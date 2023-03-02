CTLT 權益警告：業內值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Catalent, Inc. 投資者在對 CTLT 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 代表在 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 10 月 31 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 Catalent, Inc. (NYSE: CTLT) 證券之人士宣佈提起集體訴訟。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 25 日前向法院提出申請。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Catalent 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Catalent 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12490 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 25 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和 / 或誤導性陳述及 / 或未披露如下事項：(1) 被告違反美國一般公認會計準則 (「GAAP」)，過早確認盈收，導致嚴重多報了營收和收益；(2) 該公司對與盈收確認相關財務報告的內部控制有著重大缺陷；(3) 該公司在知曉其售予直接客戶的產品量多於可售予醫療供應商和終端消費者的產品量的情況下，仍虛假陳述其產品需求；(4) 該公司無視關鍵產品生產管理條例，快速生產過剩庫存，透過違反 GAAP 提前確認盈收，篡改財務業績及 / 或將過剩庫存塞給直接客戶；(5) 綜上所述，在集體訴訟期間，被告關於其公司財務業績、前景和法規遵從的積極陳述缺乏合理依據。控方稱，當市場瞭解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Catalent 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12490 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

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