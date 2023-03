Lancio in europa dei sistemi di inlattinamento ad alta velocità di Wild Goose Filling

Wild Goose Filling Wild Goose Filling Evolution Series Dual-Lane Canning System

I modelli di inlattinamento Dual-lane Evolution Series sono disponibili per la prima volta per i produttori di bevande artigianali europei

Il sistema offre ai produttori una soluzione di riempimento affidabile e di alta qualità per qualsiasi bevanda, con un investimento inferiore rispetto alle lattinatrici rotative su larga scala.” — Dan Welch

LOUISVILLE, COLORADO, USA, March 9, 2023 / EINPresswire.com / -- Il produttore e fornitore statunitense di attrezzature per birrifici Wild Goose Filling presenta il modello dual-lane certificato CE dei suoi sistemi di inlattinamento per bevande Evolution Series ™, ora disponibili in Europa e in tutto il mondo. Essendo la macchina più veloce della gamma di sistemi di inlattinamento di Wild Goose, i modelli Evolution Series dual-lane completamente automatizzati possono raggiungere una velocità fino 6.000 lattine all’ora.La Dual-lane Evolution Series presenta stazioni di riempimento in linea brevettate per ridurre al minimo il tempo di esposizione delle bevande all’aria. La sigillatura avviene automaticamente attraverso il posizionamento del coperchio accoppiato e le stazioni di aggraffatura brevettate da Wild Goose. Inoltre, le stazioni di spurgo di CO2 e i tunnel CO2 DO Buster™ di Wild Goose impediscono l’accumulo di ossigeno disciolto per preservare la qualità delle bevande. I modelli Dual-lane Evolution Series sono in grado di gestire entrambe le vie contemporaneamente o una sola via per prodotti più piccoli.“Abbiamo progettato questa linea di macchinari pensando ai produttori di bevande artigianali europei”, ha affermato Dan Welch, Direttore Generale di Wild Goose. “I nostri clienti in Europa hanno richiesto una linea di inlattinamento ad alta velocità a un prezzo ragionevole. L’offerta di modelli CE dei nostri sistemi di inlattinamento Dual-lane Evolution Series offre ai produttori di tutto il mondo una soluzione di riempimento affidabile e di alta qualità per birra, vino, sidro o qualsiasi altra bevanda, con un investimento inferiore rispetto alle lattinatrici rotative su larga scala”.Il nuovo sistema Dual-lane Evolution Series certificato CE dispone da 8 a 10 testine di riempimento per una maggiore produttività, fornendo un macchinario conveniente per aumentare l’efficienza produttiva. Il design aggiornabile e le prestazioni ad alta velocità rendono la Dual-lane Evolution Series un sistema di inlattinamento ideale per i produttori di bevande artigianali in crescita, che desiderano confezionare in lattine birra, sidro, cocktail pronti da bere, kombucha, vino, bevande alla cannabis e altro ancora.Così come i modelli Single-lane CE Evolution Series di Wild Goose attualmente disponibili in Europa, anche i sistemi Dual-lane CE Evolution Series soddisfano gli standard normativi e di sicurezza. Il design della CE Evolution Series include pratiche protezioni di sicurezza con visibilità in ogni parte operativa della macchina.Wild Goose supporta i clienti europei attraverso uno staff tecnico di dipendenti con sede in Europa, oltre a un inventario locale di parti di ricambio. Inoltre, il personale logistico dedicato di Wild Goose rende il processo di acquisto e la messa in servizio facile e conveniente.Con il lancio delle linee di inlattinamento dual-lane con conformità CE in Europa, l’intera gamma di sistemi di inlattinamento Evolution Series di Wild Goose è ora disponibile per i produttori di bevande artigianali di tutto il mondo. Guarda un video del sistema Dual-Lane Evolution Series qui: https://WildGooseFilling.com Info su Wild Goose FillingCon oltre 3.200 sistemi di inlattinamento e imbottigliamento installati in 73 paesi, le lattinatrici personalizzate di Wild Goose Filling sono pensate per i produttori di birra, sidro, hard seltzer, vino e altre bevande pronte da bere. Wild Goose ha aperto la strada ai primi sistemi di inlattinamento e imbottigliamento artigianali sul mercato, innovando una tecnologia brevettata che mantiene i più alti livelli di qualità per le bevande confezionate. Una società sussidiaria leader globale del settore della ristorazione The Middleby Corporation, Wild Goose progetta, ingegnerizza e produce apparecchiature dalla sua sede centrale di Louisville, in Colorado. Insieme alla sua rete di partner globali, gli uffici di Wild Goose in Europa offrono vendita, servizio e assistenza al magazzino.Per ulteriori informazioni su Wild Goose Filling, visita https://WildGooseFilling.com

