Le véritable amour a pris son envol alors que Sunwing a aidé un couple à réaliser ses rêves de demande en mariage

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors qu’ils se trouvaient à bord de leur vol très attendu de Toronto vers le soleil de Cancún, Golnar Adhami prenait un peu d’avance sur le repos et la détente pendant que son futur mari, Behfar Sanjari, qu’elle avait rencontré 17 ans auparavant, se préparait à livrer le discours de sa vie. Devant un public captivé et avec le personnel de cabine à ses côtés, Behfar a pris le contrôle de l’interphone pour livrer un message d’amour sincère qui allait faire pleurer de joie Golnar, sa famille, ses amis ainsi que le vol Sunwing tout entier.



Environ deux décennies auparavant, Behfar et Golnar s’étaient rencontrés, comme beaucoup de gens, lors d’une fête. Golnar était l’hôte, faisant ce qu’elle faisait de mieux, et sa présence puissante a laissé sur Behfar une empreinte qui allait durer des années. Après avoir chacun suivi leur propre voie pendant quelque temps, Behfar et Golnar se sont retrouvés en 2021. La suite fut un long voyage d’amitié profonde et d’amour qui allait les mener à planifier une demande en mariage épique au-dessus des nuages.

Pour Behfar, trois éléments devaient être réunis pour cette grande demande : la famille de Golnar devait être présente et impliquée, il fallait qu’elle soit surprise et que le grand moment soit à la hauteur de ce qu’elle mérite. C’est donc en janvier 2023 que Behfar a contacté l’équipe des ventes de groupe de Sunwing pour lui faire part de son histoire et de son intention : demander son amoureuse en mariage à bord d’un vol Sunwing à destination du Riu Palace Peninsula à Cancún pour un séjour d’une semaine avec sa famille et ses amis. Il s’agissait d’un très beau projet et Sunwing était déterminé à le concrétiser. Dans les semaines qui ont suivi, Sunwing a travaillé main dans la main avec Behfar pour l’aider à préparer sa demande en mariage de rêve et s’assurer que tout était en place pour le moment spécial de ce couple.

Le grand jour arrivé, Behfar a réussi, sous le regard de ses amis, de sa famille et des autres voyageurs, à offrir à sa future épouse la surprise de sa vie : « Tout est allé si vite. Je sommeillais tant bien que mal jusqu’au moment où j’ai entendu la voix de Behfar résonner dans l’interphone, » se souvient Golnar. « Mon cœur s’est mis à battre la chamade et les pensées se bousculaient dans ma tête. Je n’ai pas de mots pour exprimer mes pensées à ce moment-là, mais je sais que j’étais reconnaissante que, malgré les embûches qui se sont dressées devant nous, nous soyons restés ensemble à travers toutes les turbulences de la vie et que nous en soyons ressortis plus fort, la tête dans les nuages. Pour tout vous dire, je ne voulais pas que ce vol se termine et je me surprends encore à revoir chaque jour la vidéo de notre demande en mariage en versant des larmes de bonheur. »

Behfar ajoute : « L’ensemble des vacances s’est avéré plus beau que ce que nous aurions pu imaginer, et nos fiançailles sont finalement devenus le point culminant et le thème du voyage. »

Pour partager leurs célébrations, cliquez sur le lien afin de voir la mémorable demande en mariage en plein vol de Behfar et Golnar avec Sunwing : Vidéo de la demande en mariage. Alors qu’ils s’imprègnent de chaque seconde de leur moment magique dans le ciel, Behfar et Golnar commencent déjà à planifier leur mariage de rêve. Ils songent même à choisir une destination tropicale avec Sunwing pour écrire l’histoire une fois de plus!

