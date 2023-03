SPLC Statement on President Biden’s Proposed Family Detention Policy Changes

English and Spanish versions

WASHINGTON — The Southern Poverty Law Center (SPLC) released the following statement from Efrén C. Olivares, deputy legal director for the SPLC’s Immigrant Justice Project, in response to President Joe Biden’s reported plans to reinstate Trump-era family detention policies for border-crossing migrants:

“Families don’t belong in detention. Locking people in cages inflicts unnecessary and irreparable suffering for no justifiable public policy goal, as then-candidate Biden recognized in 2020. Our immigration detention system is rife with documented abuse, lack of medical care, and psychological trauma; returning to family detention would only exacerbate this. It is morally unconscionable for the Biden administration to consider reinstating this policy. Instead of returning to the abusive policies of past administrations, we call on the Biden administration to strengthen our asylum system and reinstate a promised fair, orderly and humane immigration system.”

Declaración del SPLC sobre los cambios propuestos por el presidente Biden respecto a la política de detención familiar

WASHINGTON - El Southern Poverty Law Center (SPLC) publicó la siguiente declaración de Efrén C. Olivares, subdirector legal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del SPLC, en respuesta a los planes anunciados por el presidente Joe Biden de restablecer las prácticas de detención familiar de la era Trump para los migrantes que cruzan la frontera:

"Las familias no merecen ser detenidas. Encerrar a las personas en jaulas inflige un sufrimiento innecesario e irreparable sin un objetivo que lo justifique como política pública, como reconoció el entonces candidato Biden en 2020. Nuestro sistema de detención de inmigrantes está plagado de abusos bien documentados, falta de atención médica y traumas psicológicos; volver a la detención familiar solo agravaría esta situación. Es moralmente inconcebible que la administración Biden considere restablecer esta política. En lugar de volver a las políticas abusivas de administraciones pasadas, pedimos a la administración Biden que refuerce nuestro sistema de asilo y restablezca el prometido sistema de inmigración justo, ordenado y humano."