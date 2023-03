Dvalishvili x Yan: uma luta pela redenção e disputa de título na divisão peso-galo do UFC

A próxima luta peso-galo do UFC entre Merab Dvalishvili e Yan, que servirá como eliminador de título para uma chance de desafiar o atual campeão Sterling

VALLETTA, VALLETTA, MALTA, March 11, 2023 / EINPresswire.com / -- Merab Dvalishvili está pronto para agarrar Petr Yan. O UFC Las Vegas sediará o peso-galo do UFC neste sábado, 11 de março de 2023. Dvalishvili, que vem de oito vitórias consecutivas, chega para a primeira luta principal de sua carreira. Yan, por outro lado, visa encerrar uma seqüência de duas derrotas consecutivas que começou com o melhor amigo e companheiro de equipe de Dvalishvili, Aljamain Sterling, que atualmente é campeão.Merab Dvalishvili é um lutador profissional de artes marciais mistas da Geórgia que compete na divisão peso galo do Ultimate Fighting Championship (UFC). No momento, ele tem um recorde de 15 vitórias, 4 derrotas e zero empates, Dvalishvili atualmente ostenta uma impressionante seqüência de oito vitórias consecutivas. Sua pressão implacável, wrestling e cardio fizeram dele um adversário formidável no octógono. Dvalishvili treina com seu amigo e atual campeão Aljamain Sterling no Team Serra/Longo.Recentemente, Dvalishvili anunciou em sua conta do Instagram que havia se tornado embaixador do cassino 31bet , cassino online licenciado pela MGA e apostas esportivas. Além de dar a notícia da parceria, Dvalishvili também postou vídeos mostrando os treinos e a preparação para as próximas lutas.A luta entre Dvalishvili e Yan servirá como eliminador de título, com o vencedor ganhando a chance de desafiar Aljamain Sterling pelo cinturão do campeonato. Yan é um ex-campeão que perdeu o título por desclassificação por causa de uma joelhada ilegal contra Sterling.Merab afirmou:“Para mim, é mais do que apenas uma luta. Eu tenho que lutar pelo meu povo. Não é nada pessoal, mas queiramos ou não, é a Rússia contra a Geórgia. Tenho que lutar muito, vencer e fazer meu povo feliz. Eu e minha equipe temos que provar que somos melhores”.Dvalishvili também fez comentários sobre seu oponente, dizendo que:“Ele é um bom cara de família, mas não é um cara humilde. Ele não é um grande humano, mas não importa o quão bom lutador você seja, você tem que ser uma boa pessoa. Você tem que tratar bem as pessoas. Eu não me importo se você é um bom lutador ou não, eu só me importo em ser um bom homem para as pessoas e dar um bom exemplo.”Se Dvalishvili vencer sua luta contra Yan, ele provavelmente ganhará uma chance pelo título contra seu amigo e companheiro de equipe, Sterling. Tanto Dvalishvili quanto Yan estão classificados entre os três melhores lutadores da divisão peso-galo do UFC, tornando esta uma luta altamente esperada. Dvalishvili expressou seu desejo de lutar pelo cinturão do campeonato e, apesar de sua amizade com Sterling, está disposto a deixá-lo de lado pela oportunidade. No entanto, ele também reconhece as qualidades de Yan como ex-campeão e espera uma luta dura.