PHILIPPINES, February 25 - Press Release

February 24, 2023 Cayetanos promote rights of neglected children in CIA with BA's fourth episode When a grandparent decides to take his grandchildren away from their neglective parents to raise them on his own, who is in the wrong? This is the dilemma that Senators Alan Peter and Pia Cayetano will help resolve in the fourth episode of Cayetano in Action with Boy Abunda to be aired on February 26. "Ang ama parating gustong makita ang anak, at ang anak parating gustong makita ang magulang. Pero [ang tanong], gusto mo bang safe ang anak mo?" Senator Alan stresses to one of the parents as he and Senator Pia hear the two parties in the Case 2 Face segment. In the Payong Kapatid portion, the two lawyer-senators tackle the case of a couple who had adopted an abandoned child without going through the legal process 13 years ago and are now complaining that the child's biological mother is trying to regain custody and is resorting to force and threats. "Sa pagkakataong ito, ang pinoprotektahan ng batas ay ang bata," Senator Alan says. The sibling Senators end the show on a positive note as they play the classic rock-paper-scissors game and other Pinoy-favorite parlor games with the studio audience in the segments 'Alan, Pia, Pik' and 'Pag-asa,' where various prizes are given away to the winners. Cayetano in Action with Boy Abunda - or CIA with BA for short - is a continuation of the legacy of the senators' late father Rene Cayetano, who was known for his radio and television program "Compañero y Compañera" which aired from 1997 to 2001. Like their father, the Cayetano siblings now address the people's need for information and guidance regarding Philippine laws and how to apply them in real life situations. CIA with BA, which the two senators co-host with King of Talk Boy Abunda, airs every Sunday at 11:30 p.m. on GMA, with replays on Saturdays at 10:30 p.m. on GTV. Stay tuned in for updates on social media via @cayetanoinactionwithboyabunda on Facebook, Instagram, TikTok and Youtube. Mga napabayaang bata tutulungan ng magkapatid na Cayetano sa CIA with BA Kapag kinuha ng lolo ang kanyang mga apo sa mga pabaya nilang magulang para kanyang palakihin, sino sa kanila ang nasa tama? Ito ang problemang hinanapan ng sagot ng magkapatid na Senador Alan Peter at Pia Cayetano sa ikaapat na episode ng Cayetano in Action with Boy Abunda na ipalalabas sa February 26. "Lagi namang gustong makita ng ama ang anak, at laging gustong makita ng anak ang magulang. Pero [ang tanong], gusto mo bang ligtas ang anak mo?" diin ni Senador Alan sa isa sa mga magulang ng bata habang pinapakinggan ang dalawang partido sa Case 2 Face segment. Sa Payong Kapatid segment naman, hinarap ng dalawang abogadong senador ang kaso ng mag-asawang nag-ampon ng isang inabandonang sanggol nang hindi dumaan sa legal na proseso. Matapos ang 13 taon ay puwersahang binabawi ng totoong magulang nito ang bata sa pamamagitan ng pagbabanta. "Sa pagkakataong ito, ang pinoprotektahan ng batas ay ang bata," pahayag ng Senator Alan. Nagtatapos ang episode sa masasayang segment na 'Alan, Pia, Pik' at 'Pag-asa' kung saan nakipaglaro ang magkapatid na Senador sa studio audience ng bato-bato-pik at iba pang mga larong-Pinoy at namigay ng iba't ibang papremyo sa mga nanalo. Ang Cayetano in Action with Boy Abunda - o CIA with BA - ay pagpapatuloy ng legasiya ng kanilang yumaong amang si dating Senador Rene Cayetano, na nakilala sa kanyang programa sa radyo at telebisyon na "Compañero y Compañera" na ipinalabas mula 1997 hanggang 2001. Tulad ng kanilang ama, nagbibigay impormasyon at gabay ngayon ang magkapatid na Cayetano patungkol sa batas at kung paano ito ilalapat sa totoong buhay. Ang CIA with BA, kung saan kasama ng dalawang Cayetano si King of Talk Boy Abunda, ay mapapanood tuwing Linggo, 11:30 ng gabi sa GMA, na may replay tuwing Sabado, ika-10:30 ng gabi sa GTV. Para sa updates sa social media, maaaring i-follow o subscribe sa @cayetanoinactionwithboyabunda on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, at Youtube.