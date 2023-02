Goodfellow annonce ses résultats pour son quatrième trimestre et pour l’exercice terminé le 30 novembre 2022 et déclare un dividende

/EIN News/ -- DELSON, Québec, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers.



Pour le quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2022, la Société a déclaré un bénéfice net de 4,4 millions $ ou 0.52 $ par action comparativement à un bénéfice net de 10,1 millions $ ou 1,18 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 30 novembre 2022 s’est élevé à 149,3 millions $ comparativement à 143,0 millions $ l'an dernier.

Pour l’exercice terminé le 30 novembre 2022, la Société a déclaré un bénéfice net de 32,7 millions $ ou 3,82 $ par action comparativement à un bénéfice net de 37,8 millions $ ou 4,42 $ par action il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 631,2 millions $ comparativement à 615,9 millions $ l'an dernier.

La Société a très bien performé au cours de l’exercice 2022, réalisant le chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire. Ces résultats ont été atteints malgré des conditions de marché extrêmement difficiles et changeantes résultant de la montée de l’inflation, la hausse des coûts de l’énergie, des pénuries de main-d’œuvre et des changements sur les marchés internationaux. Le succès de la Société est attribué à ses forces en matière d’exploitation, sa diversité des produits, ses capacités de transformation personnalisée et à valeur ajoutée, et son service à la clientèle.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende déterminé de 0.50 $ par action payable le 16 mars 2023 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 2 mars 2023. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les exercices terminés les 30 novembre 2022 et 2021 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités



Exercices terminés le 30 novembre

2022 30 novembre

2021 $ $ Chiffre d’affaires 631 185 615 946 Charges Coût des ventes 495 125 479 403 Frais de vente et charges administratives et générales 88 143 83 326 Charges financières nettes 3 201 2 694 586 469 565 423 Bénéfice avant impôt sur le résultat 44 716 50 523 Impôt sur le résultat 12 037 12 687 Bénéfice net 32 679 37 836 Les éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés dans le bénéfice net Réévaluation des obligations au titre des prestations définies, déduction faite des impôts de 355 $ (2 730 $ en 2021) 914 7 021 Total aux éléments du résultat global 33 593 44 857 Bénéfice net par action - de base et dilué 3,82 4,42





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités

Au Au 30 novembre 30 novembre 2022 2021 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 3 420 4 253 Clients et autres débiteurs 64 423 63 246 Impôt à recouvrer 2 439 - Stocks 112 294 109 787 Charges payées d’avance 2 555 4 189 Total des actifs courants 185 131 181 475 Actifs non courants Immobilisations corporelles 32 269 30 022 Actifs incorporels 2 096 2 650 Actifs au titre de droits d’utilisation 14 999 12 262 Actifs au titre des régimes à prestations définies 11 620 10 397 Autres actifs 802 785 Total des actifs non courants 61 786 56 116 Actifs totaux 246 917 237 591 Passifs Passifs courants Dette bancaire - 9 246 Fournisseurs et autres créditeurs 36 286 37 897 Impôts à payer - 9 022 Provision 2 281 2 147 Partie courante des obligations locatives 4 969 4 256 Total des passifs courants 43 536 62 568 Passifs non courants Provision 634 - Obligations locatives 12 537 10 924 Impôt sur le résultat différé 3 431 3 151 Total des passifs non courants 16 602 14 075 Passifs totaux 60 138 76 643 Capitaux propres Capital social 9 419 9 424 Résultats non distribués 177 360 151 524 186 779 160 948 Passifs et capitaux propres totaux 246 917 237 591

GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les exercices terminés le 30 novembre 2022 et 2021 (en milliers de dollars)

Non audités

Exercices terminés le

30 novembre

2022 30 novembre

2021 $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 32 679 37 836 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 2 551 2 552 Actifs incorporels 608 621 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 551 4 141 Charge de désactualisation de la provision 102 44 Provision 666 630 Impôt sur le résultat 12 037 12 687 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (45) (25) Charges d’intérêts 1 230 826 Charges d’intérêts sur obligations locatives 603 580 Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 46 117 Autres 23 (6) 55 051 60 003 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (3 734) (15 484) Intérêts payés (1 731) (1 541) Impôt sur le résultat payé (23 573) (9 700) (29 038) (26 725) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 26 013 33 278 Activités de financement Diminution nette de l’emprunt bancaire (2 000) (10 000) Diminution nette des acceptations bancaires - (12 000) Paiement d’obligations locatives (4 985) (4 551) Rachat d’actions (56) - Dividende payé (7 706) (7 279) (14 747) (33 830) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (4 827) (1,333) Augmentation des actifs incorporels (54) (33) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 45 29 Autres actifs (17) - (4 853) (1,337) Surplus (déficit) nettes de trésorerie 6 413 (1 889) Situation de trésorerie au début de l’exercice (2 993) (1 104) Situation de trésorerie à la fin de l’exercice 3 420 (2 993) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 3 420 4 253 Découvert bancaire - (7 246) 3 420 (2 993)

GOODFELLOW INC.

États consolidés de la variation des capitaux propres

Pour les exercices terminés les 30 novembre 2022 et 2021

(en milliers de dollars)

Non audités

Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2020 9 424 111 805 121 229 Bénéfice net - 37 836 37 836 Autres éléments du résultat global - 7 021 7 021 Total aux éléments du résultat global - 44 857 44 857 Dividende - (5 138) (5 138) Solde au 30 novembre 2021 9 424 151 524 160 948 Bénéfice net - 32 679 32 679 Autres éléments du résultat global - 914 914 Total aux éléments du résultat global - 33 593 33 593 Dividende - (7 706) (7 706) Rachat d’actions (5) (51) (56) Solde au 30 novembre 2022 9 419 177 360 186 779

