Massive Bio, dzięki sztucznej inteligencji, wprowadza ponad 100 000 pacjentów chorych na raka do badań klinicznych.

VARSOVA, POLAND, February 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Massive Bio , lider w dziedzinie zapisów do badań klinicznych nad rakiem napędzanych przez sztuczną inteligencję, ogłosił dziś, że firma przekroczyła swój cel polegający na włączeniu 100 000 pacjentów chorych na raka do swojej platformy do końca 2022 roku - dziewięć miesięcy wcześniej niż zakładano. Platforma Massive Bio łączy pacjentów chorych na raka z odpowiednimi badaniami klinicznymi przy użyciu sztucznej inteligencji (AI), umożliwiając pacjentom szybsze znalezienie opcji leczenia - jednocześnie umożliwiając firmom z branży nauk o życiu prowadzenie szerszej, bardziej integracyjnej rekrutacji opartej na populacji, a nie tradycyjnej rekrutacji ukierunkowanej na konkretne miejsce.Obecnie na świecie prowadzonych jest ponad 14 000 aktywnych badań klinicznych dotyczących nowotworów, a co roku u ponad 18 milionów nowych pacjentów diagnozuje się raka. A mimo to, badanie przeprowadzone przez National Cancer Database wykazało, że mniej niż 0,1% pacjentów z rakiem zostało zapisanych do badań klinicznych, na podstawie analizy ponad 12 milionów pacjentów, którzy zapisali się do badań klinicznych jako początkowy kurs leczenia 46 nowotworów w latach 2004-2015.Jedną z głównych barier w uczestnictwie w badaniach jest żmudna praca polegająca na ręcznym przeglądaniu dokumentacji medycznej pacjentów i czytaniu protokołów z badań - proces, który przyczynia się do niskiej liczby zapisów do badań, ponieważ jest czasochłonny, podatny na błędy i wymaga znacznego zaangażowania zasobów ludzkich w branży, która zmaga się z brakami kadrowymi, zwłaszcza w następstwie pandemii COVID-19. Innowacyjne algorytmy platformy SYNERGY-AI firmy Massive Bio automatycznie i dokładnie wyodrębniają informacje z elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów (EHR), w tym wyniki biomarkerów i innych testów, wcześniejsze leczenie oraz wyniki - a następnie identyfikują dopasowanie badań klinicznych w oparciu o to, jak historia leczenia i choroby nowotworowej każdego pacjenta odpowiada protokołom badań i ich dostępności. Wyniki są następnie kontrolowane i zarządzane przez certyfikowanego przez Massive Bio menedżera ds. onkologii w celu zapewnienia trafności. Zastosowanie sztucznej inteligencji w celu szybszego i bardziej precyzyjnego dopasowania badań daje pacjentom większą pewność, że dostaną się do właściwego badania, a jednocześnie pozwala dostawcom usług medycznych poświęcić więcej czasu na opiekę nad pacjentem.Prezes i współzałożycielka Massive Bio, Selin Kurnaz , wyznaczyła cel 100 000 pacjentów w grudniu 2021 roku. Od tego czasu firma kontynuuje pracę nad przekształceniem sposobu, w jaki pacjenci z rakiem odkrywają, angażują się i zapisują do badań klinicznych. Te wysiłki doprowadziły do przyjęcia ponad 102 000 pacjentów na platformę Massive Bio, z dodatkowymi 6 000 pacjentów dodawanymi każdego miesiąca. W oparciu o tegoroczne postępy, Kurnaz wyznaczyła nowy cel, jakim jest posiadanie 250 000 włączonych pacjentów do połowy 2024 roku."Przewodzimy temu zakłóceniu w badaniach klinicznych nad rakiem i jest to 'game-changing', ponieważ wierzymy, że jest to właściwa rzecz do zrobienia dla milionów pacjentów, którzy potrzebują więcej opcji leczenia", mówi Kurnaz. "Podchodzimy do tego wyzwania inaczej niż ktokolwiek inny, przyjmując podejście oparte na technologii, skoncentrowane na inżynierii - wykorzystując oprogramowanie do dopasowania ludzi do najlepszych badań. Obecnie zapewniamy rekrutację i zapisy w 12 krajach, w tym w dużych ośrodkach onkologicznych, jak również w klinikach środowiskowych, zapewniając pacjentom dostęp do badań klinicznych niezależnie od lokalizacji lub sytuacji finansowej. Zanim stworzyliśmy Massive Bio, większość pacjentów miała możliwość zapisania się do badania klinicznego tylko wtedy, gdy polecił ich lekarz. Teraz każdy pacjent z rakiem może dowiedzieć się o badaniach klinicznych, a nawet rozpocząć proces rejestracji w swoim salonie. Co więcej, pomagamy branży uporać się z wąskimi gardłami i innymi ograniczeniami operacyjnymi, które powodują nieefektywność w procesie opracowywania leków. Tworzymy na nowo branżę zapisów pacjentów onkologicznych".Pacjenci, u których zdiagnozowano raka, mogą odwiedzić stronę ClinicalTrials.gov, aby dołączyć do SYNERGY-AI Registry, międzynarodowego rejestru dla pacjentów chorych na raka, którego celem jest ocena możliwości zastosowania opartego na sztucznej inteligencji narzędzia dopasowywania badań klinicznych w zakresie onkologii precyzyjnej firmy Massive Bio. Pacjenci, którzy dobrowolnie zapiszą się do rejestru, otrzymają zalecenia dotyczące leczenia i będą mogli konsultować się ze swoim onkologiem w sprawie kolejnych kroków. "Naszym celem jest dać nadzieję każdemu pacjentowi i pomóc mu znaleźć jego badanie" - powiedział Arturo Loaiza-Bonilla, lekarz medycyny, współzałożyciel i główny dyrektor medyczny Massive Bio. "Obecny proces rejestracji do badań klinicznych jest uciążliwy i przestarzały - zarówno dla pacjentów, jak i sponsorów. Ten program nie tylko poprawi opcje dostępne dla pacjentów z nowotworami, ale także umożliwi szybszy rozwój leków, bardziej efektywne zapisy pacjentów oraz zwiększenie różnorodności i integracji w badaniach klinicznych."