Restaurants Canada demande au gouvernement fédéral d’adopter une approche de remboursement progressif pour le CUEC

/EIN News/ -- TORONTO, 10 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada propose au gouvernement fédéral une solution favorable pour toutes les parties afin de sauver les petites entreprises, surtout les restaurants, qui sont inondées de dettes depuis la pandémie. Alors que la date limite de remboursement des prêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) approche à grands pas, Restaurants Canada propose de prolonger à 36 mois le délai de remboursement, selon un modèle de réduction du prêt-subvention. Cette mesure évitera à des milliers de restaurateurs, ainsi qu’à de nombreuses autres petites entreprises de partout au pays, de déclarer faillite.



Pour la majorité du secteur canadien des services alimentaires, y compris les traiteurs, les bars et les services de restauration sur place ou de livraison et de plats à emporter, la pandémie a marqué le début d’une période d’incertitude sans précédent et d’importantes difficultés financières. En réaction à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé le CUEC, qui accordait aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif des prêts sans intérêt pouvant atteindre 60 000 $ pour leur permettre de rester ouverts et pour atténuer le choc financier qui a ébranlé tant d’entreprises.

Pour que le secteur des services alimentaires puisse continuer à jouer un rôle majeur dans la reprise économique, Restaurants Canada recommande ce qui suit au gouvernement fédéral dans son mémoire prébudgétaire fédéral 2023 :

Faire preuve d’une plus grande indulgence envers les bénéficiaires du CUEC en prolongeant à 36 mois le remboursement du prêt;

Mettre en place un modèle de réduction du prêt-subvention avec une diminution de 5 % tous les six mois pour encourager un remboursement rapide.

Ce délai, combiné au modèle de réduction, permettra :

d’offrir aux gens plus de temps pour rembourser le prêt du CUEC au gouvernement;

d’encourager les entreprises, surtout les restaurants, à rembourser le prêt le plus tôt possible, afin qu’ils puissent profiter d’une partie plus importante du prêt-subvention.

« Ce programme a été un outil essentiel et a permis d’aider des milliers d’entreprises qui commençaient à agiter un drapeau blanc en raison de la pandémie. Le Canada a perdu plus de 13 000 établissements de services alimentaires et, sans le CUEC, ce nombre aurait été exponentiellement plus grand. Cependant, à l’issue de la pandémie, les restaurateurs du pays se battent pour maintenir leur entreprise à flot », affirme Olivier Bourbeau, vice-président, Affaires fédérales et Québec. « C’est pourquoi Restaurants Canada demande au gouvernement fédéral d’adopter notre recommandation de mettre en œuvre une approche de remboursement progressif des prêts du CUEC. »

Principales conclusions sur l’utilisation des prêts du CUEC par le secteur de la restauration

Ce sont 83 % des entreprises de restauration avec service aux tables et 56 % des entreprises de restauration à service rapide qui ont reçu un prêt par l’intermédiaire du CUEC.

La majorité des restaurateurs ont eu besoin de ces prêts pour garder leur personnel à l’emploi (77 %) et pour payer les services publics (65 %), les marchandises des fournisseurs (62 %) et le loyer (61 %).

Prolongation et restructuration des prêts du CUEC pour rendre possible le remboursement et le faciliter

À l’approche de la date limite de remboursement du 31 décembre 2023, un sondage de Restaurants Canada a révélé que près de 20 % des restaurants qui n’ont pas encore remboursé le CUEC ne seront pas en mesure de le faire, en tout ou en partie. Cette conclusion n’est pas surprenante étant donné que 43 % des entreprises du secteur des services alimentaires continuent de fonctionner à perte ou d’atteindre tout juste le seuil de rentabilité et qu’on s’attend à ce qu’un restaurant indépendant sur quatre avec service aux tables ne se remette pas des dettes contractées à cause de la pandémie, à moins que les conditions actuelles ne changent.

« L’incapacité de certains restaurateurs à rembourser ces prêts reflète l’état du secteur dans son ensemble. Notre secteur est sorti de la pandémie comme l’un des plus durement touchés sur le plan financier, de nombreux propriétaires ayant été contraints de s’endetter lourdement simplement pour garder leurs portes ouvertes. Le secteur est également confronté à un certain nombre de défis opérationnels post-pandémie, tels que l’inflation, les pénuries de main-d’œuvre et les obstacles à la chaîne d’approvisionnement, qui ont tous un effet notable sur la rentabilité de ces entreprises », a déclaré M. Bourbeau.

Restaurants Canada se réjouit de sa collaboration continue avec le gouvernement fédéral pour s’assurer que les services alimentaires demeurent une part active de l’économie du pays.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association professionnelle nationale sans but lucratif, constituée de membres, qui contribue à faire progresser le potentiel de l’industrie diversifiée et dynamique de la restauration au Canada grâce à des programmes destinés aux membres, à la recherche, à la défense des intérêts, aux ressources et aux événements. Le secteur canadien des services alimentaires est une industrie qui vaut 95 milliards de dollars et sert chaque jour 22 millions de clients dans tout le pays. Quatrième employeur du secteur privé, les services alimentaires canadiens emploient directement 1,2 million de personnes et soutiennent indirectement plus de 290 000 emplois dans les industries connexes, avec 32 milliards de dollars d’achats en produits alimentaires et en boissons chaque année. https://www.restaurantscanada.org/?lang=fr