DE LIBROS DE TEXTO DE LOS COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA

En general, los recursos educativos abiertos hasta ahora no han logrado generar el mismo nivel de tracción que tienen las editoriales tradicionales. Incluso en College of the Canyons, una de las universidades que más invirtió en el enfoque, sólo el 35 % de los profesores utilizan recursos educativos abiertos. Y aunque muchas universidades otorgan a algunos estudiantes elegibles subvenciones para libros de texto, por lo general tienen que pasar por obstáculos administrativos para obtenerlos.

Ruan-O’Shaughnessy dijo que la Oficina del Canciller quiere recopilar datos sobre cursos de costo cero en libros de texto en los 115 colegios comunitarios del estado, identificar los éxitos que hasta ahora se han aislado en campus o regiones individuales y crear un modelo sostenible a largo plazo.

Jerry Vakshylyak, un estudiante de Mission College en Santa Clara que forma parte del recién creado grupo de trabajo sobre costos de libros de texto de los Colegios Comunitarios de California, todavía recuerda haber tenido que gastar $300 en un libro de texto de francés hace dos semestres.

“Fue una locura absoluta tener una copia en línea de ese libro de texto en francés”, dijo Vakshylyak. Ahora se asegura de inscribirse en clases con opciones de libros de texto sin costo. “Estoy en su mayoría en cursos ZTC, principalmente por la carga que podría ser con los costos de los libros de texto”, dijo Vakshylyak.

Vakshylak dijo que ese tipo de ayuda debería estar disponible para todos los estudiantes.

“El enfoque estatal ayudará a estandarizar y agilizar el proceso para que los estudiantes ingresen a clase con un bajo costo de materiales de instrucción”, dijo.

Los estudiantes han encontrado formas creativas de acceder a los materiales académicos. Desde 2009, el sitio web Z-library ha sido un centro de publicaciones académicas gratuitas y libros de texto universitarios completos. Pero el año pasado, el gobierno federal lo cerró, alegando una infracción de derechos de autor. La biblioteca en línea ahora está respaldada, pero hace que los usuarios inicien sesión donde son redirigidos a un dominio personal.

René Jiménez, estudiante de East Los Angeles College, alquila sus libros de texto, lo que dice que le ahorra cientos de dólares cada semestre. “Alquilar tiene mucho sentido cuando estás cumpliendo con tus requisitos generales porque rara vez necesitas los libros de texto para otras clases”, dijo Jiménez. “Es mucho más barato la mayor parte del tiempo, por lo que alivia un poco el estrés financiero, lo cual es importante cuando todo en estos días es tan, tan caro”.

Algunos defensores dicen que el enfoque reciente en el costo de los materiales es una oportunidad para un cambio mayor en el negocio de los libros de texto, y que las universidades de todo el sistema deberían crear su propio caché de materiales y libros de texto que sirvan mejor a los estudiantes que los necesitan.

“Es simplemente una forma diferente de pensar sobre cómo usamos los recursos de información y la educación, pensando en ello más como parte de la infraestructura en la que enseñamos y aprendemos, a diferencia de los productos que compra de un editor”, dijo Nicole Allen, quien cuando era estudiante, organizó una campaña sobre los costos de los libros de texto antes de convertirse en jefe de comunicaciones de Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, una organización sin fines de lucro que impulsa recursos educativos más abiertos. “Y creo que ese cambio de mentalidad es una gran oportunidad en California”.

Un informe del Student Public Interest Research Group de 2023 encontró que cada dólar invertido en recursos educativos abiertos ahorra a los estudiantes entre $10 y $20. Uno de los beneficios de invertir en recursos educativos abiertos es su uso continuo después de la inversión inicial, dijo Allen.

“Hay un caso tan convincente para la inversión en este tipo de recursos. Porque si puedes construirlos, puedes usarlos”, dijo Allen. “Y otros también pueden usarlos, a diferencia de los libros de texto tradicionales en los que si compra una suscripción de un año a un libro de texto digital, debe comprar esa suscripción nuevamente el próximo año, y el próximo año y el próximo año”.

Tyler Reed, director sénior de comunicaciones de McGraw Hill, una de las editoriales de libros de texto más grandes del país, dice que todos los involucrados en la educación superior tienen la responsabilidad de entregar materiales del curso con un valor que los estudiantes puedan pagar.

“Creemos que hay espacio en el ecosistema de la educación superior para todas las opciones de materiales del curso, incluidos los recursos educativos abiertos. Brindemos a las instituciones, los instructores y los estudiantes la gama más amplia de opciones”, dijo Reed en un comunicado a CalMatters.

College of the Canyons ha creado un nuevo departamento para centrarse en encontrar, adaptar, crear y publicar recursos educativos abiertos. La universidad emplea a estudiantes actuales y anteriores para combinar y unir textos gratuitos en línea en trabajos cohesivos para satisfacer sus necesidades, dijo James Glapa-Grossklag, decano de tecnología educativa, recursos de aprendizaje y aprendizaje a distancia de la universidad.

“Así que realmente vemos los libros de texto como casi un síntoma de un problema mayor en torno a la estabilidad financiera de los estudiantes”. REBECCA RUAN-O’SHAUGHNESSY, VICE RECTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y APOYO EN LA OFICINA DEL RECTOR.

Además, si los miembros de la facultad deciden que necesitan escribir material nuevo para satisfacer las necesidades de su clase, College of the Canyons proporcionará un estipendio.

El campus ha tenido cierto éxito con este modelo. Pero la adopción se ha visto frenada por el hecho de que la universidad ofrece muchas disciplinas especializadas, como terapia ocupacional, soldadura y mecánica automotriz, para las cuales actualmente no existen recursos educativos en línea, dijo Glapa-Grossklag.

“Definitivamente hay una brecha entre las carreras de humanidades y STEM”, dijo Kyra Karatsu, una graduada de College of the Canyons que trabaja en el proyecto. “Existen todos estos recursos para carreras como comunicaciones o historia. Pero cuando empiezas a ver clases como matemáticas o incluso química, no hay muchos recursos allí”.

Una de las razones es el bloqueo que la industria de los libros de texto tradicionales tiene en el mercado de esas disciplinas, dijo Mark Healy, coordinador de recursos educativos abiertos del Distrito de Colegios Comunitarios de Foothill-DeAnza, otro de los primeros en adoptar libros de texto gratuitos. Los editores de libros de texto de matemáticas a menudo agrupan los libros de texto en línea con otros recursos como las pruebas en línea, dijo, cobrando a los estudiantes cientos de dólares por los códigos de acceso que deben renovar si toman la clase nuevamente.

Healy, quien también es profesor de psicología, ha hecho que todas sus clases tengan un costo de libro de texto cero. “Es muy bueno decirles a los estudiantes que no tienen que pagar nada más que la matrícula para tomar la clase”, dijo.

Story y González son becarios de CalMatters College Journalism Network , una colaboración entre CalMatters y estudiantes de periodismo de todo California. Esta historia y otra cobertura de educación superior cuentan con el apoyo de College Futures Foundation.

—

