Alcoholic Beverages Market Size, Share, Trends 2023-2028

Mercado Bebidas Alcohólicas

Mercado De Bebidas Alcohólicas Alcanzó Un Valor De USD 1593 Mil Millones En 2022 Y Se Espera Que Crezca A Una CAGR De 2,6%

SHERIDAN, WYOMING, USA, March 10, 2023 / EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado Bebidas Alcohólicas 2023-2028′, que brinda un análisis en profundidad del mercado, por tipo, sabor, tipo de envase, uso final, canal de distribución, y regiones clave. El informe proporciona análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Según el informe, la industria mundial de bebidas alcohólicas generó USD 1593 mil millones en 2022 y se prevé que genere USD 1862 mil millones en 2028, con una CAGR del 2,6% en 2023-2028.Informes de Expertos published a new report, titled, ‘Global Alcoholic Beverages Market 2023-2028’ , which gives an in-depth analysis of the market, by type, flavour, packaging type, end use, distribution channel, and key regions. The report provides analysis for historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. According to the report, the global alcoholic beverages industry generated USD 1593 billion in 2022 and is anticipated to generate USD 1862 billion in 2028, witnessing a CAGR of 2,6% from 2023 to 2028.Get a Free Sample Report with Table of Contents – Global Alcoholic Beverages Market Report Sample 2023-2028 Los aspectos más destacados del informe incluyen:Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 2,6%Los cambios en las preferencias y estilos de vida de los consumidores, el aumento de la renta disponible y el crecimiento de los sectores del turismo y la hostelería están impulsando el mercado de las bebidas alcohólicas. La demanda de bebidas premium y artesanales, así como de opciones más saludables y bajas en alcohol, está aumentando a medida que evolucionan las preferencias de los consumidores. Las generaciones más jóvenes, especialmente los millennials, también buscan oportunidades de consumo más experienciales, como visitar microcervecerías y destilerías.El crecimiento de la clase media en los países en desarrollo, impulsado por el aumento de la renta disponible, se ha traducido en un mayor gasto en bebidas alcohólicas premium. El mercado de las bebidas alcohólicas también se ha visto impulsado por las industrias del turismo y la hostelería, que están satisfaciendo el deseo de los consumidores de vivir experiencias de consumo locales y distintivas. Para atraer clientes, hoteles y restaurantes están ampliando su oferta de bebidas.Read Full Report with Table of Contents – Global Alcoholic Beverages Market Report Definición y Segmentos Principales del MercadoLas bebidas alcohólicas son bebidas que contienen alcohol etílico (etanol) y se consumen para intoxicar. Incluyen la cerveza, el vino, los licores y las bebidas mezcladas. El contenido de alcohol varía, y la cerveza suele contener menos que el vino o los licores. Se consumen socialmente o por gusto, pero un consumo excesivo puede perjudicar la salud y debe moderarse.Por tipo, la industria se clasifica en:• Cerveza• Bebidas Espirituosas• Vino• OtrosSegún sabores, el mercado se bifurca en:• Sin Sabor• Con SaborSobre la base de los tipos de envases, el mercado se segmenta en:• Botellas de Plástico• Botellas de Vidrio• LatasLos principales usos finales en la industria incluyen:• Pubs, Bares y Restaurantes• MinoristasLos canales de distribución cubiertos en el informe son:• Hipermercados y Supermercados• Tiendas de Conveniencia• Tiendas Especializadas• Online• OtrosKey regions covered include:• North America• Europe• Asia Pacific• Latin America• Middle East and AfricaTendencias del MercadoEl crecimiento de la clase media en los países en desarrollo, impulsado por el aumento de la renta disponible, se ha traducido en un mayor gasto en bebidas alcohólicas premium. El mercado de las bebidas alcohólicas también se ha visto impulsado por las industrias del turismo y la hostelería, que están satisfaciendo el deseo de los consumidores de disfrutar de experiencias de consumo locales y distintivas. Para atraer clientes, hoteles y restaurantes están ampliando su oferta de bebidas.El mercado de las bebidas alcohólicas depende cada vez más del comercio electrónico, que ofrece a los clientes una amplia selección de productos y opciones de entrega rápida. La pandemia de COVID-19 ha acelerado esta tendencia, ya que las compras en línea siguen aumentando. La sostenibilidad es otra tendencia emergente en el mercado, con consumidores que buscan productos respetuosos con el medio ambiente y socialmente responsables. Esto incluye la demanda de vinos ecológicos y biodinámicos, así como de marcas que dan prioridad a las prácticas sostenibles de producción y envasado.Panorama CompetitivaLos mejores jugadores en el informe son:• Anheuser-Busch InBev NV• Heineken NV• Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd• Carlsberg A/S• Beam Suntory Inc• Bacardi & Company Limited• Muhak Co Ltd• Diageo Plc• Molson Coors Beverage Company• Pernod Richard S.A.• Asahi Group Holdings Ltd• United Spirits Ltd• OtrosEste informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria.Read More Reports:About UsInformes de Expertos, the Spanish variant of Expert Market Research, is a platform that offers market research and consultancy services to a broad clientele base across Spanish speaking countries. With our primary focus on the Latin America and Spain markets, our research experts provide relevant and actionable insights into the markets and track major trends, economic developments, and global trade data.Determined to bring client satisfaction, we make sure that our tailored approach meets the client’s unique market intelligence requirements. Our syndicated and customized research reports cover a wide spectrum of industries ranging from pharmaceuticals and food and beverage to packaging, logistics, and transportation.