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頂級全球投資者法律顧問 ROSEN 建議 adidas AG 投資者了解證券集體訴訟調查狀況 - ADDYY，ADDDF

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 繼續 adidas AG (OTC: ADDYY，ADDDF) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 adidas 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。

影響：若您曾購買 adidas 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12204 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2022 年 10 月 25 日，由於 Kanye West 的反猶太言論，adidas 終止了與 Kanye West 利潤豐厚的商業合作夥伴關係（在該合作夥伴關係下，以「Yeezy」品牌銷售由 West 設計的鞋子）。

2022 年 11 月 27 日，《華爾街日報》發表了一篇題為 「阿迪達斯高管數年前曾討論員工『直接接觸』 Kanye West 的風險」的文章。文章稱，早在2018年，阿迪達斯高管就曾因 West 的行為而討論終止與其的商業合作關係。據報導，adidas 擔心繼續與 West 保持關係，因為他們擔心這種關係可能隨時「破裂」。文章補充，West 在 adidas 的工作人員面前發表了反猶太言論，他告訴 adidas 工作人員，他正在考慮以 Adolf Hitler 命名一張專輯。

2023 年 2 月 9 日，adidas 宣布：「儘管公司還在繼續考慮利用其 Yeezy 庫存的未來選擇，但該指示已經造成了不出售現有股票的重大不利影響。這將導致今年的收入降低約 12 億歐元，營業利潤降低約 5 億歐元。」此外，「如果公司毅然決定今後不再重新售賣任何現有的Yeezy產品，現有的 Yeezy 庫存將被清空，導致公司今年的營業利潤額外減少 5 億歐元。此外，阿迪達斯預計 2023 年的一次性支出最高可達 2 億歐元。這些費用是該公司目前正在進行的戰略審查的一部分，旨在從 2024 年起重啟盈利性增長。如果所有這些影響都實現，公司將預計在 2023 年報告 7 億歐元的營業損失。」阿迪達斯的行政總裁表示，「數字本身就說明了問題。我們目前的業績沒有達到我們的應有水平。」

受這些不利披露的影響，adidas 證券的價格已經下跌，損害了投資者的利益。

為何選擇 ROSEN LAW我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類事務所實際並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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律師廣告。先前的結果並不保證能獲得類似的結果。

聯絡人資訊：

        Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016（美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com


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Distribution channels: Consumer Goods, Law


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