Valneva fera une présentation à la 43e Cowen Annual Healthcare Conference

/EIN News/ -- Saint-Herblain (France), 1 mars 2023 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd’hui que des membres de son équipe dirigeante effectueront une présentation et participeront à des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels lors de la 43e Cowen Annual Healthcare Conference, qui se tiendra en présentiel du 6 au 8 mars 2023 à Boston, Massachusetts.

Les principaux sujets abordés par Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer, et Peter Bühler, Chief Financial Officer, lors de cette conférence, incluront les candidats vaccins de la Société en développement avancé contre le chikungunya (VLA1553) et la maladie de Lyme (VLA15).

La présentation aura lieu le mardi 7 mars 2022 à 10h30 ET (18h30 CET) et sera accessible via le lien suivant : https://wsw.com/webcast/cowen132/valn/2015538. Une rediffusion sera disponible après l’évènement dans la section "Investisseurs" du site internet de Valneva à l'adresse www.valneva.com.

Les investisseurs souhaitant rencontrer Valneva sont invités à contacter un représentant de la banque Cowen.

À propos de la Cowen Healthcare Conference

La 43e « Cowen Annual Health Care Conference » aura lieu du 6 au 8 mars 2023, au Boston Marriott Copley Place à Boston, MA. La conférence comprend des présentations, des discussions informelles et des discussions interactives animées par des membres de l'équipe de recherche de Cowen qui couvrent divers aspects de l'industrie de la santé.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Valneva a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser trois vaccins et pour faire rapidement progresser ses candidats vaccins en développement clinique, notamment ceux contre le virus du chikungunya et la maladie de Lyme.





