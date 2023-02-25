全球投資人顧問 ROSEN 建議蒙受損失的 Charles River Laboratories International, Inc. 投資人瞭解證券集體訴訟調查狀況 - CRL

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資人權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE: CRL) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Charles River 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 Charles River 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴酬金安排，免去任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資人追回損失。

下一步行動：欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12403 ，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電子郵件到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2023 年 2 月 22 日，Charles River 公司披露其已收到大陪審團的傳票，要求提供與美國司法部（「DOJ」）和美國魚類及野生動物管理局（「USFWS」）聯合調查從柬埔寨非法進口非人類靈長類動物用於研究目的有關的文件，該調查已導致對兩名柬埔寨官員以及一個柬埔寨非人類靈長類動物供應商提出刑事起訴。該公司表示將自願暫停從柬埔寨運送靈長類動物，此舉可能會影響該公司為研究目的尋找非人類靈長類動物的能力。此外該公司還警告稱，調查可能會損害其業務。

受此消息影響，Charles Rivers 股價在 2023 年 2 月 22 日的盤中交易中下跌 15% 之多，令投資人蒙受損失。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資人選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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