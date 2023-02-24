全球知名律師事務所 ROSEN 建議 Paxos Trust Co.、BUSD 代幣投資者了解證券集體訴訟調查狀況 - BUSD

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen 繼續代表 BUSD 購買者調查因 Paxos Trust Co. 違反聯邦證券法的指控而導致的潛在證券索賠。



影響：若您曾購買 BUSD 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12262 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 2 月 12 日，《華爾街日報》發表了一篇題為 「加密貨幣公司 Paxos 因 Binance 美元代幣面臨美國證券交易委員會訴訟」的文章。文章稱，「據知情人士透露，證券交易委員會已告知加密貨幣公司 Paxos Trust Co.，計劃起訴該公司違反投資者保護法。」此外，根據這篇文章，「美國證券交易委員會的執法工作人員向 Paxos 發出了『威爾斯通知』，用其通知公司和個人可能採取的執法行動」，「該通知稱，Paxos 發行和上市的數碼資產 Binance USD 是未註冊的證券」。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類事務所實際並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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律師廣告。先前的結果並不保證能獲得類似的結果。

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