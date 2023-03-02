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BLRX 集體訴訟截止日期：業界領先的投資者權益法律事務所 ROSEN 鼓勵 BioLineRx Ltd. 投資者在本所提起證券集體訴訟的重要截止日期 3 月 6 日前尋求法律意見 – BLRX

/EIN News/ -- 紐約, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒：在 2021 年 2 月 23 日至 2022 年 9 月 19 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 BioLineRx Ltd. (NASDAQ: BLRX) 證券的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 3 月 6 日

影響：如果您購買了 BioLine 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 BioLine 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8781 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 3 月 6 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和 / 或誤導性陳述及 / 或未披露如下事項：(1) 該公司沒有足夠的財力支撐其開發 Motixafortide 項目的同時推進其他管道項目；(2) BioLine 不僅需要向 Kreos Capital VII Aggregator SCSP 貸款 4 千萬美元的總本金，還需發行價值 1500 萬美元的證券，以確保 Motixafortide 項目的商業開發；(3) 綜上所述，在所有相關期間，被告關於其業務、運營和前景的陳述均存在重大虛假和誤導性。控方稱，當得知真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 BioLine 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8781 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

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聯絡資訊：

        Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016 （美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com


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