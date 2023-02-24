全球知名投資者律師事務所 ROSEN 鼓勵 Surmodics Inc. 的投資者諮詢證券集體訴訟調查情況 - SRDX

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Surmodics Inc. (NASDAQ: SRDX) 的股東進行潛在的證券索賠調查，原因是有指控稱 Surmodics 可能向投資大眾發布了具有重大誤導性的商業資訊。

這意味著什麼：如果您購買了 Surmodics 公司的證券，您可能有權獲得賠償，透過勝訴分成協議而毋須支付任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正在準備發起一項集體訴訟，以尋求追回投資者的損失。

接下來該做些什麼：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11326 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

案件經過：2023 年 1 月 19 日，Surmodics, Inc. 宣布其收到了來自美國食品藥物管理局 (FDA) 關於其 SurVeil™ 藥物塗層球囊 (DCB) 上市前批准 (PMA) 申請的信函。在信函中，FDA 表示，該申請目前還不能獲得批准，同時提供了關於未來發展路線的具體指導。信函中指出，必須修改該公司的 PMA 申請，增加兩個一般類別（即生物相容性和標籤）的特定資訊，以使該申請在形式上可供批准。儘管該局為使 PMA 申請在形式上可供批准而提出的資訊需要進行額外的測試和分析，但該信函並未質疑所提交的人類臨床資料，也未要求提供任何進一步的人類臨床資料。Surmodic 表示：「我們正在評估 FDA 信函中提出的問題，並計劃就信函內容與該局代表會面。根據我們與該局的討論，我們的團隊和外部顧問將確定合適的未來發展路線。同時，鑒於這一事態發展，我們將評估減少現金使用的選項。」

受此消息影響，Surmodic 的股價於 2023 年 1 月 19 日下跌 10.57 美元，跌幅為 28.31%，收於 26.77 美元。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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