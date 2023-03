/EIN News/ -- STMicroelectronics annonce la modification des symboles boursiers sur Euronext

Genève, le 6 mars 2023 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce qu’à compter du lundi 13 mars 2023, avant l’ouverture des marchés financiers, les symboles boursiers des actions ordinaires de STMicroelectronics cotées sur Euronext seront modifiés. Le symbole de l’ancienne cotation de la Borsa Italiana (MTA) à Milan deviendra ‘STMMI’. Le symbole de la cotation Euronext Paris deviendra ‘STMPA’.

Compte tenu de la migration des marchés de la Borsa Italiana vers la plateforme Euronext, il était nécessaire de créer deux symboles boursiers distincts, car les deux carnets d’ordres seront désormais négociés dans le même environnement.

Le symbole ‘STM’ sur la bourse de New York reste inchangé.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

