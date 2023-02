PHILIPPINES, February 27 - Press Release

February 27, 2023 Alan, Pia shed light on parental authority over neglected children in CIA with BA's 4th episode A grandfather seeking to protect his grandchildren from their negligent biological father received help from Senators Alan Peter and Pia Cayetano during the fourth episode of the Cayetano in Action with Boy Abunda (CIA with BA). The public service program's Case 2 Face segment last Sunday, February 26, tackled the complaint of a senior citizen who had taken it upon himself to "rescue" his grandchildren from their alcoholic and drug-addicted father - the common-law husband of his daughter who has herself been institutionalized for drug abuse. The grandfather has since been preventing the father from visiting his grandchildren, afraid he would sell them as he had allegedly done to another child he had with a different woman. The senator-siblings unanimously took the grandfather's side, stressing how dangerous and "bad of an influence" the father currently is to the children. "Kung ako ang huwes, wala kang karapatan sa mga anak mo," Senator Pia told the children's father. According to Senator Alan, the grandfather has an equal right to exercise parental authority over the children on the basis of blood relationship and is therefore allowed to prevent the negligent parent from getting anywhere near the children. "Pakiramdam ng [biyenan mo] hindi safe ang mga anak mo kapag dumadalaw ka doon... Ang batas ay nasa panig niya (grandfather)," he told the children's father. "Ayusin mo muna ang buhay mo bago mo puntahan ang mga anak mo. Ipakita mo muna sa [biyenan mo] na nabago mo na ang buhay mo," he added. Senator Alan also told the father that if he insists on taking his children, "kidnapping y'un kahit ikaw ang tatay." He instead urged the father to change for the better so he can be reunited with his children, offering to help him find a job on the condition he would quit drinking alcohol and taking illegal drugs completely. The father eagerly accepted the offer, saying he has been doing construction work ever since he decided to slowly quit using illegal drugs. 'Best interest of the child' In the 'Payong Kapatid' segment of the show, the senator-siblings shed light on the case of a couple who were forced to give up their adoptive child after being allegedly harassed by members of the Special Weapons and Tactics (SWAT) team and some representatives of the Department of Social Welfare and Development (DSWD). The child, who is now 13 years old, had been under the care of the couple since birth. "Ang masusunod parati sa batas patungkol sa custody at parental authority ay y'ung sinasabing best interest of the child, na hindi siya ma-trauma at siguraduhing kung nasaan siya ay y'un ang pinakamaganda para sa kanyang kalagayan," Senator Alan said. The Cayetanos vowed to help the couple request a formal investigation to find out the facts and protect the child from further trauma. "First step, we call the DSWD and strongly request them to send a team para tingnan kung kumusta [ang bata] at for them to look at your side kung ano ang nangyari," Senator Alan told the couple. "From there, magiging mas malinaw kung ano ang karapatan niyo at ano ang pinakamagandang mangyari sa sitwasyon na 'to," he continued. Cayetano in Action with Boy Abunda takes inspiration from sibling senators' late father Senator Rene Cayetano's radio and television program "Compañero y Compañera" which aired from 1997 to 2001. Continuing Senator Rene's legacy, Senators Alan Peter and Pia now address the people's need for information and guidance regarding Philippine laws and how to apply them in real life situations. CIA with BA, co-hosted by the country's King of Talk Boy Abunda, airs every Sunday, 11:30 p.m. on GMA 7, with replays every Saturday at 10:30 p.m. on GTV. For updates, visit @cayetanoinactionwithboyabunda on Facebook, Instagram, TikTok, and Youtube. Alan, Pia nagbigay-linaw sa usapin ng parental authority sa 4th episode ng CIA with BA Isang lolong nagnanais na protektahan ang kanyang mga apo mula sa kanilang pabayang ama ang tinulungan ng magkapatid na Senador Alan Peter at Pia Cayetano sa ikaapat na episode ng Cayetano in Action with Boy Abunda (CIA with BA). Tinalakay sa Case 2 Face segment ng programa noong Linggo, February 26 ang problema ng isang senior citizen laban sa umano'y lasenggero at drug dependent na ama ng kanyang mga apo, na siyang kinakasama ng kanyang babaeng anak na nasa rehabilitation facility din dahil sa pagdodroga. Sa pag-aalalang baka ibenta ng ama ang mga bata kagaya ng ginawa umano nito noon sa isa nitong anak sa ibang babae, inilayo ng lolo ang mga bata sa kanilang ama at inako na ang responsibilidad sa mga ito. Pinagbabawalan din ng lolo ang ama ng mga bata na bisitahin ang mga ito. Parehong pinaburan nina Senador Pia at Alan ang lolo ng mga bata. Anila, delikado kung hahayaan sa ama ang mga bata dahil sa masamang impluwensya nito. "Kung ako ang huwes, wala kang karapatan sa mga anak mo," sabi ni Senador Pia sa ama ng mga bata. Ayon kay Senador Alan, may parental authority rin ang lolo sa mga bata dahil magkadugo sila, kaya nasa posisyon ito para pagbawalan ang ama na lumapit sa mga bata. "Pakiramdam ng [biyenan mo] hindi safe ang mga anak mo kapag dumadalaw ka doon... Ang batas ay nasa panig niya (grandfather)," aniya sa ama ng mga bata. "Ayusin mo muna ang buhay mo bago mo puntahan ang mga anak mo. Ipakita mo muna sa [biyenan mo] na nabago mo na ang buhay mo," dagdag niya. Sinabi pa ni Senador Alan na maituturing na kidnapping kung pilit kukunin nito ang mga bata sa kanilang lolo kahit pa siya ang mismong ama. Sa halip, hinimok niya ang ama ng mga bata na baguhin ang pamumuhay nito at sinabihang tutulungan siyang makahanap ng trabaho basta't ititigil nito ang pag-inom ng alak at paggamit ng ilegal na droga. Pumayag naman ang ama ng mga bata na suma-sideline na rin bilang construction worker simula umano noong itinigil niya na ang pagdo-droga. 'Best interest of the child' Sa 'Payong Kapatid' segment naman, binigyang-linaw ng magkapatid na senador ang problema ng isang mag-asawang napilitang ibigay sa kustodiya ng tunay na ina ang batang inampon nila matapos umano silang sugurin at takutin ng ilang miyembro ng Special Weapons and Tactics (SWAT) team kasama ang ilang mga taga-Department of Social Welfare and Development (DSWD). Sanggol pa lamang ay nasa pangangalaga na ng mag-asawa ang bata na ngayon ay edad 13 na. "Ang masusunod parati sa batas patungkol sa custody at parental authority ay y'ung sinasabing best interest of the child, na hindi siya ma-trauma at siguraduhing kung nasaan siya ay y'un ang pinakamaganda para sa kanyang kalagayan," pahayag ni Senador Alan. Nangako ang dalawang Cayetano na tutulungan ang mag-asawa na humiling sa DSWD na magsagawa ng pormal na imbestigasyon upang malaman ang lahat ng katotohanan ng pangyayari at matigil na ang trauma sa bata. "First step, we call the DSWD and strongly request them to send a team para tingnan kung kumusta [ang bata] at for them to look at your side kung ano ang nangyari," ani Senador Alan sa mag-asawa. "From there, magiging mas malinaw kung ano ang karapatan niyo at ano ang pinakamagandang mangyari sa sitwasyon na 'to," dagdag niya. Ang Cayetano in Action with Boy Abunda ay hango sa "Compañero y Compañera," ang palabas sa radyo at television ng kanilang yumaong ama na si Senator Rene Cayetano na napanood noong 1997 hanggang 2001. Bilang pagpapatuloy sa legasiyang naiwan ng ama, nagbibigay ngayon ng impormasyon at payo sina Senador Alan Peter at Pia sa mga kapwa Pilipino tungkol sa mga batas ng bansa at kung paano ito mailalapat sa tunay na buhay. Kasama si King of Talk Boy Abunda, mapapanood ang CIA with BA tuwing Linggo,11:10 ng gabi sa GMA 7, na may replay tuwing Sabado sa GTV 10:30 ng gabi. Para sa pinakabagong mga balita tungkol sa CIA with BA, bisitahin ang @cayetanoinactionwithboyabunda sa Facebook, Instagram, TikTok, at Youtube.