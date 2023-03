Ensemble pour stopper le déclin de la nature

Un don de Power Corporation du Canada accélère les efforts de conservation dans trois provinces

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conservation de la nature Canada (CNC) célèbre un investissement de 1 million $ de Power Corporation du Canada destiné à accélérer les efforts pour stopper et inverser la perte de nature dans trois provinces : le Québec, l’Ontario et le Manitoba.



Les crises indissociables que représentent les changements climatiques et le déclin du monde naturel sont d’une portée et d’un impact immenses. Elles menacent la nature ainsi que nos collectivités. Pour y répondre, CNC s’est engagé à doubler les retombées de son travail au cours de la présente décennie, conformément aux objectifs mondiaux qui prévoient la protection de 30 % de nos terres et de nos eaux d’ici 2030.

Ces objectifs ne pourront être atteints que par la collaboration de tous les secteurs de la société afin de tirer le meilleur parti des occasions de conserver la nature. Le soutien de Power Corporation permettra à CNC d’obtenir des fonds de gouvernements et de sources privées pour maximiser les résultats et conserver des écosystèmes menacés qui filtrent l’eau que nous buvons, emmagasinent du carbone, sont des habitats pour des espèces en péril et offrent aux collectivités d’innombrables solutions fondées sur la nature.

L’investissement annoncé aujourd’hui est le plus récent jalon de 20 ans de soutien de Power Corporation au programme de conservation de CNC.

L’année dernière, Power Corporation a aidé CNC à protéger plus de 7 600 hectares de forêts et de milieux humides sur l’île Manitoulin (lac Huron), la plus grande île en eau douce au monde. Ce projet, nommé Vidal Bay, compte 18,5 kilomètres de berges intactes rares. Les forêts qui s’y trouvent stockent annuellement plus de 22 600 tonnes de dioxyde de carbone, soit l’équivalent des émissions de plus de 6 000 voitures.

Citations

« La perte de nature a des conséquences bien réelles sur les entreprises et l’économie. Près de la moitié du PIB mondial dépend de la nature et de ses services. L’engagement de Power Corporation du Canada à conserver la nature démontre son leadership et sa compréhension que nous devons collaborer pour nous assurer que le monde naturel prospère. Nous croyons que l’exemple de Power Corporation en inspirera d’autres à se joindre aux efforts déployés pour atteindre les objectifs cruciaux et ambitieux du Canada en vue de stopper et d’inverser le déclin de la nature. » – Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de Conservation de la nature Canada

« Plus que jamais, le passage à une économie à faibles émissions de carbone axée sur les bienfaits pour la société, l’économie et le climat nécessite une participation étroite de toutes les parties prenantes. Nous pensons que cette transition doit faire partie intégrante de nos décisions d’affaires et de la mission des organisations que nous soutenons. CNC a prouvé au fil des ans qu’elle peut livrer des solutions permanentes et à grande échelle pour inverser la perte de biodiversité au Canada. Je suis fier de l’aider à y parvenir en renforçant le soutien de longue date de Power Corporation à son programme de conservation. » – Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable et premier vice-président de Power Corporation du Canada

Faits saillants

Les solutions fondées sur la nature comptent parmi les stratégies les plus rentables pour contrer la double crise de la perte de biodiversité et des changements climatiques. Comme des éponges, les milieux humides absorbent l’eau, prévenant ainsi des inondations en aval, et la filtrent; les prairies stockent et filtrent aussi l’eau dans leurs profonds systèmes racinaires; les forêts, les prairies et les milieux humides séquestrent tous du carbone, contribuant ainsi à réduire la présence de ce gaz à effet de serre de l’atmosphère.

Au moins 50 % du PIB mondial dépend directement de la nature et est par conséquent menacé par son déclin et les changements climatiques. La conservation offre des solutions à ces deux enjeux. En protégeant les écosystèmes qui emmagasinent le carbone et purifient l’air et l’eau, le travail de conservation assure le maintien d’habitats dont dépendent d’innombrables espèces et favorise un avenir respectueux de la nature pour tous.

À propos

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de collectivités, d’entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, nous avons mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l’assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l’investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour en savoir plus, visitez powercorporation.com.

Renseignements

Andrew Holland

Directeur national, Relations avec les médias

Conservation de la nature Canada

506 260-0469

andrew.holland@conservationdelanature.ca

Stéphane Lemay

Vice-président, chef du contentieux et secrétaire

Power Corporation du Canada

514 286-6716

lemay@powercorp.com