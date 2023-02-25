Submit Release
News Search

There were 468 press releases posted in the last 24 hours and 367,705 in the last 365 days.

股權警告：全球投資人顧問 ROSEN 建議蒙受損失的 Consensus Cloud Solutions, Inc. 投資人瞭解證券集體訴訟調查狀況 - CCSI

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資人權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Consensus Cloud Solutions 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 Consensus Cloud Solutions 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴酬金安排，免去任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資人追回損失。

下一步行動：欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12425，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電子郵件到 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2023 年 2 月 22 日，交易時間後，Consensus Cloud Solutions 宣布「由於 [下文] 中指出的無意錯誤，公司董事會審計委員會（「審計委員會」）決定重報其截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間的未審財務報表。」此「無意錯誤」是「主要與（i）遺留的會計慣例有關，該慣例從其 SoHo 業務的分拆交易中繼承下來，在截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間分別增加了 190 萬美元和 530 萬美元的收入，並相應抵消了壞帳費用（『SoHo 錯誤』）；（ii）截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間的收入確認時間分別為 220 萬美元和 250 萬美元，經審查後，公司得出結論，應將該收入重新分類為遞延收入（『遞延收入錯誤』）。」

受此消息影響，Consensus Cloud Solutions 股價下跌 12.58 美元，跌幅21%，於 2023 年 2 月 23 日以每股 46.92 美元收盤。隨後在 2023 年 2 月 24 日進一步下跌 2.76 美元，跌幅5.8%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資人選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以瞭解最新情況：LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師
Phillip Kim 律師
The Rosen Law Firm, P.A.
275 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10016 （美國）
電話：(212) 686-1060
免費電話：(866) 767-3653
傳真：(212) 202-3827
lrosen@rosenlegal.com
pkim@rosenlegal.com
cases@rosenlegal.com
www.rosenlegal.com


Primary Logo

You just read:

股權警告：全球投資人顧問 ROSEN 建議蒙受損失的 Consensus Cloud Solutions, Inc. 投資人瞭解證券集體訴訟調查狀況 - CCSI

Distribution channels: Consumer Goods, Law


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more