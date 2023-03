Jitterbit étend ses capacités de développement low-code avec l'acquisition de Zudy

Des capacités de développement d'applications complémentaires positionnent Jitterbit comme un leader de l'hyper-automatisation, offrant une simplicité de déploiement accrue et un plus grand choix de déploiement aux clients présentant différents besoins de construction d'applications

/EIN News/ -- ALAMEDA, Californie, 06 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , un leader mondial de la transformation par l'automatisation, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Zudy , un important fournisseur de plateforme de développement d'applications no-code / low-code pour les grandes entreprises. Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.



La plateforme de Zudy, Vinyl, est utilisée par une large variété d'entreprises commerciales et gouvernementales, comprenant aussi bien Optum, Otis Worldwide Corp. et le Département de la Défense des États-Unis que des sociétés de vente au détail et de médias comme J. Crew Group et iHeartMedia. Vinyl permet aux entreprises de construire des applications bidirectionnelles puissantes et entièrement intégrées grâce à un déploiement on-premise sans une seule ligne de code.

Cette acquisition étend les capacités existantes de Jitterbit dans le domaine du développement d'applications no-code / low-code, démontrant davantage l'engagement de la société à fournir la meilleure suite d'outils et services de sa catégorie pour l'intégration et l'automatisation des processus commerciaux. Cette plateforme nouvellement acquise complète les solutions existantes de Jitterbit en lui conférant plus de choix et de flexibilité, rendant la suite d'outils et de services de Jitterbit disponible par déploiement cloud, par installation on-prem ou en adoptant une approche hybride.

« L'acquisition de Zudy positionne Jitterbit comme la plateforme de choix dans le secteur du développement low-code », a déclaré George Gallegos, PDG de Jitterbit. « Outre le gain d'envergure et l'amélioration de notre ARR, cette acquisition différencie davantage les capacités de Jitterbit, tout en stimulant notre capacité à répondre aux besoins des entreprises en termes d'automatisation et de développement d'applications dans tous les secteurs, avec des offres permettant de les desservir à la fois dans des environnements on-prem et cloud. »

Le marché mondial des technologies de développement low-code devrait atteindre 26,9 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 19,6 % par rapport à 2022, selon Gartner . Cette croissance reflète l'adoption accrue de solutions informatiques par des utilisateurs professionnels demeurant en dehors de la fonction informatique traditionnelle, tandis que l'accent mis sur les initiatives d'hyper-automatisation alimente davantage l'adoption croissante des technologies low-code et no-code. L'acquisition de Zudy permettra à Jitterbit d'accélérer le délai de génération de valeur pour les entreprises poursuivant des initiatives de déploiement d'applications et d'automatisation dans tous les secteurs, même les industries hautement réglementées comme celles des sciences de la vie et des services financiers.

À ce jour, Zudy dessert 150 entreprises clientes à travers plus de 50 secteurs majeurs, se focalisant sur les entreprises mondiales et en croissance de taille moyenne, et a été utilisée pour développer plus de 3 500 applications. Les capacités et services combinés de Zudy et Jitterbit accélèreront la capacité des clients à construire facilement des applications et intégrations cloud et on-prem leur permettant d'étendre leurs écosystèmes informatiques et de soutenir leurs initiatives d'automatisation.

« Nous avons créé Vinyl afin de réduire les obstacles technologiques requis pour bâtir des solutions commerciales personnalisées et puissantes qui s'intègrent facilement au sein et à travers l'entreprise de nos clients », a déclaré Tom Kennedy, fondateur et directeur technologique de Zudy. « Rejoindre Jitterbit est la phase suivante de l'expansion de nos capacités d'intégration dans le but de permettre aux entreprises du monde entier de bâtir et déployer les solutions dont elles ont besoin en quelques semaines, plutôt que plusieurs mois ou années. Nous voyons cette combinaison comme l'association idéale pour répondre à la demande croissante d'un développement d'applications de classe entreprise plus rapides et plus puissant. La vision que nous partageons avec Jitterbit consiste à permettre à nos clients d'accélérer le rythme du développement et du déploiement de solutions commerciales entièrement intégrées. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises peuvent accélérer le délai de génération de valeur avec les capacités étendues de Jitterbit, veuillez consulter le site https://www.jitterbit.com .

