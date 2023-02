MassiveBio aiuta oltre 100.000 malati di cancro a trovare il loro trial clinico utilizzando un sistema di IA

MassiveBio aiuta oltre 100.000 malati di cancro a trovare il loro trial clinico utilizzando un sistema di intelligenza artificiale.

ROMA, FLORANCE, ITALY, February 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Massive Bio , leader nell’arruolamento di pazienti ai diversi studi clinici oncologici, ha annunciato oggi di aver superato l'obiettivo prefissato di accogliere 100.000 pazienti nella sua piattaforma entro la fine del 2022, nove mesi prima del previsto. La piattaforma Massive Bio abbina i pazienti oncologici a studi clinici pertinenti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI), consentendo così ai pazienti di trovare più rapidamente le opzioni terapeutiche e, al contempo, consentendo alle aziende scientifiche di condurre un reclutamento più ampio in termini di popolazione piuttosto che il tradizionale reclutamento sito-specifico.Attualmente, ci sono più di 14.000 studi clinici oncologici attivi a livello globale, con più di 18 milioni di nuovi pazienti a cui viene diagnosticato il cancro ogni anno. Eppure, uno studio del National Cancer Database ha rilevato che meno dello 0,1% dei malati di cancro è stato arruolato in uno studio clinico, sulla base di un'analisi di oltre 12 milioni di pazienti che si sono arruolati negli studi clinici come ciclo iniziale di trattamento per 46 tumori dal 2004 al 2015.Uno dei principali ostacoli alla partecipazione ad uno studio clinico è il tedioso lavoro di revisione manuale delle cartelle cliniche dei pazienti e di lettura dei protocolli dello studio, un processo che contribuisce significativamente alla riduzione dell'arruolamento in quanto richiede tempo, è soggetto a errori e richiede un impegno importante delle risorse umane; un settore che lotta costantemente con la carenza di personale, soprattutto sulla scia della pandemia del COVID-19. Gli algoritmi innovativi della piattaforma SYNERGY-AI di Massive Bio estraggono le informazioni in modo automatico e accurato dalle cartelle cliniche elettroniche (EHR) dei pazienti, inclusi biomarcatori e altri risultati di test, trattamenti precedenti ed esiti, quindi identificano le corrispondenze degli studi clinici in base a come il cancro di ciascun paziente e la storia del trattamento soddisfa i protocolli di ricerca e la disponibilità. I risultati vengono quindi verificati e gestiti da un case manager certificato Massive Bio per verificarne l'accuratezza. L’ utilizzo dell'intelligenza artificiale dà ai pazienti una maggiore fiducia nel fatto che stanno entrando nella sperimentazione giusta.Il CEO e co-fondatore di Massive Bio, Selin Kurnaz , ha fissato l'obiettivo di 100.000 pazienti nel dicembre 2021. Da allora, l'azienda ha continuato a lavorare per trasformare il modo in cui i malati di cancro scoprono, si mettono in contatto e si arruolano agli studi clinici. Questi sforzi hanno portato all'onboarding di oltre 102.000 pazienti nella piattaforma di Massive Bio, con l'aggiunta di altri 6.000 pazienti ogni mese. Sulla base dei progressi di quest'anno, Kurnaz ha fissato un nuovo obiettivo per avere 250.000 pazienti a bordo entro la metà del 2024."Stiamo guidando questo cambiamento negli studi clinici sul cancro, e questo sta" cambiando il gioco "perché crediamo che sia la cosa giusta da fare per milioni di pazienti che necessitano di più opzioni terapeutiche", afferma Kurnaz. “Stiamo affrontando questa sfida in modo diverso rispetto a chiunque altro adottando un approccio guidato dalla tecnologia e incentrato sull'ingegneria, utilizzando il software per abbinare le persone ai migliori trials. Ad oggi assistiamo il reclutamento e l’arruolamento in 12 paesi fornendo ai pazienti l'accesso alle sperimentazioni cliniche indipendentemente dall'ubicazione o dalle circostanze finanziarie. Prima di creare Massive Bio, la maggior parte dei pazienti aveva l'opportunità di iscriversi a una sperimentazione clinica solo se il loro medico li indirizzava.Oggi ogni malato di cancro può conoscere le sperimentazioni cliniche e persino avviare il processo di arrolamento comodamente dal proprio salotto. Inoltre, stiamo aiutando l'industria a far fronte a colli di bottiglia e altri vincoli operativi che creano inefficienze nella pipeline di sviluppo dei farmaci. Stiamo ricreando il settore dell'arruolamento dei pazienti oncologici".I pazienti oncologici possono visitare ClinicalTrials.gov per entrare a far parte del registro SYNERGY-AI, un registro internazionale per i malati di cancro per valutare la praticabilità dello strumento di appaiamento alle sperimentazioni cliniche oncologiche basato sull'Intelligenza Artificiale sviluppato da Massive Bio. I pazienti che si arruolano volontariamente riceveranno consigli sul trattamento e potranno consultare il proprio oncologo sui passi successivi."Il nostro obiettivo è dare speranza a ogni paziente e aiutarlo a trovare il suo trial clinico", ha affermato Arturo Loaiza-Bonilla, MD, co-fondatore e chief medical officer di Massive Bio. “L'attuale processo di arruolamento alla sperimentazione clinica è complicato e obsoleto, sia per i pazienti che per gli sponsor. Questo programma non solo migliorerà le opzioni disponibili per i malati di cancro, ma consentirà anche uno sviluppo più rapido dei farmaci, un arruolamento dei pazienti più efficiente e una maggiore diversità e inclusione negli studi clinici”.