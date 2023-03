Empreendedor Brasileiro Multi-Premiado Rafael Dos Santos Conquista o Primeiro Lugar nas Pesquisas Do Google

Rafael dos Santos na sua palestra TED Talk que ganhou um prêmio britânico Rafael palestrando no Google em Londres sobre mídias sociais e autoridade de perfil online Rafael dos Santos sendo entrevistado na BBC sobre empreendedorismo e autoridade de perfil online

Numa entrevista coletiva com a imprensa, o Rafael explica como chegou ao topo das pesquisas do Google e conta seus planos para o Instagram.

Para quem vende algo é importante ser visto, pois quem não é visto não é lembrado. Quanto mais você aparece mais as pessoas te conhecem, quanto mais as pessoas te conhecem mais elas compram de você.” — Rafael dos Santos

LONDON, UK, UNITED KINGDOM, March 1, 2023 / EINPresswire.com / -- Se a internet fosse comparada a um oceano, pode-se supor que existem todos os tipos de peixes, desde pequenos e coloridos até grandes e perigosos.Mas como nadar neste oceano? Como alguém se torna o número um neste vasto oceano de informações?Entrevistamos o multipremiado empresário brasileiro-britânico Rafael dos Santos, que conquistou o primeiro lugar no Google mundialmente. Quando você busca por "rafael dos santos" o site do Rafael aparece primeiro, seguido de fotos e da sua página no Wikipedia.Jornalista: Como você chegou no topo das pesquisas do Google, Rafael?Rafael: Foi um investimento estratégico. Eu decidi há dois anos atrás que eu seria o número um no Reino Unido em várias pesquisas.Eu trabalho com uma empresa chamada Aryan Technologies e eles me ajudam na área tecnica de SEO, que foi a estratégia principal para eu conseguir chegar no primeiro lugar. Eu também uso videos, artigos na mídia e Instagram Jornalista: O que é SEO? Qualquer pessoa pode usar essa estratégia?Rafael: SEO em inglês é "Search Engine Optimization" que quer dizer (otimização de mecanismos de busca) e é o conjunto de técnicas que engloba tecnologia, conteúdo e autoridade, para alcançar bom posicionamento de páginas de um site no Google e em outros buscadores, gerando tráfego orgânico.SEO é o seguinte: você decide como você quer ser achado no Google. Por exemplo, no meu caso, eu queria que meu nome fosse o primeiro resultado da busca então aplicamos técnicas no meu site para ajudar o Google a me achar com as palavras chaves.Jornalista: Qual a importância de aparecer na primeira página do Google?Rafael: Para quem vende produtos ou serviços é importante ser visto, pois quem não é visto não é lembrado e quanto mais você aparecer mais as pessoas te conhecem, quanto mais as pessoas te conhecem mais elas compram de você. Eu sempre digo "eu conheço, eu confio, eu compro...de você!".Muitas pessoas não entendem que aparecer online também é uma forma de venda, pois quanto mais você aparecer, mais pessoas te veem, te assistem, te ouvem, e isso gera curiosidade que leva a pesquisa, então quando as pessoas pesquisam meu nome, elas chegam no meu site e agendam uma ligação comigo para saber dos meus serviços.Jornalista: Você ajuda outras pessoas a chegarem no topo das pesquisas do Google também?Rafael: Sim. ajudo. Eu tenho um clube chamado HIGH PROFILE CLUB, onde eu dou mentoria de visibilidade. Eu ensino as pessoas a criarem vídeos, a postarem no Instagram e usarem o Instagram como uma ferramenta de trabalho, não só de diversão.O nosso perfil online é um quebra-cabeça, então precisamos saber quais as peças precisam ser encaixadas e onde.Por exemplo, muita gente não sabe que tendo um site pessoal ajuda, mas se você salvar as fotos no seu site com seu nome, isso ajuda mais ainda, pois o Google lê os nomes das fotos e começa associar a sua imagem com o seu nome.Jornalista: O que é o HIGH PROFILE CLUB?Rafael: O clube foi fundado em 2018 no Palácio do Parlamento Britânico, em Londres. Por causa da pandemia, o clube parou de funcionar, pois era baseado em eventos, mas em 2022 o clube voltou com um diferencial - somente para brasileiros e com três benefícios principais: um app para os membros do mundo inteiro se conectarem, a revista HIGH PROFILE, onde os membros são convidados como colunistas, para aumentar a credibilidade e autoridade e também sua visibilidade, pois começam a aparecer na primeira página do Google. Toda segunda feira das 19h às 20h de Londres os membros têm mentoria ao vivo e a mentoria fica gravada e pode ser assistida no app. Além disso ensino as pessoas a se apresentarem por vídeo e fazemos uma campanha para os membros nos stories do Instagram e com isso dobramos o engajamento e crescemos bastante o número de seguidores.Jornalista: É importante ter uma página no Wikipedia para poder sair na primeira página do Google?Rafael: Sim, muito. O WIkipedia é o segundo site mais visitado do mundo para pesquisas de informação, mas não é fácil conseguir colocar a sua página lá pois você precisa passar pelo teste de "notoriedade" deles, ou seja, eles precisam saber que você tem autoridade, e que você já saiu em pelo menos 10 sites de alta relevancia para poder estar no Wikipedia. Eu já fui publicado em mais de 200 matérias mundialmente como BBC, Forbes e Sunday Times, e mesmo assim demorou quase 6 meses para minha página ser aprovada no Wikipedia.Jornalista: Você comentou que quer ser o mentor (brasileiro) de Instagram "número um" no Reino Unido - por que?Rafael: Por que sucesso atrai sucesso. As empresas de sucesso são as 'número um' no pensamento das pessoas. Quando pensamos em tênis, em comida, em sapatos, em roupas, nós pensamos já em uma marca, isso quer dizer que essa marca ganhou a nossa confiança e por isso procuramos essa marca primeiro.O Instagram hoje tem 200 milhões de contas de empresas, isso quer dizer que empresas grandes e pequenas estão usando o Instagram para promover seus produtos e engajar seus clientes mas muitos empreendedores e donos de negócios não sabem usar o Instagram como uma ferramenta de vendas, não sabem fazer videos, não sabem se apresentar e eu decidi mudar isso. Eu uso técnicas de assessoria de Imprensa, marketing e TV para ajudar as pessoas a criarem vídeos que engajam e vendem seus produtos ou serviços. No momento não tem outro mentor de Instagram no Reino Unido que preste o mesmo serviço e garanta os mesmos resultados.

Rafael apresentando o programa HIGH PROFILE na BAND TV