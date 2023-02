Bienensterben-Krise: Ecological Technologies Ltd. ergreift Maßnahmen mit innovativer Bienenroboter-Technologie

GERMANY, February 21, 2023 / EINPresswire.com / -- Als Reaktion auf die kritische Frage des Bienensterbens ergreift Ecological Technologies Ltd. Maßnahmen, um das Problem anzugehen, das unsere Lebensmittelversorgungsketten und Ökosysteme bedroht. Angesichts des alarmierenden Rückgangs der Bienenpopulation ist das Unternehmen in Verhandlungen mit führenden Roboterherstellern in Japan und Südkorea, um Bienenroboter zu produzieren, eine neue Technologie, die auf der Wabentechnologie basiert.Aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Pestiziden sind die Bienenpopulationen in China stark geschrumpft, so dass die Apfel- und Birnenbauern gezwungen sind, auf die manuelle Bestäubung zurückzugreifen. Bei der Vielzahl der Kulturen gibt es jedoch nicht genug Menschen, um alles von Hand zu bestäuben. Um dieser Krise zu begegnen, verfolgt Ecological Technologies Ltd. einen proaktiven Ansatz, um eine Lösung zu finden, die nicht nur die Bestäubung unterstützt, sondern auch die Umwelt schützt und die Lebensmittelversorgung sichert.Die Bienenroboter sollen dazu beitragen, das anhaltende Bienensterben einzudämmen und die Sicherheit unserer Lebensmittelkette zu gewährleisten. Diese Drohnen ahmen das Verhalten von Bienen nach, fliegen in die Blüten und locken den Pollen mit einer Substanz auf ihrer Oberfläche an. Während sie weiter von Blüte zu Blüte fliegen, schütteln sie den gesammelten Pollen ab, bestäuben die nächste Blüte und so weiter."Wir wissen um die Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem und die Lebensmittelversorgungskette", sagte Sureshkumar Kantilal Nayi, CEO von Ecological Technologies Ltd. "Wir setzen uns dafür ein, eine Lösung für das Bienensterben zu finden, die sich positiv auf die Umwelt auswirkt und sicherstellt, dass unsere Lebensmittelversorgung auch für künftige Generationen gesichert bleibt."Durch die Arbeit an einer nachhaltigen Lösung mit der Bee Robot-Technologie unternimmt Ecological Technologies Ltd. die notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass unsere Lebensmittelversorgung und die Umwelt für die kommenden Jahre geschützt werden.Wer ist Ecological Technologies Limited?Ecological Technologies Ltd hat sich zum Ziel gesetzt, einen positiven Einfluss auf unseren Planeten zu nehmen und die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Wir wissen, dass wir dringend etwas gegen den Verlust des Meereises, die starken Hitzewellen, Dürren und den Anstieg des Meeresspiegels unternehmen müssen, die unseren Planeten bedrohen. Um die Welt lebenswerter zu machen, arbeitet Ecological Technologies Ltd. aktiv an einer Reihe von Technologien. Auf unserer Website finden Sie alle Einzelheiten.