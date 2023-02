Theratechnologies présente de nouvelles données sur la tésamoréline démontrant une amélioration du syndrome métabolique chez les personnes vivant avec le VIH

Une présentation à la « Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) » démontrant une association entre la réduction de l’excès de gras viscéral abdominal et la diminution de la prévalence du syndrome métabolique avec le traitement avec tésamoréline

Ces données additionnelles s’ajoutent à celles qui mettent en évidence l’utilité potentielle de la tésamoréline dans la lutte contre le syndrome métabolique ainsi qu’à la recherche sur la stéatose hépatique.

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a aujourd’hui présenté des données qui démontrent que tésamoréline pourrait améliorer le profil métabolique des personnes vivant avec le VIH en réduisant l’excès de gras viscéral abdominal. Dans le cadre d’une présentation à la 30e édition de la « Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) », à Seattle, Washington, des chercheurs ont démontré un lien entre la réduction de l’excès de gras viscéral abdominal et un changement positif de la classification du syndrome métabolique chez les personnes vivant avec le VIH qui sont traitées avec tésamoréline, un analogue de l’hormone libérant l’hormone de croissance.

Le syndrome métabolique est une condition caractérisée par l’accumulation de l’adiposité centrale, des taux élevés de glycémie à jeun, des taux sanguins élevés de triglycérides, des taux sanguins faibles de cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL) et une hypertension (tension artérielle élevée). Il est associé à un risque accru de maladie cardiovasculaire, d’accident vasculaire cérébral et de diabète de type 2. L’excès de gras viscéral abdominal, un élément important de l’adiposité centrale, contribue aux troubles liés à l’obésité et est associé à une accumulation de graisses ectopiques (anormales) dans le foie, y compris la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). Certaines personnes qui ont des graisses dans le foie peuvent développer une stéatohépatite non alcoolique (NASH), une forme agressive de stéatose hépatique, qui est caractérisée par une inflammation du foie et peut se transformer en cicatrisation avancée (cirrhose) et en insuffisance hépatique.

« Nos résultats sur la réduction de l’excès de gras viscéral abdominal et l’inversion de la classification du syndrome métabolique à la suite du traitement avec tésamoréline sont conformes aux données antérieures indiquant une association entre la réduction de la graisse viscérale et l’amélioration des profils métaboliques chez les personnes vivant avec le VIH », a déclaré le chercheur principal Roger Bedimo, M.D., professeur de médecine interne au centre médical de l’Université du Texas Southwestern. « Compte tenu de la relation entre l’excès de gras viscéral abdominal et le syndrome métabolique, ces données semblent mettre en évidence que tésamoréline pourrait améliorer les profils métaboliques chez les personnes vivant avec le VIH qui présentent une adiposité centrale. »

Aperçu de l’étude

Les chercheurs ont effectué une analyse a posteriori portant sur les données provenant de deux essais de phase III sur la tésamoréline chez les personnes vivant avec le VIH qui présentent un excès de graisse viscérale abdominale. Les participants à l’essai ont été répartis au hasard pour recevoir une dose de 2 mg de tésamoréline ou de placebo par voie sous-cutanée pendant 26 semaines. Dans le cadre d’une analyse menée chez 400 participants affectés au groupe tésamoréline, les chercheurs ont défini les participants ayant obtenu une réponse au traitement comme ceux qui ont présenté une réduction d’au moins 8 % de l’excès de graisse viscérale abdominale. Ils ont évalué le syndrome métabolique et l’ont classé en fonction de ses cinq caractéristiques (tour de taille élevé, taux de triglycérides élevés, faible taux de cholestérol HDL, tension artérielle élevée et taux de glycémie à jeun élevé) selon les lignes directrices du National Cholesterol Education Program (NCEP) et de l’International Diabetes Federation (IDF).

Au départ, plus du tiers (37 %) des participants présentaient le syndrome métabolique; la prévalence ne différait pas de façon significative entre les participants ayant répondu au traitement et ceux n’y ayant pas répondu (34,2 % vs 43,8 %, respectivement, selon le NCEP; p = 0,077). Toutefois, après 26 semaines de traitement par la tésamoréline, la prévalence du syndrome métabolique avait diminué chez les participants ayant répondu au traitement, ce qui a entraîné une prévalence beaucoup plus faible que chez les participants n’ayant pas répondu au traitement (30,8 % vs 48,5 %; p < 0,001). Bien que la prévalence globale du syndrome métabolique ait été plus faible lorsqu’elle a été évaluée et classée en fonction des lignes directrices de l’IDF qu’en fonction de celles du NCEP, l’effet positif du traitement par la tésamoréline est demeuré semblable dans les deux cas. Les différences dans l’état du syndrome métabolique étaient principalement attribuables au retour à la normale des taux de triglycérides (17,5 % chez les patients ayant obtenu une réponse vs 8,0 % chez ceux n’ayant pas obtenu de réponse; p = 0,026) et à la diminution du tour de taille (13,3 % vs 5,8 %; p = 0,034).

« Depuis que ses scientifiques ont découvert la tésamoréline en 1995, Theratechnologies a poursuivi la mise au point et l’utilisation de ce traitement innovant contre la lipodystrophie (en particulier l’excès de graisse viscérale abdominale) chez les personnes vivant avec le VIH », a ajouté Christian Marsolais, Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies. « Compte tenu de la capacité unique de la tésamoréline à cibler la graisse ectopique, ces dernières données renforcent notre confiance pour continuer à explorer son potentiel comme traitement contre la NASH dans la population générale. »

Les résultats d’un essai parrainé par des chercheurs, appuyé par Theratechnologies et dirigé par la Dre Giada Sebastiani et une équipe du Centre universitaire de santé McGill, examinant la relation entre l’adiposité viscérale et la NAFLD, ont également été présentés à la CROI. Les résultats montrent que la NAFLD diagnostiquée par un paramètre d’atténuation contrôlée est associée à la graisse viscérale abdominale chez les personnes vivant avec le VIH indépendamment des mesures anthropométriques de l’obésité.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés au sujet des bienfaits potentiels liés à l’utilisation de la tésamoréline pour l’amélioration des profils métaboliques chez les personnes vivant avec le VIH, l’utilisation potentielle de la tésamoréline dans le traitement de la NASH et sa mise au point pour traiter cette maladie. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : les résultats découlant de l’analyse a posteriori seraient les mêmes pour toutes les personnes vivant avec le VIH qui reçoivent la tésamoréline; et les données recueillies par l’utilisation de la tésamoréline justifieraient l’étude de son utilisation pour le traitement potentiel de la NASH. Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, le risque que la tésamoréline n’obtienne pas les mêmes résultats pour toutes les personnes vivant avec le VIH que ceux déclarés dans le présent communiqué, et le risque que les résultats observés lors de son utilisation dans le traitement d’affections métaboliques peuvent ne pas constituer de données concluantes dans le cadre du traitement potentiel de la NASH au sein de la population générale. Les investisseurs potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 23 février 2022, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 24 février 2022 dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

