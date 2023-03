جوز كاليفورنيا ترفع الوعي حول القوة التي يتمتع بها حمض ألفا-لينولينيك من أوميغا-3 في شهر مارس

California Walnuts- The power of omega-3

ISTANBUL , TURKEY, March 3, 2023 / EINPresswire.com / -- اسطنبول ، 3 مارس، 2023 –(ARAB NEWSWIRE) تعمل جوز كاليفورنيا على زيادة الوعي بالفوائد الصحية المرتبطة بحمض ألفا-لينولينيك من أوميغا-3 مع تسليط الضوء على الطرق العديدة التي يمكن أن يساعد فيها تعدد إستخدامات الجوز في زيادة تناول أوميغا-3 في النظام الغذائي.الجوز هو المكسرات الشجرية الوحيدة التي توفر مصدراً ممتازاً من حمض ألفا-لينولينيك النباتي من أوميغا-3 (2.5 غرام/أوقية)، والتي تشير الأبحاث إلى أنها قد تلعب دوراً في صحة القلب، صحة الدماغ، والشيخوخة المفعمة بالصحة الجيدة.1-6 في الواقع، وجدت دراسة تم نشرها في مجلة Advances in Nutrition أنّه نظراً إلى تراكم الأدلة على حمض ألفا-لينولينيك من أوميغا-3 والنتائج المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية، يجب إدراج مصادر الغذاء التي تحتوي على نسبة عالية من حمض ألفا-لينولينيك كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.2في حين تستمر الأبحاث في تعزيز الفوائد الصحية العديدة للجوز، فهو كذلك طعام من السهل إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء كوجبة خفيفة أثناء التنقل أو كجزء من وجبة رئيسية. إنه لذيذ بمفرده، ولكنه يضيف أيضاً قواماً رائعاً للسلطات، اللبن الرائب، أو المخبوزات. يمكن أن يكون الجوز مكوناً رئيسياً في الأطعمة الغنية القابلة للدهن التي تحقق الرضا مثل الحمص، المحمّرة، البيستو، أو زبدة الجوز. ولا يدرك العديد من المستهلكين أنّ الجوز يتألّق أيضاً كعنصر نباتي في مركز الطبق. يمكن استخدام الجوز المقطّع أو المفروم ممزوجاً مع البقوليات أو الفطر كبديل نباتي عن اللحم البقري أو الدجاج المفروم في مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية بدءاً من chicken recipes إلى Apple Walnut Hand Pie وصولاً إلىCalifornia Walnut Muhammara يمكن أيضاً تجميد لحم الجوز المفروم هذا للحصول على وجبات سهلة ومحضّرة مسبقاً توفِّر طريقة بسيطة لتلبية المقدار الموصى به من أوميغا-3.7"للاحتفال بقوة أوميغا-3، نبدأ حملتنا العالمية السنوية الرابعة التي تستمر شهراً في الأول من مارس، لإبراز أنّ الجوز طعام عملي ومتعدد الاستعمالات بدرجة لا تصدق، ممّا يجعل استهلاك أوميغا-3 لذيذاً ومُستساغاً للأشخاص من جميع الأعمار،" روبرت فيرلوب، الرئيس التنفيذي للجنة الجوز في كاليفورنيا."الجوز هو المكسرات الوحيدة وأحد الأطعمة القليلة التي توفر مصدراً غنياً للأوميغا-3. نريد أن نلهم الناس لجني الفوائد الصحية من عنصر أوميغا-3 هذا من خلال الاستمتاع بالجوز في الوجبات الخفيفة والرئيسية اليومية. وللحفاظ على الجوز الخاص بكم طازجاً في المنزل، يرجى التأكد من تخزينه في البراد أو المجمّدة!"تتميّز حملة قوة الـ 3 من جوز كاليفورنيا، باحتوائها على الوصفات، مقاطع الفيديو، المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلان الرقمي، العروض الترويجية الداخلية، وغيرها الكثير، التي من شأنها إلهام الناس في جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالنكهة، القوام، والفوائد الغذائية التي يجلبها الجوز إلى حياتهم. لمزيد من المعلومات حول فوائد جوز كاليفورنيا إلى جانب الوصفات العالمية الجديدة المستوحاة من النباتات، تفضلوا بزيارة الموقع californiawalnuts.ae/health-nutrition/power-of-3 وتأكدوا من مشاركة إبداعاتكم الخاصة لطهي الجوز على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم: #PowerOfOmega3.نظرة على البحث الخاص بحمض ألفا-لينولينيك النباتي من أوميغا-3:حمض ألفا-لينولينيك وصحّة القلبهناك الكثير للاحتفال به عندما يتعلق الأمر بحمض ألفا-لينولينيك النباتي من أوميغا-3 وصحّة القلب. وجدت دراسة من مجلة Advances in Nutrition أنّ حمض ألفا-لينولينيك يمكن أن يساعد على تحسين صحة القلب، تماماً كما رأينا في الدراسات التي تركز على حمض ايكوسابنتانويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA).1 في الوقت الحالي، قامت ورقة بحثية صدرت عام 2022 بتحديث الأدلة من تلك الورقة الأصلية ووجدت أنّه بالنظر إلى الأدلة المتراكمة حول حمض ألفا-لينولينيك الغذائي والنتائج المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية، يجب إدراج مصادر الغذاء التي تحتوي على جرعة عالية من حمض ألفا-لينولينيك كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.2 ويشير مؤلّفو الورقة إلى أنّ الأدلة في هذه المرحلة تدعم الإرشادات الغذائية الحالية حول حمض ألفا-لينولينيك، والتي تحدد تناول 1.1 غرام و 1.6 غرام يومياً من حمض ألفا-لينولينيك لدى النساء والرجال على التوالي. تُعَد حفنة من الجوز، باعتبارها أحد أفضل مصادر الأطعمة النباتية لأوميغا-3، طريقة سهلة ومتعددة الاستخدامات ولذيذة للوفاء بجرعة حمض ألفا-لينولينيك اليومية الموصى بها (يتم توفير 2.5 غرام من حمض ألفا-لينولينيك في حصة واحدة من الجوز).بالإضافة إلى ذلك، وجدت مراجعة منهجية وتحليل استخلاصي من جانب مجلة BMJ في عام 2021 أنّ تناول حصة من حمض ألفا-لينولينيك ما بين 1 و 2.5 غرام يومياً هو أفضل وسيلة للوقاية من أمراض القلب، وأنّ كل زيادة قدرها 1 غرام في حمض ألفا-لينولينيك ترتبط بانخفاض بنسبة 5% في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وعن أمراض القلب والأوعية الدموية.8حمض ألفا-لينولينيك وصحّة الدماغقامت دراسة مراجعة أجرتها مجلة Progress in Lipid Research بتقييم مستويات أنسجة حمض دوكوساهيكسانويك (DHA) من أوميغا-3 المتكوّنة من حمض ألفا-لينولينيك.8 وقد أبلغت عن عدة نتائج مهمة. كانت أوّلها أنّ حمض ألفا-لينولينيك يؤدي تخليق حمض ايكوسابنتانويك (EPA) في بعض الحالات، وعلى وجه الخصوص، قد يساهم في مستويات حمض دوكوساهيكسانويك (DHA) في الدماغ. تشير الأدلة المستمدة من مجموعة متنوعة من الدراسات إلى أنّ حمض ألفا-لينولينيك الغذائي قد يكون قادراً على تلبية المتطلبات البشرية لحمض دوكوساهيكسانويك في الجسم، وذلك عندما يتم إستهلاك مستويات أعلى من حمض ألفا-لينولينيك (1.2 غرام على الأقل). يقتصر تقييم تخليق حمض ايكوسابنتانويك وحمض دوكوساهيكسانويك من حمض ألفا-لينولينيك في الجسم البشري على قياسات مستوى الدم. والدليل المستخلص من هذه الدراسة هو أنّه من خلال عملية التحويل، قد يلعب حمض ألفا-لينولينيك دوراً في الحفاظ على مستويات حمض دوكوساهيكسانويك في الأنسجة المهمة مثل الدماغ. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثير هذه العملية في الجسم بشكل كامل.حمض ألفا-لينولينيك والشيخوخة المفعمة بالصّحةبحثت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب (2020) في الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بأوميغا-3 البحرية أو النباتية وخطر الوفاة بين الأفراد الذين أصيبوا بنوبة قلبية.9 بالإضافة إلى ذلك، أشارت الأبحاث من إحدى أكبر التجارب السريرية التي تبحث في فوائد النظام الغذائي المتوسطي إلى أن كبار السن من الإسبان (الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 80 عاماً) من الذين يعانون من خطورة قلبية عالية، وقد استكملوا نظاماً غذائياً غنياً بالأسماك باستخدام نظام حمض ألفا-لينولينيك الغذائي، وقد شهدوا انخفاضاً في خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.1 وعلى وجه التحديد، فإنّ المشاركين في الدراسة الذين استهلكوا ما لا يقل عن 0. 7% من السعرات الحرارية اليومية التي تلقوها من حمض ألفا-لينولينيك لديهم خطر أقل بنسبة 28% من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.حول جوز كاليفورنياأكثر من 99% من الجوز الذي يُزرع في الولايات المتحدة يأتي من كاليفورنيا، يُنتجه مزارعون متعدّدو الأجيال ويشملون 4,000 بستان عائلي. يتم شحن جوز كاليفورنيا، المعروف بقيمته الغذائية وجودته الممتازة، إلى جميع أنحاء العالم وعلى مدار العام. مع التركيز على الأكل النباتي، يتم الاستمتاع بالجوز بطرق مبتكرة ولذيذة، مثل بديل اللحم النباتي، حليب الجوز، وزبدة الجوز. ويُعترف بها على أنها وجبة خفيفة متعددة الاستخدامات ومغذية، وكطبقة للبن الرائب والشوفان، وكمكسرات مثالية لإقرانها مع السلطات والخضراوات. لاستكشاف الوصفات ومعرفة المزيد عن مزارعي الجوز في كاليفورنيا، ومعلومات الصناعة والأبحاث الصحية، تفضلوا بزيارة الموقع californiawalnuts.aeلجنة الجوز في كاليفورنيا هي صاحب عمل يوفّر فرص متكافئة.المراجع1. فليمينغ جي أ، كريس إثيرتون بي إم. الدليل على فوائد حمض ألفا لينولينيك وأمراض القلب والأوعية الدموية: مقارنات مع حمض ايكوسابنتانويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA).Adv Nutr. 2014;5(6):863S-76S. doi.org/10.3945/an.114.005850.2. سالا-فيلا أ، فليمينغ جي، كريس-إثيرتون بي، روس إي. تأثير حمض ناغشي إس، صادقي أو، ويليت دبليو سي، إسماعيل زاده أ. المدخول الغذائي للبروتينات الكلية والحيوانية والنباتية وخطر جميع الأسباب، والفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان: المراجعة المنهجية والتحليل التلوي للاستجابة للجرعات للدراسات الأتراب المحتملين. BMJ. 2020;370:m2412. doi.org/10.1136/bmj.m2412.10. لازارو إل، رويدا إف، سيديل جيه، وآخرون. تعميم أحماض أوميغا-3 الدهنية والأحداث السلبية التي تحدث لدى المرضى الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب الحاد. جي إيه إم كول كارديول. 2020;76(18):2089–2097.MediaContact:Berk Ütküberku@promedia.com.tr0212 465 7000