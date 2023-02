Rapport de responsabilité sociétale de l’entreprise : Boralex surpasse ses objectifs de RSE pour 2022

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 24 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) publie aujourd’hui son rapport de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) pour 2022, relatant ses réalisations en matière environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG) au cours de la dernière année.



« L’année 2022 s’est déroulée sous le signe de l’action et des réalisations en RSE pour Boralex. Trois ans après le lancement de notre stratégie en la matière, nous pouvons aujourd’hui affirmer avec certitude que la RSE contribue résolument à créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes, autant à l’externe qu’à l’interne, et à optimiser notre gestion des risques, alors que le risque climatique s’impose au niveau global comme l’un des principaux risques d’affaires », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

Faits saillants 2022

Environnement

Diminution de 95 % de nos émissions de GES directes (portée 1) par rapport à 2021, conséquence de la vente du dernier actif de production thermique de Boralex;

Total de 354 442 tonnes de CO 2 évitées grâce à la production d’énergie renouvelable, qui contribue à 100 % à notre portefeuille de projets;

évitées grâce à la production d’énergie renouvelable, qui contribue à 100 % à notre portefeuille de projets; Conformément à notre engagement en 2020, nous avons complété une analyse des risques physiques liés au climat en 2022, pour poursuivre l’adoption des recommandations du GIFCC.



Social / Sociétal

Atteinte de 29,6 % de femmes dans des postes de gestion, au-delà de notre cible de 26,5 % pour 2022;

Bonne performance en santé et sécurité au travail, avec un TRIR qui a diminué à 0,94 en 2022 (1,2 en 2021) et un taux d’accidents avec arrêt de travail (LTIR (Lost Time Incident Rate)) qui est demeuré faible à 0,19.

Gouvernance

Création d’une nouvelle vice-présidence principale, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l’entreprise;

Bonification du mandat du conseil d’administration pour inclure la supervision de la RSE;

Représentation féminine de 45 % au conseil d’administration, au-dessus de la nouvelle cible de 40 %;

Déploiement de la Charte d’approvisionnement responsable et de l’évaluation EcoVadis auprès de nos fournisseurs stratégiques pour les achats de produits de 150 000 CAD/USD/EUR et plus;

Mise à jour du Code d’éthique qui sera déployé en 2023 pour assurer un milieu de travail sain, accroître et maintenir la réputation de l’entreprise et se conformer aux exigences légales.



L’intégration de la RSE et de la gestion des risques pour nous positionner pour une croissance accélérée et responsable

En 2022, Boralex a revu son modèle de gestion afin de se rapprocher davantage des besoins de ses marchés et de se donner encore plus d’agilité dans un contexte de forte croissance. Les efforts de la Société en matière de RSE contribuant à optimiser sa gestion des risques, ces deux fonctions ont été liées afin de créer une nouvelle vice-présidence principale, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l’entreprise.

« La stratégie de l’entreprise en matière de RSE s’intègre dans celle de gestion intégrée des risques, au même titre que les autres types de risques pour l’entreprise. La création de cette vice-présidence nous permettra de saisir les opportunités d’affaires avec encore plus de confiance et d’être encore plus résilients face aux risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG). Cela positionne également Boralex à l’avant-garde dans le marché avec l’arrivée imminente de normes mondiales de divulgation financière pour les critères ESG », a déclaré Julie Cusson, vice-présidente principale, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l’entreprise.

Consultez le rapport complet sur le site web de Boralex.

À propos du rapport de RSE

Le rapport de RSE 2022 de Boralex respecte les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), connu sous le nom de TCFD, ainsi que le cadre du Sustainability Accounting Standards Board (SASB)1, intégré depuis août 2022 dans l’IFRS Foundation. Enfin, par la nature de ses activités, de sa mission et de sa démarche de RSE, Boralex contribue à faire progresser 13 des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Boralex participe directement et de façon volontaire à plusieurs référents externes, dont EcoVadis, le ESG Corporate Rating de l’Institutional Shareholder Services group of companies (ISS ESG), le S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), le CDP, l’ISS, Corporate Knights et les Board Games.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 4 GW dans l'éolien et le solaire et de plus de 800 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

