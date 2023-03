Stingray conclut une entente avec Harman et CARIAD pour offrir Stingray Karaoke dans les voitures de marque Audi du monde entier

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX: RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui un nouvel accord mondial conclu avec Harman, la plus importante société de technologies connectées destinées aux marchés de l’automobile, de la consommation et des entreprises, et CARIAD, la société de logiciels du groupe Volkswagen. Cette entente inédite munira à l’échelle mondiale, divers modèles de voitures Audi, du système Stingray Karaoke.



Il s’agit d’une étape importante pour Stingray, qui étend sa portée par le biais de marques automobiles de réputation internationale. Déjà offert par défaut sur les véhicules Tesla et VinFast, Stingray Karaoke est un service à valeur ajoutée de plus en plus populaire auprès des automobilistes. L’accord constitue aussi une avancée majeure pour le secteur des voitures connectées, car de plus en plus de personnes exigent des options de divertissement à la demande pour profiter du temps passé à bord.

L’imposant catalogue de 100 000 chansons de Stingray Karaoke, qui peut être consulté par titre, artiste, paroles ou genre musical dans plus de 25 langues, sera intégré de façon transparente au nouveau système d’infodivertissement pour voitures de Harman, qui offrira une expérience utilisateur intuitive. Avec l’application Passenger App, les adeptes de karaoké peuvent chanter et mettre en file d’attente jusqu’à 100 chansons sur leur appareil mobile connecté durant leurs déplacements en voiture, en plus de personnaliser leur expérience à l’aide des fonctions de saut, d’avance ou de recul rapide. De plus, les vidéos d’arrière-plan et la voix principale pour chanter peuvent être activées ou désactivées. Avec l’ajout de nouveaux titres et mix festifs chaque mois, tous les ingrédients sont là pour s’amuser sur la route.

« Nous sommes ravis de nous associer à Harman, CARIAD et Audi pour offrir Stingray Karaoke à encore plus d’automobilistes partout dans le monde », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Nous pensons que la musique est un langage universel qui rapproche les gens, et nous sommes fiers de pouvoir offrir notre service à un plus vaste public tout en élargissant la portée de notre marque dans le monde entier. »

Stingray Karaoke sera offert dans toutes les voitures de marque Audi nouvellement commercialisées A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron, et Audi e-tron GT à partir de juillet prochain, sur l'ensemble du marché européen ainsi qu'au Canada et aux États-Unis, afin que les automobilistes et leurs convives éprouvent des heures et des heures de plaisir sur la route. La fonctionnalité sera étendue à d'autres modèles en 2023.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie plus de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir plus : www.stingray.com .





